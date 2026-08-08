/కేంద్రంలో మోడీ, షా నేతృత్వంలోని బీజేపీకి చెక్ పెట్టేది అతనేనా..!

Prashant Kishore Big Shock Modi Shah: ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఎపుడు ఎవరినీ నెత్తిన పెట్టుకుంటారో ఒక్కోసారి చెప్పడం అసాధ్యమనే చెప్పాలి. ఇపుడు అదే జరిగింది బిహార్లో బంకీపూర్ బై ఎలక్షన్. ఒక ఉప ఎన్నిక.. రాబోయే సాధారణ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయబోతుందా అనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక సాధారణ ఎన్నికల్లో ప్రభావం చూపలేని ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్... బీహార్ ఉప ఎన్నికల్లో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నియమితులైన నితిన్ నబిన్ వరుస విజయాలతో రాణిస్తూ బంకీపూర్ నియోజకవర్గాన్ని కంచుకోటగా మార్చుకున్నారు. నితిన్ నబిన్ రాజ్యసభకు ఎన్నిక కావడంతో ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన బంకీపూర్ స్థానానికి రాజీనామా చేశారు. దీంతో ఆ స్థానానికి ఉప ఎన్నిక జరిగింది. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిశోర్ బంపర్ మెజారిటీతో విజయం సాధించి బీజేపీ పెద్దలకు బిగ్ షాకిచ్చారు.
బిహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనం..
బీహార్ రాజకీయాల్లో సంచలనం జరిగింది. బీజేపీ కంచుకోటలో ఎన్నికల వ్యూహకర్త, జన్ సురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ జెండా ఎగురవేశారు. బీజేపీ కంచుకోట బంకీపూర్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికలో పీకే ఘన విజయం సాధించారు. మొదటి రౌండ్ నుంచి లీడింగ్ లో ఉన్న ప్రశాంత్ కిషోర్.. రౌండ్ రౌండ్ కు తన ఆధిక్యాన్ని మరింతగా పెంచుకున్నారు. దాదాపు 19వేలకు పైగా ఓట్ల మెజార్టీతో కమలం పార్టీ అభ్యర్థిని మట్టి కరిపించారు. పీకే విజయంతో జన్ సురాజ్ పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకున్నారు.
1995 నుండి బంకీపూర్ నియోజకవర్గం బీజేపీకి బలమైన కంచుకోట..
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ రాజీనామాతో బంకిపూర్ లో ఉప ఎన్నిక జరిగింది.1995 నుండి బంకీపూర్ నియోజకవర్గం బీజేపీకి బలమైన కంచుకోటగా ఉంది. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడి సీటులో అధికార పార్టీపై ప్రశాంత్ కిశోర్ వరుస రౌండ్లలో లీడ్ సాధించడం రాజకీయ వర్గాల్లో సంచలనంగా మారింది. తన విజయంతో బీహార్ రాజకీయ సమీకరణలు మారిపోయాయని.. ఇక ఎన్డీఏ పార్టీకి కౌంట్ డౌన్ మొదలైనట్టేనని ప్రశాంత్ కిషోర్ కామెంట్ చేశారు.
రాజకీయాలపై అధ్యయనంతో బీహార్ కు చెందిన ప్రశాంత్ కిశోర్ రాజకీయ వ్యూహకర్తగా రాణించారు. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు ఎన్నికలు జరిగే ముందు అక్కడి స్థితిగతులను అంచనా వేసి వివిధ రాష్ట్రాల్లో వివిధ రాజకీయ పార్టీల విజయానికి కృషిచేశారు. ఆయన కింద ఉన్న వాన్ని గెలిపించలేదు. కేవలం గెలిచే వాళ్లనే బంపర్ మెజారిటీతో గెలిపించారనే టాక్ ఉంది. గుజరాత్, బీహార్, తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్, ఢిల్లీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కింగ్ మేకర్ పాత్ర పోషించారు. అధికారంలో ఎవరున్నా… ముఖ్యమంత్రులను సృష్టించడంలో కీ రోల్ పోషించిన ప్రశాంత్ కిశోర్ కింగ్ మేకర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నారు.
