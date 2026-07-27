IRCTC New Rules: ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది భారతీయ రైల్వేలో ప్రయాణిస్తుంటారు. వేలాది రైళ్లు నిరంతరం రాకపోకలు సాగిస్తూ, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలను అతి తక్కువ సమయంలో పూర్తి చేస్తాయి. టికెట్ ధరలు తక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ మంది రైల్వే మార్గాన్నే ఎంచుకుంటారు. అయితే కొందరు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తత్కాల్ టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటారు. సాధారణ రిజర్వేషన్లు ముందుగానే చేసుకోవచ్చు కానీ, తత్కాల్ టికెట్ల కోసం ఒక రోజు ముందే బుక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ టికెట్లు కొద్ది నిమిషాల్లోనే అయిపోతుంటాయి.. దీనివల్ల వెయిటింగ్ లిస్టులో పడటం లేదా బుకింగ్ ఫెయిల్ అవ్వడం జరుగుతుంటుంది. అయితే IRCTC కొత్త అప్డేట్తో, ఈ పద్ధతులు పాటిస్తే మీ తత్కాల్ టికెట్ సులభంగా కన్ఫర్మ్ అవుతుంది.
భారతీయ రైల్వే ఇప్పటికే IRCTCలో కొత్త ఫీచర్స్ తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా తత్కాల్ బుకింగ్ చేసుకునే వారికి ఇది బంపర్ గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పవచ్చు. క్యాప్చా కోడ్ను తీసివేయడం వల్ల సమయం చాలా ఆదా అవుతుంది. దీనివల్ల యూజర్లు క్యాప్చా ఇబ్బంది లేకుండా నేరుగా పేమెంట్ చేసి ముందుకు వెళ్లవచ్చు.
అంతేకాకుండా, IRCTC మరో అద్భుతమైన ఫీచర్ను ప్రవేశపెట్టింది. అదేమిటంటే, ప్యాసింజర్ సేవ్ డీటెయిల్స్. మీ పేరు, వయసు, లింగం, బెర్త్ ప్రిఫరెన్స్ను ముందుగానే ముందుగానే ఎంటర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. తత్కాల్ బుకింగ్ ప్రారంభమైన వెంటనే మీ ప్రొఫైల్లో వీటిని ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా సెకన్లలో టికెట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు.
అంతే కాదు, IRCTC కొత్త ఫీచర్ ప్రకారం స్లీపర్, 2AC, 3AC, చైర్ కార్ సీట్ల లభ్యతను ఒకే స్క్రీన్పై చూడవచ్చు. దీనివల్ల మీరు వేర్వేరు పేజీల కోసం వెతకాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఇది బుకింగ్ ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేస్తుంది.
కొత్త IRCTC వెబ్సైట్లో 'ఫెయిర్ క్యాలెండర్' కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనివల్ల ఏ రోజుల్లో టికెట్ ధరలు ఎలా ఉంటాయో ముందే చూసుకోవచ్చు. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా సీట్లు అందుబాటులో లేనప్పుడు ధరలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మీరు పదే పదే వేరే పేజీకి వెళ్లి సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, మీకు కావాల్సిన ట్రైన్ను సులభంగా ఎంచుకోవచ్చు.
IRCTC తన రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ను కూడా అప్డేట్ చేసింది. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఇది నిమిషానికి 1,50,000 టికెట్ రిక్వెస్ట్లను హ్యాండిల్ చేయగలదు. కాబట్టి వెబ్సైట్లో ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా సమస్య ఉండదు. మీ సమయాన్ని వృథా చేయకుండా UPI లేదా కార్డ్ ద్వారా సులభంగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. మీ ప్రిఫర్డ్ పేమెంట్ పద్ధతిని ఎంచుకుని, వేగంగా పేమెంట్ పూర్తి చేయవచ్చు.
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