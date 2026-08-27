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Tatkal Ticket Booking: తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్‌కు ఏ యాప్ వాడితే సీట్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది?

తత్కాల్ రైల్వే టికెట్ బుకింగ్ అనేది ఒక రేస్ లాంటిదని చెప్పవచ్చు. మనం చూస్తున్న కొద్ది సెకన్లలోనే సీట్లు మాయమైపోతూ, బుకింగ్స్ కూడా అంతే వేగంగా పూర్తవుతాయి. IRCTC Rail Connect, RailOne వంటి యాప్‌లలో కూడా ఈ టికెట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.. అయితే తత్కాల్ టికెట్ కన్ఫర్మ్ కావాలంటే మీరు ఏ యాప్‌ను ఉపయోగించి బుక్ చేసుకోవాలి అనేది ముఖ్యం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 27, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:19 AM IST
Tatkal Ticket Booking: తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్‌కు ఏ యాప్ వాడితే సీట్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది?
Image Credit: Tatkal Ticket Booking:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Tatkal Ticket Booking: తత్కాల్ టికెట్ బుకింగ్‌కు ఏ యాప్ వాడితే సీట్ గ్యారెంటీగా వస్తుంది?
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