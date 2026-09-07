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ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారా? ఈ 5 వివరాలు సరిచూసుకోండి.. లేదంటే ఫైన్ పడే అవకాశం!  

సాధారణంగా రైలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు రిజర్వేషన్ కౌంటర్లకు వెళ్లడమే కాకుండా, ఐఆర్‌సీటీసీ వెబ్‌సైట్ లేదా యాప్ ద్వారా కూడా టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటుంటాం. మీరు తరచుగా రైలు ప్రయాణం చేస్తూ మీరు ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసేవారైతే, ముందుగా ఈ ఐదు విషయాలను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే మీ ట్రైన్ టికెట్ క్యాన్సిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 07, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:12 AM IST
ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేస్తున్నారా? ఈ 5 వివరాలు సరిచూసుకోండి.. లేదంటే ఫైన్ పడే అవకాశం!  
Image Credit: IRCTC New Rules:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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