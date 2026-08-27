Tatkal Ticket Booking: సాధారణంగా భారతీయ రైల్వేలో 60 రోజుల ముందుగానే టికెట్లు రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. కానీ అత్యవసర సమయాల్లో ఒక రోజు ముందు తత్కాల్ టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంది. అయితే ఈ బుకింగ్ ప్రక్రియ క్షణాల్లో ముగిసిపోతుంది. మీరు ఎంత ప్రయత్నించినా, ఎంత వేగంగా బుక్ చేసినా కొన్నిసార్లు తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్ ఒక పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతుంది. IRCTC Rail Connect లేదా ఇతర రైల్వే యాప్లలో కూడా ఈ తత్కాల్ బుకింగ్, పేమెంట్ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అసలు ఏ యాప్ ద్వారా సులభంగా టికెట్లు బుక్ చేయవచ్చో తెలుసా?
చాలామంది IRCTC వెబ్సైట్లోనే టికెట్లు బుక్ చేసుకుంటారు, కానీ IRCTC RailOne యాప్ ప్రధానంగా టికెట్ రిజర్వేషన్ కోసం రూపొందించబడింది. ఇది కేవలం బుకింగ్లే కాకుండా ఇతర సేవలను కూడా అందిస్తుంది. అందుకే దీనిని 'రైల్వే సూపర్ యాప్' అని కూడా పిలుస్తారు. ఇందులో జనరల్ టికెట్ బుకింగ్తో పాటు PNR స్టేటస్, ట్రైన్ రన్నింగ్ స్టేటస్, కోచ్ పొజిషన్, ప్లాట్ఫారమ్ వివరాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
IRCTC Rail Connect ద్వారా ప్రయాణికులు ట్రైన్ షెడ్యూల్, సీట్ల లభ్యత, PNR వివరాలు, టికెట్ క్యాన్సిలేషన్ , TDR ఫైలింగ్ వంటి పనులను ఆన్లైన్లోనే పూర్తి చేయవచ్చు. తత్కాల్ టికెట్ల విషయానికి వస్తే, అది నిజంగానే ఒక రేస్ వంటిది. తత్కాల్ ద్వారా ప్రయాణించాలనుకునే వారు ఎంత వేగంగా బుక్ చేస్తే అంత మంచిది, లేకపోతే టికెట్లు దొరకడం కష్టం. అందుకే ప్రయాణికులు తమ వివరాలను ముందుగానే సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే పేమెంట్ సులభంగా అయ్యేలా చూసుకోవాలి. అప్పుడే తత్కాల్ బుకింగ్ విజయవంతమవుతుంది.
ఈ రైల్వే యాప్లో 'యాప్ వాలెట్' సౌకర్యం కూడా ఉంది. అందులో ముందే బ్యాలెన్స్ ఉంచుకుంటే బ్యాంకింగ్ స్టెప్స్ కోసం వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా పేమెంట్ త్వరగా పూర్తవుతుంది. కాబట్టి అత్యవసర సమయాల్లో తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు వాలెట్లో డబ్బులు రీచార్జ్ చేసి పెట్టుకోవడం ఉత్తమం.
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