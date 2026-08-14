Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /తక్కువ ఖర్చుతోనే శ్రీలంకలోని పవిత్ర క్షేత్రాల దర్శనం.. ఐఆర్‌సీటీసీ ఆఫర్ మిస్ అవ్వొద్దు!

తక్కువ ఖర్చుతోనే శ్రీలంకలోని పవిత్ర క్షేత్రాల దర్శనం.. ఐఆర్‌సీటీసీ ఆఫర్ మిస్ అవ్వొద్దు!

IRCTC ఎప్పుడూ అద్భుతమైన టూర్ ప్యాకేజీలను ప్రకటిస్తూనే ఉంటుంది. ఇందులో బస్సు, రైల్వే, విమాన మార్గాల్లో కూడా బడ్జెట్ ధరలకే ఉంటాయి. ప్రస్తుతం IRCTC శ్రీలంక టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది. రామాయణానికి సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను మీరు శ్రీలంకలో చూడాలనుకుంటే, ఈ అద్భుతమైన ప్యాకేజీని అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 14, 2026, 12:05 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:05 PM IST
తక్కువ ఖర్చుతోనే శ్రీలంకలోని పవిత్ర క్షేత్రాల దర్శనం.. ఐఆర్‌సీటీసీ ఆఫర్ మిస్ అవ్వొద్దు!
Image Credit: IRCTC Ramayana Yatra:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రాజా సింగ్‌ను అవమాన పరుస్తూ హైదరాబాద్‌లో బ్యానర్లు..
2
3
4
5