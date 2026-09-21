/అన్నదానం చూశాం.. మరి ఐఫోన్ దానం ఎప్పుడైనా చూశారా? ఉచితంగా ఫోన్లు పంచుతున్న వ్యాపారవేత్త!

iPhone 17 Giveaway News: సాధారణంగా ఆలయాలతో పాటు ఇతర చోట్ల అన్నదానం నిర్వహించి.. పేదల ఆకలి తీర్చడం అనేది మన దేశంలో శతాబ్దాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం.. కానీ, లగ్జరీ స్మార్ట్ఫోన్లను దానం రూపంలో ఉచితంగా పంచుతారని ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఊహించారా? సరిగ్గా ఇలాంటి ఆలోచనతో పంజాబ్కు చెందిన ఓ ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా వార్తల్లో నిలిచారు. అంతేకాకుండా యాపిల్ ప్రీమియులకు హీరో అయ్యారు.
పంజాబ్లోని అమృత్సర్కు సంబంధించిన వ్యాపారవేత్త, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ రాకేష్ త్రెహాన్ సరికొత్తగా ఐఫోన్ల దానం కార్యక్రమం చేపడుతున్నట్లు సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రకటించారు. ఈ వినూత్న కార్యక్రమంలో అర్హులైన వారికి ఖరీదైన యాపిల్ మొబైల్ ఫోన్లను అందించనున్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రకటించడం ఆలస్యమో లేదో కానీ.. ఇప్పుడు ఆయన సోషల్ మీడియాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాడు.
రాకేష్ త్రెహాన్ అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం సెప్టెంబర్ 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 2 గంటల మధ్య చండీగఢ్తో పాటు మొహాలీ పరిధిలో జరగుతుందని తెలిపారు.. ఎంపిక ప్రక్రియలో ఎలాంటి పక్షపాతం లేకుండా.. మీడియా, ప్రజల సమక్షంలో నేరుగా లైవ్ డ్రా నిర్వహించి విజేతలను ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు.
ప్రారంభంలో ఐఫోన్ 16 మోడళ్లను ఇవ్వాలని అనుకున్నప్పటికీ.. వినియోగదారు ఎలాంటి అసంతృప్తి చెందకుండా.. మార్కెట్లోకి వచ్చిన లేటెస్ట్ ఐఫోన్ 17 మోడళ్లను పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించినట్లు ఆయన తెలిపారు. ముందుగా లైవ్ డ్రాలో సెటక్ట్ అయిన వారికి వీటిని అందించి.. ఆ తర్వాత పంజాబ్లోని మరో 10 నగరాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని ఆయన తెలిపారు..
విచిత్రమైన నిబంధన ఏమిటి?
ఈ గివ్అవేలో పాల్గొనేందుకు ఆయన ఒక ప్రత్యేక వాట్సాప్ గ్రూప్ను కూడా ఏర్పాటు చేసిన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, ఈ ఐఫోన్లు పొందాలనుకుంటే ఆయన పెట్టిన ముఖ్యమైన అర్హత కేవలం కొన్ని నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేరిన వారు ప్రతిరోజూ తప్పనిసరిగా జై మాతా దీ (Jai Mata Di) అనే మెసెజ్ ఫార్వర్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.. ఒకవేళ ఏదైనా కారణంతో ఒక రోజు ఈ మెసెజ్ పెట్టడం మర్చిపోతే.. మరుసటి రోజు రెండుసార్లు రాసి పంపాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనను క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తూ.. ఉండేవారి పేర్లనే లక్కీ డ్రా బాక్స్లో వేసి విజేతలను సెలక్ట్ చేస్తారు..
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