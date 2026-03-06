English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Iran Mass Warning: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్.. చివరి బుల్లెట్ వరకు పోరాడతాం..

Iran Mass Warning: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్.. చివరి బుల్లెట్ వరకు పోరాడతాం..

Iran Mass Warning Latest News: ఇరాన్ తమ ఆత్మగౌరవం కోసం చివరి బుల్లెట్ వరకు పోరాడుతామని..ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి సయీద్ ఖతిబీదే అంతర్జాతీయ వేదికగా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇప్పుడు ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 6, 2026, 03:47 PM IST

Trending Photos

Hyderabad: హైదరాబాద్‌వాసులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఆ ప్రాంతాల్లో రేపు, ఎల్లుండి 36 గంటల నీళ్లు బంద్‌..!
6
Water Bandh
Hyderabad: హైదరాబాద్‌వాసులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఆ ప్రాంతాల్లో రేపు, ఎల్లుండి 36 గంటల నీళ్లు బంద్‌..!
Tendulkar Wedding: టెండూల్కర్‌ పెళ్లి వేడుక.. తరలివచ్చిన క్రీడా దిగ్గజాలు
5
Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Marriage
Tendulkar Wedding: టెండూల్కర్‌ పెళ్లి వేడుక.. తరలివచ్చిన క్రీడా దిగ్గజాలు
Jacob Bethell: టీమిండియా‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన 22 ఏళ్ల కుర్రాడు.. సెంచరీతో జాకబ్ బెథెల్ వీరవిహారం..!
5
Jacob Bethell
Jacob Bethell: టీమిండియా‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించిన 22 ఏళ్ల కుర్రాడు.. సెంచరీతో జాకబ్ బెథెల్ వీరవిహారం..!
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులకు సుడి తిరగనుంది..!
5
today horoscope march 6 2026
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు 2 రాశులకు సుడి తిరగనుంది..!
Iran Mass Warning: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌కు ఇరాన్ మాస్ వార్నింగ్.. చివరి బుల్లెట్ వరకు పోరాడతాం..

Iran Mass Warning Latest Telugu News: అంతర్జాతీయ వేదికపై ఇరాన్ మరోసారి గళమెత్తింది.. అమెరికా ఇజ్రాయిల్ దేశాల దూకుడు పై ఊహించని స్థాయిలో విమర్శలు చేసింది. ఢిల్లీలో జరుగుతున్న ప్రతిష్టాత్మక రైసినా డైలాగ్ 2026 (Raisina Dialogue 2026) లో పాల్గొన్న ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి సయీద్ ఖతిబీదే సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పుడు ఆయన వ్యాఖ్యలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారాయి. ఇంతకీ ఆయనేమన్నారు? ఆయన మాట్లాడిన అంశాల్లో నిజం ఎంత? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఇరాన్ డిప్యూటీ విదేశాంగ మంత్రి సయీద్ ఖతిబీదే తమ దేశంపై జరుగుతున్న దాడులను తిప్పి కొట్టడానికి స్థాయిత పోరాటం తప్ప.. మరో ఎలాంటి మార్గం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఇటీవల జరిగిన నౌక ఘటనపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. భారత మిత్రుల ఆహ్వానం మేరకే ఇరాన్ కు చెందిన IRIS Dena నౌక ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఆ నౌకలో ఎలాంటి ఆయుధాలు లేవని.. అది కేవలం శాంతియుత ప్రయాణంలో ఉందని స్పష్టం చేశారు.. 

అలాంటి నిరాయుధ నౌకపై అమెరికన్లు దాడి చేయడం అత్యంత దారుణం అన్నారు.. గతంలో నాజీ జర్మనీ ఎలాంటి అరాచకాలకు పాల్పడిందో.. నేడు అమెరికా చర్యలు అలాగే ఉన్నాయి.. అంటూ ఘాటుగా విమర్శించారు. అంతేకాకుండా మీడియాతో పలు అంశాలను కూడా మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది. పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల మధ్య ఇరాన్ మంత్రి చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు అంతర్జాతీయంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. అలాగే భారత్ వేదికగా అమెరికాను నాజీలతో పోల్చడం దౌత్య పరంగా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. 

Also Read: Fuel Prices: భారత్‌కు రష్యా బిగ్ హెల్ప్.. ఇక పెట్రోల్ ధరలు పెరగనట్లేనా?

చివరిగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. మా మనుగడ కోసం.. అలాగే మా ఆత్మగౌరవం కోసం అమెరికాతో పాటు ఇజ్రాయిల్‌తో పోరాటం తప్ప మాకు వేరే ప్రత్యామ్నాయం కనబడటం లేదని.. మా దేశంలో ఉన్న చివరి సైనికుడుతో పాటు చివరి బుల్లెటి వరకు మేము ప్రతిఘటిస్తూనే ఉంటామని.. వెనకడుగు వేసే ప్రసక్తి లేదని ఆయన మీడియా ముఖంగా తెలిపారు.. సార్వభౌమాధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధమని ఇరాన్ ఈ వేదిక ద్వారా ప్రపంచానికి చాటి చెప్పింది. ఇప్పుడు ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సంచలనంగా మారాయి..

Also Read: Fuel Prices: భారత్‌కు రష్యా బిగ్ హెల్ప్.. ఇక పెట్రోల్ ధరలు పెరగనట్లేనా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..Twitter, Facebook

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

IranIran NewsIran Latest NewsIran Mass WarningIran warning

Trending News