Trisha TVK Rajya Sabha: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో నూతన ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు ఇప్పుడు సంచలనాన్ని రేకెత్తిస్తున్నాయి. సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత పాలనపై తనదైన ముద్ర వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న విజయ్.. తాజాగా సినీ నటి త్రిషకు ఒక కీలక పదవిని అప్పగించబోతున్నట్లు తమిళ రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం సాగుతోంది.
తమిళనాడులో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే (TVK) ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన నాటి నుంచి నటి త్రిషకు ఎలాంటి హోదా దక్కబోతుందనే దానిపై రకరకాల అంచనాలు నడుస్తున్నాయి. మొదట్లో విజయ్ రాజీనామా చేసిన 'తిరుచ్చి' అసెంబ్లీ స్థానం నుండి ఆమెను బరిలోకి దింపుతారని భావించినప్పటికీ.. ఇప్పుడు అంతకంటే పెద్ద పదవిని ఆమెకు కట్టబెట్టేందుకు స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం తమిళనాడులో ఖాళీ కానున్న ఒక రాజ్యసభ స్థానానికి ఉపఎన్నిక జరగనుంది. అన్నా డీఎంకే నేత షణ్ముగం రాజీనామాతో వస్తున్న ఈ సీటును.. తన గెలుపు కోసం తెరవెనుక ఎంతగానో శ్రమించిన త్రిషకు కేటాయించి ఆమెను ఢిల్లీ (పార్లమెంట్)కి పంపాలని విజయ్ యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం.
అసెంబ్లీలో విజయ్ ప్రభుత్వానికి 144 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు ఉండటంతో ఈ రాజ్యసభ స్థానం ఏకగ్రీవంగా టీవీకే కూటమికే దక్కడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, ఈ సీటును దక్కించుకోవడానికి కూటమిలోని కీలక భాగస్వామ్య పక్షాలైన కాంగ్రెస్, వీసీకే (VCK) నేతలు విజయ్పై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. ఇప్పటికే మిత్రపక్షాలకు కేబినెట్ పదవులతో పాటు నామినేటెడ్ పోస్టులపై విజయ్ హామీ ఇచ్చినందున.. ఈ ప్రతిష్టాత్మక రాజ్యసభ సీటును మాత్రం తన నమ్మకస్థులకు ఇచ్చుకోవాలని సీఎం భావిస్తున్నారు.
రజనీకాంత్ Vs త్రిష?
ఈ రాజకీయ చదరంగంలో అసలు ట్విస్ట్ బీజేపీ - రజనీకాంత్ వ్యూహం చుట్టూ తిరుగుతోంది. తమిళనాడులో డీఎంకే (స్టాలిన్), అన్నా డీఎంకేలు విజయ్ అడుగులను నిశితంగా గమనిస్తుండగా.. ఇటు బీజేపీ సరికొత్త ప్లాన్ చేస్తోంది. సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ను రాజ్యసభకు నామినేట్ చేయడం ద్వారా తమిళనాడులో పట్టు సాధించాలని బీజేపీ భావిస్తున్నట్లు ప్రచారం సాగుతోంది. ఒకవేళ బీజేపీ గనుక రజనీకాంత్కు అవకాశం కల్పిస్తే.. దానికి గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చేందుకు విజయ్ వ్యూహాత్మకంగా త్రిష పేరును తెరపైకి తెచ్చినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం విజయ్ కాంగ్రెస్ కూటమిలో అధికారికంగా చేరేందుకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో.. ఈ రాజ్యసభ అభ్యర్థిత్వంపై మిత్రపక్షాలతో తుది విడత చర్చలు జరపనున్నారు. బీజేపీ అడుగులకు అనుగుణంగా తన కౌంటర్ ప్లాన్ను అమలు చేయాలని చూస్తున్న విజయ్.. చివరికి త్రిషను రాజ్యసభకు పంపుతారా? లేదా మిత్రపక్షాల ఒత్తిడికి తలొగ్గుతారా అనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
