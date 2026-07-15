IRCTC New Website: ప్రతిరోజూ దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది రైలు ప్రయాణికులు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. వేల సంఖ్యలో రైళ్లు నిరంతరం ప్రయాణిస్తూనే ఉంటాయి. అయితే, గతంలో ఐఆర్సీటీసీ ప్లాట్ఫారమ్లో ఎదురైన కొన్ని సాంకేతిక ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రైల్వే శాఖ ఈ వెబ్సైట్ను మరోసారి డిజైన్ చేసింది. ఈ కొత్త వెబ్సైట్ ఈరోజు అందుబాటులోకి రానుంది. ఇందులో వివిధ భాషల్లో సేవలు అందించడమే కాకుండా, అత్యాధునిక సాంకేతికతను జోడించడం వల్ల రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ మరింత సులభతరం కానుంది.
భారతీయ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC), జూలై 15వ తేదీ నుండి ఈ కొత్తగా రివిజన్ చేసిన టికెట్ బుకింగ్ వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తెస్తోంది. ప్రధానంగా ఆన్లైన్ రిజర్వేషన్ అనుభవాన్ని వేగవంతం చేయడానికి, పేజీలు త్వరగా లోడ్ అవ్వడానికి, మెరుగైన హ్యాండ్లింగ్ కోసం ఈ కొత్త ఇంటర్ఫేస్ను రూపొందించారు. భారతీయ రైల్వే తన డిజిటల్ సేవలను నిరంతరం ఆధునీకరిస్తూనే ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న ఫిర్యాదులను పరిగణనలోకి తీసుకుని ఈ వెబ్సైట్ను రీడిజైన్ చేశారు. టికెట్ బుకింగ్ సమయంలో పేమెంట్స్ ఫెయిల్ అవ్వడం, తత్కాల్ రిజర్వేషన్ల సమయంలో ఇబ్బందులు, వెబ్సైట్ పనితీరు నెమ్మదించడం వంటి సమస్యలను పరిష్కరించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
ఫాస్ట్ బుకింగ్...
ఈ కొత్తగా రీడిజైన్ చేసిన వెబ్సైట్ ద్వారా ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, టికెట్ల బుకింగ్ చాలా వేగంగా పూర్తవుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రతి నిమిషానికి కేవలం 32 వేల బుకింగ్లు మాత్రమే జరుగుతుండగా, ఈ కొత్త వ్యవస్థ ప్రతి నిమిషానికి 1.5 లక్షల మంది బుక్ చేసుకునేలా రూపొందించబడింది. ఇది గణనీయమైన పెరుగుదల.
అంతేకాదు, ప్యాసింజర్ రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ను కూడా అప్డేట్ చేశారు. దీనివల్ల ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 4 లక్షల సామర్థ్యాన్ని పెంచి, ప్రతి నిమిషానికి 45 లక్షల ఎంక్వైరీలను నిర్వహించేలా సదుపాయం కల్పించారు. ఈ సామర్థ్యం పెరగడం వల్ల, అధిక డిమాండ్ ఉన్న సమయంలో కూడా వెబ్సైట్ నెమ్మదించడం లేదా పేమెంట్స్ ఫెయిల్ అవ్వడం వంటి సమస్యలు తలెత్తవు.
ఇష్టమైన సీటు ఎంచుకోవచ్చు...
ప్రయాణికులకు మరో అద్భుతమైన వార్త ఏమిటంటే, సీట్ బుకింగ్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా, ప్రయాణికులు తమకు నచ్చిన సీటును స్వయంగా ఎంచుకునే అవకాశం కల్పించారు. అలాగే, రైల్వే బుకింగ్ చేసేటప్పుడు వివిధ తేదీల్లోని టికెట్ ధరలను పోల్చుకునే సదుపాయం కూడా ఉంటుంది. దీనితో పాటు 'ఛార్జీల క్యాలెండర్' కూడా అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రయాణ షెడ్యూల్ను బట్టి తక్కువ ఛార్జీలు ఉన్న సమయాలను గుర్తించడంలో ఈ ఫీచర్ ప్రయాణికులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
ఏ సీటు అందుబాటులో ఉంది?
కొత్త వెబ్సైట్ ద్వారా ప్రయాణికులు ఏ సీటు అందుబాటులో ఉందో సులభంగా చూసుకోవచ్చు. స్లీపర్, ఏసీ 3-టైర్, 1-టైర్, 2-టైర్ వంటి అన్ని క్లాసులలోని సీట్ల వివరాలను, విడివిడిగా వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒకే స్క్రీన్పై సులభంగా చూసుకోవచ్చు.
అనేక భాషలు...
ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ను రివిజన్ చేయడం వల్ల ఇది కేవలం హిందీ, ఇంగ్లీష్ మాత్రమే కాకుండా భారతీయ భాషలన్నింటిలో అందుబాటులోకి రానుంది. అంతేకాకుండా, విద్యార్థులు, దివ్యాంగులు , రోగుల కోసం ప్రత్యేక రాయితీ బుకింగ్ సేవలు కూడా ఒకే వ్యవస్థలో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇందులో అనవసరమైన పాపప్స్, బ్యానర్స్ ఉండవు. పదేపదే వచ్చే క్యాప్చా వెరిఫికేషన్ కూడా ఉండదు. ఈ కొత్త ఇంటర్ఫేస్తో రైలు బుకింగ్ మరింత సులభం అవుతుంది.
ప్రధానంగా ఐఆర్సీటీసీ వెబ్సైట్ను రీడిజైన్ చేయడం ద్వారా సేవలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, రవాణా సౌకర్యాలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి భారతీయ రైల్వే ఈ సంస్కరణలను తీసుకువచ్చింది. ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన, సులభమైన, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ టికెట్ బుకింగ్ అనుభవాన్ని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ కొత్త బుకింగ్ విండోను రూపొందించారు. దీనివల్ల ఎంత ట్రాఫిక్ ఉన్నా మీరు సులభంగా రైలు టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు.
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