IRS Daughter Murder: రెండురోజుల్లో 2 రేప్‌లు, ఒక మర్డర్.. పోలీసులకే మైండ్ బ్లాంక్! దేశ రాజధానిని వణికించిన ‘కిల్లర్’ పనిమనిషి స్టోరీ!

2 Days 2 Rapes In IRS Daughter Rape case: ఢిల్లీ ఐఆర్‌ఎస్‌ అధికారి కూతురి (22) హత్యాచారం కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఘటన వణికించింది. ఓ ఐఆర్‌ఎస్‌ ఇంట్లోనే దారుణం జరగడం కలకలం రేపుతోంది. ఇంటి పనిమనిషి ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డాడు. అతని వెంటనే పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అయితే ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌కు బానిసైనా అతడి ప్రవర్తన నచ్చక నెల క్రితమే పని నుంచి ఐఆర్‌ఎస్‌ తొలగించినట్లు సమాచారం. ఆ కక్షతోనే డూప్లికేట్ కీ తో ఇంట్లోకి ప్రవేశించి ఐఆర్‌ఎస్‌ కూతురిపై అత్యాచారం జరిపి ఆ తర్వాత గొంతు నులిపి ప్రాణాలు తీశాడు. అయితే, ఈ నిందితుడు అంతకు ముందు రోజే సొంతూరిలో మరో మహిళపై కూడా రేప్‌ చేసినట్లు సమాచారం. రెండు రోజుల్లో రెండు రేప్‌లు, ఒక మర్డర్‌ చేశాడు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 23, 2026, 09:46 AM IST

2 Days 2 Rapes In IRS Daughter Rape case: ఈ క్రైమ్‌ పని మనిషి కిల్లర్‌ కథ వింటే ఇంట్లో పనిమనిషి ఉన్న ప్రతిఒక్కరూ బెంబేలెత్తి పోవాల్సిందే.  పని నుండి తొలగించిన వ్యక్తి సదరు యజమాని కుమార్తె ప్రాణాలు తీశారు. ఏకంగా అత్యాచారం చేసి మరీ హత్య చేశాడు. ఈ ఘటన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో సంచలనం రేపుతోంది. ఐఆర్‌ఎస్‌ కూతురు (22) హత్యాచారం కేసులో ఈ సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పోలీసుల ప్రకారం రాహుల్ అనే మాజీ ఇంటి పనిమనిషి ఈ దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. వెంటనే పోలీసులు సదరు నిందితుని గాలించి అరెస్టు చేశారు. ప్రధానంగా ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌కు బానిసైనా అతన్ని నెల కిందటే పని నుంచి తొలగించారు. ఆ కక్షతో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో రెక్కీ వేసి మరీ డూప్లీకేట్‌ కీ తో ప్రవేశించి యువతిపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడి, ఆ తర్వాత గొంతు నిలిమి చంపేశాడు. అయితే, ఈ కేసులో పోలీసులకు మరో విస్తుపోయే నిజం తెలిసింది. నిందితుడు ఈ హత్య చేసిన ముందు రోజే అళ్లార్‌లో ఒక మహిళను రేప్ చేసినట్లు సమాచారం. ఈ క్రైమ్ కిల్లర్ స్టోరీ రెండు రోజుల్లో రెండు అత్యాచారాలు, ఒక మర్డర్ దేశవ్యాప్తంగా వణికిస్తోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

ఈ ఐఆర్ఎస్ కూతురు యూపీఎస్‌స్సీ కి సన్నద్ధమవుతోంది. ఢిల్లీ ఈస్ట్ కైలాష్ లో ఈ ఘోర దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. అయితే ఈ పనిమనిషి వయస్సు కేవలం 19 ఏళ్ళు మాత్రమే. దారుణానికి ఒడిగట్టిన అనంతరం దగ్గరలో ఉన్న ద్వారకా హోటల్ వద్ద తిరగడంతో పోలీసులు అతన్ని పట్టుకున్నారు. 

పోలీసులు లోతైన దర్యాప్తు ప్రారంభించినప్పుడు ఈ నిందితుడి గురించి విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇతడు ఢిల్లీలో పలు నేరాలు పాల్పడినట్లు సమాచారం. అంతేకాదు తన స్వగ్రామామైన అల్వార్ లో కూడా ఓ మహిళపై దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. స్నేహితుడి భార్యపై అత్యాచారం చేశాడు. డబ్బులు పెట్టి లూడో గేమ్ ఆడుతూ తరచూ వారి ఇంటికి వెళ్లేవాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ ఇంట్లోనే ఒక రూమ్‌లో అద్దెకు దిగినట్లు స్థానికులు సమాచారం. తన స్నేహితుడి భార్యపై అత్యాచారం జరిపి ఢిల్లీకి పారిపోయాడు. ఇక్కడ కూడా తోటి పనివారి నుంచి డబ్బులు అప్పుగా తీసుకొని తిరిగి ఇచ్చేవాడు కాదు. బెదిరింపులకు పాల్పేడవాడని సమాచారం.

ఢిల్లీ జాయింట్‌ కమిషనర్‌ పోలీస్ విజయ్ కుమార్ ఈ ఘటన గురించి మీడియాతో మాట్లాడారు హత్యకు గల అసలైన కారణాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. రెండు రోజుల్లో రెండు రేప్‌లకు పై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా అతని క్రిమినల్ మైండ్ సెట్ వల్లే ఈ దారుణానికి వడగట్టాడని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇంటరాగేషన్ చేస్తున్నారు. ఉన్నట్టుండి ఉద్యోగం నుంచి తొలగించినందుకే ఈ దారుణానికి వడగట్టినట్లు తెలుస్తోంది.  కక్ష పెట్టుకొని తన యజమాని కూతురినే అత్యాచారం చేసి హత్య చేశాడు. ఇక దర్యాప్తులో మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉందన్నారు. అత్యాచారాన్ని తర్వాత అక్కడ  నిందితుడు సంచరించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

