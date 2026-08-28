Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /వెయిటింగ్ లిస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే బెర్త్ పక్కాగా వస్తుంది? కొత్త IRCTC రూల్స్ ఇవే!

వెయిటింగ్ లిస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే బెర్త్ పక్కాగా వస్తుంది? కొత్త IRCTC రూల్స్ ఇవే!

భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షలాది మంది ప్రయాణిస్తుంటారు.. అందుకే టికెట్ బుకింగ్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది. ముఖ్యంగా దీపావళి, వినాయక చవితి వంటి పండుగ సమయాల్లో రైలు టికెట్లు దొరకడం ఇంకా కష్టమే. వెయిట్‌ లిస్ట్‌లో కూడా బుక్ చేసుకుంటారు, కానీ ఎంత నంబర్ వరకు ఉంటే మీ వెయిటింగ్ లిస్ట్ సులభంగా కన్ఫర్మ్ అవుతుందో తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 28, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:56 PM IST
వెయిటింగ్ లిస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే బెర్త్ పక్కాగా వస్తుంది? కొత్త IRCTC రూల్స్ ఇవే!
Image Credit: Train Waitlist:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వెయిటింగ్ లిస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే బెర్త్ పక్కాగా వస్తుంది? కొత్త IRCTC రూల్స్ ఇవే!
2
3
4
5