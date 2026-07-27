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ఇకపై క్షణాల్లో తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్.. ఐఆర్​సీటీసీ తెచ్చిన ఆ 5 కొత్త ఫీచర్లు ఇవే!  

రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్! ఇకపై తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్‌లో మీకు ఇబ్బందులు ఉండవు.. సులభంగా రైల్వే టికెట్లు బుక్ అవుతాయి. సాధారణంగా తత్కాల్ టికెట్లు బుక్ చేసేటప్పుడు సీట్లు కనిపిస్తూనే, బుక్ చేసే సమయంలోనే హఠాత్తుగా మాయమైపోతుంటాయి. అయితే కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అయితే తత్కాల్ టికెట్ సులభంగా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 27, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:08 AM IST
ఇకపై క్షణాల్లో తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్.. ఐఆర్​సీటీసీ తెచ్చిన ఆ 5 కొత్త ఫీచర్లు ఇవే!  
Image Credit: IRCTC New Rules:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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