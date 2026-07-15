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రైలు ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. సరికొత్త ఫీచర్లతో ఐఆర్‌సీటీసీ కొత్త వెబ్‌సైట్ లాంచ్!

రైలు ప్రయాణికులకు శుభవార్త! ఐఆర్‌సీటీసీ (IRCTC) రీడిజైన్ చేసిన కొత్త వెబ్‌సైట్ ఈరోజు నుండి అందుబాటులోకి రానుంది. ఆధునిక ఇంటర్‌ఫేస్‌తో పాటు, వేగవంతమైన టికెట్ బుకింగ్ సేవలను , వివిధ భాషల సపోర్ట్‌ను ఇది అందిస్తుంది. దీనివల్ల ఇకపై టికెట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలో ప్రయాణికులకు మరింత సులభతరమైన సేవలు అందుతాయి. ఈ కొత్త రిజర్వేషన్ వ్యవస్థలో ఉన్న మెరుగైన సేవలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 15, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:38 PM IST
రైలు ప్రయాణికులకు గుడ్ న్యూస్.. సరికొత్త ఫీచర్లతో ఐఆర్‌సీటీసీ కొత్త వెబ్‌సైట్ లాంచ్!
Image Credit: IRCTC New Website

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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