IRCTC Jyotirlinga Darshan: కార్తీక మాసం సందర్భంగా ఆలయాలన్నీ కిటకిటలాడతాయి. అంతేకాదు ఈ పవిత్రమైన మాసంలో జ్యోతిర్లింగ దర్శంన చేసుకోవాలని కూడా చాలా మంది శైవ భక్తుల కోరిక. అలాంటి వారి కోసం ఐఆర్సీటీసీ అద్భుతమైన ప్యాకేజీ అందిస్తోంది. బడ్జెట్లోనే ఓంకారేశ్వరుని దర్శనం చేసుకోవచ్చు. భోపాల్, ఉజ్జయినీ, ఓంకారేశ్వరుని దర్శనంతోపాటు ఇండోర్లోని ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను కూడా సందర్శించవచ్చు.
ఐఆర్సీటీసీ అందిస్తోన్న ఈ ప్యాకేజీ పేరు మధ్యప్రదేశ్ జ్యోతిర్లింగ దర్శనం. దీని కోడ్ SHR097. ఈ ప్యాకేజీలో రైలు ప్రయాణం కాచీగూడ నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. ఇందులో స్లీపర్, 3 ఏసీ ప్రతి బుధవారం అందుబాటులో ఉంటుంది. మొత్తం 6 రాత్రులు, 5 పగళ్లు కవర్ అవుతాయి.
ఒక్క వ్యక్తికి అయ్యే బడ్జెట్..(ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి వస్తే)
స్లీపర్ ట్రైన్లో ప్రయాణించేవారికి ఒక్కరికి రూ.33680, ట్విన్ షేరింగ్ రూ.17850, ట్రిపుల్ రూ.13380. 3 ఏసీ రైలు ప్రయాణం అయితే, ఒక్కక్కరికీ రూ.36190, ట్విన్ రూ.20360, ట్రిపుల్ రూ.15880. ఇందులో పిల్లలకు కూడా 5-11 ఏళ్ల మధ్య ఛార్జీలు స్లీపర్రూ.9500, ౩ఏసీ రూ.12010 ఉంటాయి. ఇక ముగ్గురి కంటే ఎక్కువ మంది ప్రయాణిస్తే ధర మరింత తగ్గుతుంది.
భోపాల్, ఉజ్జయినీ, ఓంకారేశ్వర్..
మొదటి రోజు కాచీగూడ నుంచి రైలు 16:30 సమయంలో బయలుదేరుతుంది రైలు నెం:12707, సంపర్క్ క్రాంతి ఎక్స్ప్రెస్.
రెండో రోజు ఉదయం 8:15 సమయంలో భోపాల్ చేరుకుంటుంది. అక్కడ చెకిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఫ్రెషప్ అయిన తర్వాత సాంచీ స్తూప దర్శనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత భోజేశ్వర మహదేవ టెంపుల్ వెళ్లి తిరిగి భోపాల్ చేరుకుంటారు. రాత్రి దగ్గరలో ఉన్న ట్రైబల్ మ్యూజియం కూడా సందర్శించవచ్చు
ఇక మూడో రోజు ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత ఉజ్జయినీ బయలుదేరతారు. అక్కడ లోకల్ టెంపుల్ ఉజ్జయినీ మహాకాళేశ్వర టెంపుల్, హరసిద్ధి టెంపుల్, మంగళనాథ్, నవగ్రహ శని మందిర్, చింతామణి గణేశ టెంపుల్, రామ్ ఘాట్ వంటివి సందర్శిస్తారు.
నాలుగోవరజు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత మహేశ్వర్, అహల్యా దేవీ ఫోర్ట్, నర్మదా ఘాట్, తర్వాత ఓంకారేశ్వర్ టెంపుల్ దర్శించుకుంటారు. అక్కడ దగ్గరలోనే హోటల్ స్టే ఉంటుంది. ఆ మరుసట రోజు ఉదయం ఇండోర్కు తిరుగు ప్రయాణంఉంటుంది. అక్కడ లాల్ బాగ్ ప్యాలస్ సందర్శించిన తర్వాత ఇండోర్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటారు రాత్రంతా జర్నీ చేసిన తర్వాత 22:00 సమయంలో కాచిగూడ చేరుకుంటారు.