భారత దేశంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల నిర్వహణలో డేటా ఆధారిత ఓటరు ప్రచారం, డిజిటల్ కథనాలు, నిర్మాణాత్మక మైక్రో-టార్గెటింగ్కు మార్గ దర్శకత్వం చేశారు. ఇండియన్ పొలిటికల్ యాక్షన్ కమిటీ పేరుతో 2012నుండి వివిధ రాష్ట్రాలకు వ్యూహకర్తగా పనిచేశారు. పొలిటికల్ స్ట్రాటజీతో ప్రశాంత్ కిశోర్ వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలు ఫలించాయి. 2012లో గుజరాత్ లో నరేంద్రమోడీ, 2015 బీహార్ లో నితీష్ కుమార్, 2021 పశ్చిమ బెంగాల్ లో మమతాబెనర్జీ, ఢిల్లీలో అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్ మోహన్ రెడ్డి, తమిళనాడులో ఎంకే స్టాలిన్ లను ముఖ్యమంత్రులను చేశారు.
అధికార పార్టీ సిట్టింగ్ సీటును కైవసం చేసుకున్న పీకే..
కొన్నాళ్ల తర్వాత బిహార్ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పాలని నితిష్ కుమార్ జనతాదళ్ పార్టీలో చేరారు. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం పై, పార్టీ అధిపతి అయిన నితీష్ కుమార్ ను విమర్శించడంతో 2020 జనవరి 29న పార్టీ నుండి బహిష్కరించారు. వివిధ రాష్ట్రాలకు రాజకీయ, ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా పనిచేసిన ప్రశాంత్ కిశోర్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి రావాలనే భావన పెరిగింది. రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ముందుగా 2022 నుంచి సొంతరాష్ట్రం బిహార్ లో జన్ సురాజ్ అభియాన్ చేపట్టారు. విద్య, ఉపాధి, వ్యవస్థాగత మార్పులపై దృష్టి సారించి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఎండగట్టారు. రెండేళ్లు గడిచిన తర్వాత 2024 అక్టోబరు రెండో తేదీన జన్ సురాజ్ పార్టీని ప్రకటించారు. బీహార్ నుంచి తొలిసారిగా 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీపడ్డారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఏ స్థానంలోనూ పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు.
బిహార్ ఉపఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిశోర్ సంచలన విజయం..
పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్టుగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో కింగ్ మేకరైన ప్రశాంత్ కిశోర్.. సొంత రాజకీయ పార్టీతో ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేకపోయారని విమర్శలు వచ్చాయి. ప్రశాంత్ కిశోర్ ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో రాణించలేడని విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. తాజాగా బంకీపూర్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికైన నితిన్ నబిన్ ను బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా నియమించారు. నితిన్ నబిన్ ను రాష్ట్ర రాజకీయాలనుంచి జాతీయ రాజకీయాల్లోకి తీసుకురావాలనుకున్న బీజేపీ రాజ్యసభకు ఎంపిక చేసింది. దీంతో బిహార్ లోని బంకిపూర్ స్థానాని నితిన్ నబిన్ రాజీనామా చేశారు. బంకీపూర్ నియోజవర్గానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిశోర్ జన్ సురాజ్ పార్టీ తరఫున పోటీచేసి, వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేశారు. అధికార పార్టీకి చెందిన సిట్టింగ్ స్థానాన్ని అలవోకగా కైవసం చేసుకున్నారు. ఇకపై బీహార్ రాజకీయాల్లో తానేంటో చూపిస్తానంటున్నారు పీకే.
మరోవైపు బంకిపూర్ లో ప్రతిపక్ష ఆర్జేడీ పార్టీ మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. ఆ పార్టీ అభ్యర్థి డిపాజిట్ కోల్పోయారు. దీంతో రానున్న రోజుల్లో ఆర్జేడీ మరింత బలహీనమై ప్రశాంత్ కిషోర్ పార్టీ బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయనే చర్చలు సాగుతున్నాయి. అదే సమయంలో ఈ రెండు పార్టీలు కలిస్తే బెటరని.. లేదంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చీలి.. బీజేపీకి ఫ్లస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయనే టాక్ కూడా వస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.