ISRO Rocket: మరో ప్రయోగానికి రెడీ అయిన ఇస్రో.. మరికాసేట్లో నింగిలోకి..

ఇస్రో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ మరో ప్రయోగానికి రెడీ అవుతోంది. తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీహరి కోటలో ప్రయోగానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు శాస్త్రవేత్తలు. శాస్త్రవేత్తలు అమెరికాకు చెందిన ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ ఉపగ్రహం బరువు సుమారు 6,100 కిలోలు ఉంటుంది. స్పేస్పోర్ట్లోని రెండో లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ఎల్వీఎం3-ఎం6 వ్యోమనౌకను ప్రయోగించనున్నట్లు ఇస్రో అధికారులు తెలిపారు.
అమెరికాకు చెందిన ఏఎస్టీ స్పేస్ మొబైల్ సంస్థతో కలిసి ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈ ప్రయోగాన్ని నిర్వహిస్తోంది.శాటిలైట్ ద్వారా నేరుగా మొబైల్ కనెక్టివిటీ కోసం ఉద్దేశించిన ప్రాజెక్టు ఈ బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ సమయంలోనైనా నేరుగా 4జీ, 5జీ వాయిస్, వీడియో కాల్స్, మెసేజ్లు, వీడియో ప్రసారాలు చేసేందుకు వీలుగా ఈ ప్రయోగం చేపట్టారు.
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
వాణిజ్య, ప్రభుత్వ అప్లికేషన్లకు సపోర్ట్ చేసేలా దీనిని రూపొందించారు. మన దగ్గర అతి తక్కువ ధరకు ఓ హాలీవుడ్ సినిమా బడ్జెట్ కంటే తక్కువగా అంతరిక్ష ప్రయోగాలు పూర్తి కావడంతో అమెరికా సహా ఇతర పాశ్చాత్య దేశాలు తమ శాటిలైట్ ప్రయోగాలకు భారత దేశాన్ని ఎంచుకుంటున్నాయి. ప్రపంచంలో అమెరికా, రష్యా, చైనా, యూరోపియన్ యూనియన్ తర్వాత సొంత అంతరిక్ష ప్రయోగాలు చేస్తోన్న దేశం భారత్ మాత్రమే. మొత్తంగా శాస్త్రవేత్తలు చేస్తోన్న ఈ ప్రయోగం సఫలం కావాలని కోరుకుందాం.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.