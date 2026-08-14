IRCTC Ramayana Yatra: శ్రీలంక అంటేనే రామాయణంతో ముడిపడి ఉంటుంది. రావణుడి లంకలో సీతాదేవిని బంధించారని మన పురాణాలు చెబుతున్నాయి. రామాయణ నేపథ్యం ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలను సందర్శించాలని కోరుకునే వారి కోసం IRCTC ఒక బంపర్ ఆఫర్ను ప్రకటించింది. శ్రీలంక పర్యటనను ఇష్టపడే వారి కోసం రామాయణానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీని అందిస్తోంది. ఇందులో రామాయణ కాలానికి చెందిన అనేక పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించవచ్చు. ఇక్కడి గ్రామాలు కూడా ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. IRCTC అందించే ఈ శ్రీలంక రామాయణ టూర్ ప్యాకేజీ సెప్టెంబర్ 24వ తేదీ నుండి బెంగళూరు నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది ఐదు రాత్రులు, ఆరు రోజుల పర్యటన. ఇందులో ఫ్లైట్, హోటల్ స్టే, భోజనం, సైట్ సీయింగ్ వంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి.
IRCTC టూర్ ప్యాకేజీ ధరలు..
ఈ ప్యాకేజీ ధర ఒకరికి రూ.81,000, ఇద్దరికి రూ. 60,500, ముగ్గురికి రూ.59,950 గా ఉంది. అలాగే 5 నుండి 11 ఏళ్ల పిల్లలకు బెడ్తో కలిపి రూ.46,700, బెడ్ లేకుండా రూ.41,700 ధర ఉంటుంది.
శ్రీలంకలో సందర్శించే ప్రదేశాలు..
IRCTC అందిస్తున్న ఈ ప్యాకేజీలో మొదటి రోజు బెంగళూరు నుండి కొలంబోకు ఫ్లైట్ ద్వారా వెళ్తారు. అక్కడ దంబుల్లా నుండి మునీశ్వర ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. రెండవ రోజు దంబుల్లా కేవ్ టెంపుల్, తిరుకోనేశ్వరం ఆలయం, సిగ్రియా, శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ పెరుమాళ్ ఆలయాలను కవర్ చేస్తారు. మూడవ రోజు దంబుల్లా నుండి క్యాండీ వెళ్తారు. అక్కడ జెమ్ ఫ్యాక్టరీ, దంతాల దేవాలయం (Tooth Temple) కొన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను సందర్శించవచ్చు. నాల్గవ రోజు క్యాండీ నుండి నువారా ఎలియాకు వెళ్తారు. అక్కడ శ్రీ భక్త హనుమాన్ ఆలయం, రామ్ బోధి, సీత అమ్మన్ ఆలయం, అశోక వనములను సందర్శిస్తారు. ఐదవ రోజు నువారా ఎలియా నుండి కొలంబోకు చేరుకుంటారు. అక్కడ ఎలిఫెంట్ ఆర్ఫనేజ్, కొలంబో సిటీ, కేలానియా బుద్ధ దేవాలయం, ఆంజనేయ ఆలయాలను సందర్శించిన తర్వాత తిరిగి బెంగళూరుకు చేరుకుంటారు.
IRCTC ప్యాకేజీలో సౌకర్యాలు..
ఈ ప్యాకేజీలో శ్రీలంక ఎయిర్లైన్స్ ఎకానమీ క్లాస్ ఫ్లైట్ సౌకర్యం ఉంటుంది. ఇందులో ఐదు రాత్రులు హోటల్ వసతి, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, అన్ని సైట్ సీనింగ్ ప్రదేశాలకు ఎంట్రీ టికెట్లు ఉంటాయి. దీనితో పాటు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే గైడ్, ట్రావెల్ ఇన్సూరెన్స్, 2% GST, TCS కూడా ఉంటాయి.
ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక..
ఈ ప్యాకేజీలో కెమెరా ఫీజు, బోటింగ్, టిప్స్, లాండ్రీ చార్జీలు, మినరల్ వాటర్, వ్యక్తిగత ఖర్చులు ఉండవు. ప్రయాణికుల వద్ద కనీసం 6 నెలల వ్యాలిడిటీ ఉన్న ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్ ఉండాలి. అలాగే ప్రయాణికులు ఎయిర్పోర్ట్కు కనీసం మూడు గంటల ముందు చేరుకోవాలి.
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