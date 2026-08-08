/ ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ వల్ల వాహనాలకు ప్రయోజనమా.. కదా.. అసలు స్టోరీ ఇదే..!

E20 Petrol: ఇథనాల్ పెట్రోల్ను వాడాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఇ20 పెట్రోల్ అంటే 20% ఇథనాల్, 80% పెట్రోల్ కలిపిన మిశ్రమం. ఇథనాల్ పెట్రోల్ వాడకం వల్ల పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుంది. చెరకు, మొక్కజొన్న లాంటి వాటి నుంచి ఇథనాల్ ఉత్పత్తి చేస్తారు. 2025 నాటికి దేశం మొత్తం E20 పెట్రోల్ వాడాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అయితే, E20 పెట్రోల్తో వాహనాలకు నష్టం వాటిల్లుతుందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇథనాల్ పెట్రోల్ ధరల పైనా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి? వాహనదారుల అభ్యంతరాలు ఏంటి? కేంద్రం ఏం చెబుతోందంటే..
వాహనాల్లో ఇథనాల్..
వాహనాల్లో ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ను వాడాల్సిందేనని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ప్రపంచంలో రాజకీయ సమీకరణలు వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో చమురు కోసం ఇతర దేశాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించుకోవాలని భారత ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీంతోపాటు ఇంధనంలో ఇథనాల్ను కలిపి వాడితే (Ethanol Blending) పలు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని కేంద్రం చెబుతోంది. అయితే, వాహనదారులు E20 పెట్రోల్ వాడకాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఇంజిన్లు పాడవుతాయని వాదిస్తున్నారు. వాహనాల మరమ్మతు కోసం అధికంగా ఖర్చు చేయడం వల్ల తమ జేబులకు చిల్లు పడుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటే కేంద్రం ఇ20ని ఎందుకు తప్పనిసరి చేస్తోంది? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద చమురు దిగుమతి చేసుకునే దేశాలలో భారత్ ఒకటి. దేశీయ ఇంధన అవసరాల్లో 85 శాతం దిగుమతులపైనే ఆధారపడుతున్నామంటే, పరిస్థితి ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. NITI ఆయోగ్ గణాంకాల ప్రకారం.. 2020-21లో భారత్ 185 మిలియన్ టన్నుల పెట్రోలియంను దిగుమతి చేసుకుంది. దీని విలువ 55 బిలియన్ డాలర్లు. ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ద్వారా చాలా విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా చేసుకోవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. సంవత్సరానికి 4 బిలియన్ డాలర్లను ఆదా చేసుకోవచ్చని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చిన నివేదికలో నిపుణుల కమిటీ చెప్పింది.
ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రక్రియను కేంద్ర ప్రభుత్వం 2003లో ప్రారంభించింది. ఈబీపీ కింద 2013-14లో పెట్రోల్లో 38 కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ను కలిపారు. 2020-21 నాటికి అది దాదాపుగా పదింతలు పెరిగి 302 కోట్ల లీటర్లకు చేరింది. 2030 నాటికి దేశంలో పెట్రోల్లో 20 శాతం ఇథనాల్ కలపాలనే లక్ష్యాన్ని గతంలో నిర్దేశించారు. అయితే, ప్రస్తుతం 2025-26 నాటికే ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలని కేంద్రం భావిస్తోంది.
ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ వల్ల ప్రయోజనాలు:
చమురు కోసం విదేశాలపై ఆధారపడటం తగ్గుతుంది.
వాహనాల నుంచి కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. ఇది పర్యావరణ పరిరక్షణకు దోహదం చేస్తుంది.
ఇంజిన్ జీవితకాలం పెరుగుతుంది.
ఇథనాల్ను అందించే చెరకు, మొక్కజొన్న తదితర ఉత్పత్తులతో రైతులకు ఆదాయం పెరుగుతుంది.
చమురు కోసం ఖర్చు చేసే విదేశ మారకద్రవ్యాన్నీ ఆదా చేసుకోవచ్చు.
పంట వ్యర్థాల నుంచి ఇథనాల్ను తయారుచేయడం ద్వారా పంట వ్యర్థాల దహనం తగ్గుతుంది. ఫలితంగా గాలి కాలుష్యం తగ్గుతుంది.
2025 నాటికి 20% ఇథనాల్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం ద్వారా భారత్ ఏడాదికి రూ.30,000 కోట్ల విదేశీ మారకద్రవ్యం ఆదా చేసుకోగలుగుతుంది. ఇంధన భద్రత మెరుగుపడుతుంది. కార్బన్ ఉద్గారాలు తగ్గి, గాలి నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. రైతుల ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాల సృష్టి, పెట్టుబడి అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
- కేంద్రానికి ఇచ్చిన నివేదికలో నిపుణుల కమిటీ
రైతులకు ఆదాయం: చెరకు, మొక్కజొన్నతోపాటు వ్యవసాయ వ్యర్థాల నుండి ఇథనాల్ తయారు చేయడం వల్ల గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతాయి. రైతుల ఆదాయం పెరుగుతాయి.
ఇబ్బందులు (Drawbacks)తక్కువ మైలేజ్: స్వచ్ఛమైన పెట్రోల్తో పోలిస్తే ఇథనాల్ శక్తి సాంద్రత తక్కువగా ఉండటం వల్ల వాహనాల మైలేజ్ కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఇంజిన్ సమస్యలు: పాత తరం వాహనాలు లేదా ఇథనాల్ను తట్టుకోలేని రబ్బరు/ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ ఉన్న ఇంజిన్లలో దీర్ఘకాలిక అరుగుదల లేదా ఇంధన వ్యవస్థ సమస్యలు రావచ్చు. తేమను పీల్చుకోవడం: ఇథనాల్ గాలిలోని తేమను త్వరగా ఆకర్షిస్తుంది. దీనివల్ల ఇంధన ట్యాంక్లో తుప్పు పట్టే ప్రమాదం ఉంది.
E20 పెట్రోల్ వినియోగిస్తే మైలేజ్ తగ్గుతుందని, ఇంజిన్ పనితీరు సరిగా ఉండదని వాహనదారులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే వాడుతున్న వాహనాలను E10 ఇంధనం కోసం తయారు చేయబడ్డాయని, వీటిలో E20 వాడితో ఇంజిన్ సహా పలు భాగాలు పాడయ్యే ప్రమాదం ఉందని తయారీదారులు చెబుతున్నారు.పాత వాహనాల్లో E20 వాడితే వారంటీ కూడా వర్తించదని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్న మాట.
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