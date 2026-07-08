IOCL Recruitment 2026: ఎప్పటి నుంచో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (IOCL) అద్భుతమైన శుభవార్తను అందించింది. సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న 1,626 అప్రెంటిస్ (Apprentice) పోస్టుల భర్తీకి అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ అప్రెంటిస్ కాలం ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంటుందని అధికారక నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించింది.. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అర్హత వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
విద్యార్హతలు ఇవే..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తమ విద్యార్హతలను బట్టి దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని అధికారక నోటిఫికేషన్ సంస్థ క్లియర్గా పేర్కొంది.. ఇంటర్మీడియట్తో పాటు ఐటీఐ (ITI), ఏదైనా డిప్లొమా కోర్సు, బి.ఎస్సీ (B.Sc), బి.ఏ (B.A), లేదా బి.కామ్ (B.Com) పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులు ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులని నోటిఫికేషన్లో వెల్లడింది..
వయోపరిమితి సడలింపులు..
అభ్యర్థుల వయస్సు 30 జూన్ 2026 నుంచి కౌంట్ అవుతుందని అధికారక నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. దీని ప్రకారం.. అభ్యర్థుల కనీస వయస్సు 18 సంవత్సరాలతో పాటు గరిష్ట వయస్సు 24 సంవత్సరాల లోపు ఉండాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం.. రిజర్వేషన్ వర్గాల అభ్యర్థులకు గరిష్ట వయోపరిమితిలో సడలింపులు వర్తిస్తాయి. కాబట్టి వయోపరిమితి కలిగిన వారు సింపుల్గా వీటికి అప్లై చేసుకోవచ్చు.
శిక్షణతో పాటు స్టైపెండ్..
వీటినికి ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఒక సంవత్సరం పాటు ఐఓసిఎల్ (IOCL) సంస్థలో ప్రత్యేక అప్రెంటిస్ శిక్షణను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.. ఈ శిక్షణ కాలంలో అప్రెంటిస్ చట్ట నిబంధనల ప్రకారం.. అభ్యర్థులకు ప్రతి నెలా కొంత మొత్తంలో స్టైపెండ్ చెల్లిస్తమని సంస్థ అధికారిక నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించింది.. ఎప్పటి నుంచో కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో జాబ్ కొట్టాలనుకునేవారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు.
ఎంపిక విధానం..
ఈ ఉద్యోగాలకు ఎటువంటి కఠినమైన పరీక్షలు ఉండవని సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది.. అభ్యర్థులు సాధించిన అకడమిక్ మార్కుల ఆధారంగా మెరిట్ లిస్ట్ (Merit List) తయారు చేస్తారని తెలిపింది.. మెరిట్ జాబితాలో నిలిచిన అభ్యర్థులకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ (Document Verification) నిర్వహించి.. లిస్ట్ విడుదల చేస్తమని సంస్థ తెలిపింది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ ?
ఆసక్తితో పాటు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ (Online) విధానం ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని సంస్థ అధికారక నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించింది.. అభ్యర్థులు ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ (IOCL Official Website) సందర్శించి.. నోటిఫికేషన్లోని పూర్తి వివరాలను చదువుకుని.. ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ను ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది.. అంతేకాకుండా ఈ ఉద్యోగాలకు 28 జూలై 2026లోపే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది.
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