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ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ వల్ల వాహనాలకు ప్రయోజనమా.. కదా.. అసలు స్టోరీ ఇదే..!

Ethanol Petrol: E20 పెట్రోల్ లేదా ఇథనాల్ పెట్రోల్ వలన ముడి చమురు దిగుమతులు తగ్గి దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడుతుంది. అలాగే కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గి పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుంది. అయితే దీనివల్ల వాహన మైలేజ్ స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది.  పాత మోడల్ ఇంజిన్లపై దీర్ఘకాలంలో ప్రభావం పడవచ్చు. ఇంతకీ ఇథనాల్ పెట్రోల్ వల్ల కలిగే లాభ నష్టాలు ఇవే.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 12:45 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:45 AM IST
ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ వల్ల వాహనాలకు ప్రయోజనమా.. కదా.. అసలు స్టోరీ ఇదే..!
Image Credit: E20 Petrol (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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