/వెయిటింగ్ లిస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటే బెర్త్ పక్కాగా వస్తుంది? కొత్త IRCTC రూల్స్ ఇవే!

Train Waitlist: దేశవ్యాప్తంగా ముఖ్యంగా బీహార్ వైపు వెళ్లే రూట్లలో డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వారికి టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వడం చాలా కష్టం, పండుగ సీజన్లో అయితే వెయిటింగ్ లిస్ట్ 500 వరకు కూడా వెళ్తుంది. భారతీయ రైల్వేలో ప్రతిరోజూ లక్షల మంది ప్రయాణిస్తుండటం వల్ల, డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న చోట టికెట్ బుక్ అవ్వడం ఇబ్బందిగా మారుతుంది. ఆ సమయంలో వెయిటింగ్ లిస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని వెయిటింగ్ లిస్ట్ టికెట్లు కన్ఫర్మ్ కావడానికి భారతీయ రైల్వే కొన్ని ఫార్ములాలు చెప్పింది, దాని ద్వారా మీ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు.
సాధారణంగా రైలు టికెట్ బుక్ చేసుకున్న వారిలో 21 శాతం మంది ఏదో ఒక సమయంలో క్యాన్సిల్ చేసే అవకాశం ఉంది. అదనంగా, మరో ఐదు శాతం మంది ప్రయాణించలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. దీనివల్ల సీట్లు ఖాళీ అవుతాయి, వాటిని వెయిటింగ్ లిస్టు వారికి కేటాయిస్తారు. అంతేకాకుండా, భారతీయ రైల్వే కొన్ని ఎమర్జెన్సీ కోటాలను కూడా రిజర్వ్ చేస్తుంది.. అవి నిండకపోతే వాటిని కూడా వెయిటింగ్ లిస్టులో ఉన్న ప్రయాణికులకు ఇస్తారు.
రైల్వేలో ఎన్ని సీట్ల వరకు ఉంటే కన్ఫర్మ్ అవుతుంది?
సాధారణంగా స్లీపర్ కోచ్లో 72 సీట్లు ఉంటాయి. ఇందులో 21 శాతం మంది టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే.. ఐదు శాతం మంది ప్రయాణించకపోతే, ఒక కోచ్కు సుమారు 18 కన్ఫర్మ్ సీట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీని ప్రకారం ట్రైన్ 10 స్లీపర్ కోచ్లలో దాదాపు 150 సీట్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇదే సూత్రం సెకండ్ క్లాస్కు కూడా వర్తిస్తుంది.
అయితే పండుగ సమయంలో టికెట్ క్యాన్సిలేషన్లు, ప్రయాణించలేని వారి వల్ల వెయిటింగ్ లిస్టులో కన్ఫర్మ్ అవ్వడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది. ఇలాంటి వెయిటింగ్ టికెట్లు రాకుండా ఉండాలంటే ముందుగానే బుక్ చేసుకోవడం మంచిది. ప్రతిరోజూ ప్రయాణానికి 60 రోజుల ముందు ఉదయం 8 గంటలకు రైల్వే టికెట్లు ఓపెన్ అవుతాయి. మీరు ప్రయాణించే రోజుకు 60 రోజుల ముందే బుక్ చేసుకుంటే, 99 శాతం మీ టికెట్ కన్ఫర్మ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పండుగల సమయంలో ఉదయం 8 గంటల నుండి మొదటి 15 నిమిషాల్లోనే టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలి. మీరు ప్రయాణించే తేదీలు ఇతర వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకుని, టికెట్లు ఓపెన్ కాగానే బుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
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