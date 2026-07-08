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IOCL Recruitment: అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇండియన్ ఆయిల్‌లో 1,626 ఖాళీలు, అర్హతలివే!

IOCL Recruitment 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆయిల్ సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న అప్రెంటిస్ (Apprentice) పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించని అధికారిక ప్రకటన కూడా చేసింది. అయితే, ఈ నోటిఫికేషన్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:30 PM IST
IOCL Recruitment: అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఇండియన్ ఆయిల్‌లో 1,626 ఖాళీలు, అర్హతలివే!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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