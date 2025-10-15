English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Haryana Asi Sandeep Death Case: ఆమెను అరెస్ట్ చేస్తేనే నా భర్త దహన సంస్కారాలు... ఏఎస్సై సందీప్ భార్య సంచలన డిమాండ్..

Haryana Asi Sandeep Death Case: ఆమెను అరెస్ట్ చేస్తేనే నా భర్త దహన సంస్కారాలు... ఏఎస్సై సందీప్ భార్య సంచలన డిమాండ్..

Ips puran kumar murder case: రోహ్ తక్ ఏఎస్సై ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. ఈక్రమంలో తన భర్త పూరన్ కుమార్ , అతని భార్య వేధింపుల వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడని ఏఎస్ఐ సందీప్ కుమార్ భార్య ఆరోపణలుచేసింది. దీంతో ఈ ఘటన దేశంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 15, 2025, 04:26 PM IST
  • ఏఎస్సై ఆత్మహత్య ఘటనలో బిగ్ ట్విస్ట్..
  • పోస్ట్ మార్టం చేసేదిలేదని నిరసనలు..

Haryana Asi Sandeep Death Case: ఆమెను అరెస్ట్ చేస్తేనే నా భర్త దహన సంస్కారాలు... ఏఎస్సై సందీప్ భార్య సంచలన డిమాండ్..

Ips puran kumar murder case asi sandeep kumar family demands:  రోహతక్ ఏఎస్సై ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం ప్రస్తుతం హర్యానాలో సంచలనంగా మారింది. ఈక్రమంలో తన భర్త పూరన్ కుమార్ , అతని భార్య వేధింపుల వల్ల ఆత్మహత్యకు పాల్పడి చనిపోయాడని ఏఎస్ఐ సందీప్ కుమార్ భార్య ఆరోపణలుచేసింది. దీంతో ఈ ఘటన దేశంలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. హర్యానాలో పోలీసు అధికారులు వరుసగా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం ప్రస్తుతంద దేశంలో సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనల్లో విచారణ చేస్తున్న కొలది షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

రోహ్ తక్ సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్ సందీప్ కుమార్ కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. ఆయన పూరన్ కుమార్ ఘటన విచారణ చేస్తున్న అధికారుల్లో ఒకరు. అయితే.. పూరన్ కుమార్ పై సంచలన ఆరోపణలు చేస్తు వీడియో కూడా విడుదల చేశారు. డెత్ నోట్ రాసి మరీ సూసైడ్ కు పాల్పడ్డాడు. దీనిలో ఆయన పూరన్ కుమార్ అవినీతి పరుడని, తన వాళ్లకే పోస్టింగ్ లు ఇప్పించుకున్నాడని ఆరోపణలు చేశాడు. లేడీ పోలీసులను లైంగికంగా వేధించేవాడని చెప్పాడు.

అతని దగ్గర గన్ మెన్ గా ఉన్న ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ ను అవినీతి లంచం కేసులో పట్టుకున్నందుకు తనను టార్గెట్ చేసి వేధింపులకు గురిచేశారని సందీప్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశాడు. ఇవన్ని ఎక్కడ బైటకు వస్తాయో అని పూరన్ కుమార్ ఇలా చేశాడని చెప్పాడు.

తనపై పూరన్ భార్యకూడా ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారని, అధికారుల వేధింపులు భరించలేక తాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు ఏఎస్ఐ సందీప్ కుమార్ డెత్ నోట్ రాసి మరీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. దీంతో పోలీసు శాఖలో ఈ ఘటన ఒక్కసారిగా పెనుదుమారంగా మారింది.

Read more: Haryana Police Suicide: ఉలిక్కిపడ్డ పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్.. హర్యానాలో మరో సీనియర్ పోలీసు ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

ఈ క్రమంలో సందీప్ కుమార్ భార్య , కుటుంబ సభ్యులు పూరన్ కుమార్ భార్యను అరెస్ట్ చేయాల్సిందే నంటూ పట్టుబట్టారు. ఐఏఎస్ ఆమ్నిత్ పూరణ్ ను అరెస్ట్ చేసే వరకు తన భర్త శవాన్ని పోస్ట్ మార్టంకు గానీ, దహన సంస్కారాలకు కానీ అప్పగించేదిలేదంటూ తెల్చి చెప్పారు. దీంతో వారి స్వ గ్రామంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

 

