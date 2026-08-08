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కేంద్రంలో మోడీ, షా నేతృత్వంలోని బీజేపీకి చెక్ పెట్టేది అతనేనా..!

BJP Big Shock:  రాజకీయ ఎత్తుగడలు చిత్తయ్యాయి. బీజేపీ కంచుకోట బద్ధలైంది. బీహార్ ఉప ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ ఖంగుతింది. బీహార్ లోని బంకీపూర్ లో అధికార పార్టీని ఓడించి జన్ సురాజ్ పార్టీ తొలి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. నీట్ పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో యువత ఆగ్రహంతో ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ ఉపఎన్నికలో బీజేపీకి జన్ సురాజ్ పార్టీ బిగ్ షాకిచ్చింది. ఈ ఎన్నికతో మోడీ, షాకు అసలు సిసలు ప్రతిపక్షం ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ యేనా అనే చర్చ మొదలైంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 08, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:05 PM IST
కేంద్రంలో మోడీ, షా నేతృత్వంలోని బీజేపీకి చెక్ పెట్టేది అతనేనా..!
Image Credit: BJP Strategy (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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