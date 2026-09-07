/ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారా? ఈ 5 వివరాలు సరిచూసుకోండి.. లేదంటే ఫైన్ పడే అవకాశం!  

IRCTC New Rules: ఐఆర్సీటీసీ అనేది ఒక అద్భుతమైన ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫారం. అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.irctc.co.in/ తో పాటు ఐఆర్సీటీసీ యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీరు టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు మీ పేరు, వయస్సు, మొబైల్ నంబర్, లింగం వంటి వివరాలను తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలి. వీటిలో ఏవైనా తప్పులు ఉంటే ముందుగానే సరిచేసుకోండి, లేదంటే టికెట్ క్యాన్సిల్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
ఐఆర్సీటీసీ తన అధికారిక వేదిక ద్వారా ప్రయాణికులు టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచించింది. వినియోగదారులు నేరుగా వారి ఖాతా ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా 60 రోజుల ముందుగా ఉదయం 8 గంటల నుండి రిజర్వేషన్లు ప్రారంభమవుతాయి. ఏజెంట్ల మోసాలకు గురై అనవసరంగా డబ్బులు కోల్పోకుండా ఉండాలని, ఆన్లైన్లో టికెట్ బుక్ చేసుకునే ముందు ఈ ఐదు విషయాలను తెలుసుకోవాలని సూచించింది.
వివరాలను సరిచూసుకోండి..
రైలు టికెట్ బుక్ చేసే ముందు మీ వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసుకోండి. మీ పూర్తి పేరు, లింగం ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సరైన మొబైల్ నంబర్ నమోదు చేయండి. మీరు వివరాలన్నీ రివ్యూ చేసిన తర్వాతే పేమెంట్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది.
ఏజెంట్ల బారిన పడకండి..
చాలామంది సులభం కోసం ఏజెంట్ల ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటారు. అయితే, తెలియని ఏజెంట్లను నమ్మి మోసపోకండి. టికెట్ బుకింగ్ ఏజెంట్ల ముసుగులో స్కామర్లు ఉండి, మీ నుండి అదనపు డబ్బు వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, కేవలం అధికారిక ఐఆర్సీటీసీ ప్లాట్ఫారం లేదా గుర్తింపు పొందిన ఏజెంట్ల ద్వారా మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేయండి.
టికెట్ బుకింగ్ చేసే ముందు జాగ్రత్తలు..
ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా ప్రయాణించాలనుకునే వారు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రధానంగా పేరు, వయస్సు, లింగం, మొబైల్ నంబర్ వంటి వివరాలు ధృవీకరించుకున్న తర్వాతే పేమెంట్ చేయాలి. మీకు తెలియని వ్యక్తులు టికెట్లు బుక్ చేసి ఇస్తామంటే నమ్మకండి. కేవలం అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా యాప్ను మాత్రమే ఉపయోగించండి, అక్కడ మీ వివరాలు రికార్డ్ అవుతాయి మరియు మీరు బుకింగ్ వివరాలను కూడా చూసుకోవచ్చు.
టికెట్ క్యాన్సిలేషన్, రిఫండ్..
ఒకవేళ మీరు బుక్ చేసిన టికెట్ను క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వస్తే, ఈ విషయం చాలా కీలకం. టికెట్ బుక్ చేసేటప్పుడే క్యాన్సిలేషన్ నియమాలను తెలుసుకోవాలి. ప్రయాణానికి ఎన్ని రోజుల ముందు టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎంత రిఫండ్ వస్తుందో కూడా గమనించాలి. రిఫండ్ విషయంలో ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండాలంటే, టికెట్ క్యాన్సిలేషన్ నిబంధనల ప్రకారం మాత్రమే చర్యలు తీసుకోవాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook