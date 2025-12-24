English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ISRO Rocket: మరో ప్రయోగానికి రెడీ అయిన ఇస్రో.. మరికాసేట్లో నింగిలోకి..

ISRO Rocket: ఉదయం ఇస్రో  భారీ ప్రయోగానికి రెడీ అయ్యింది.  ఉదయం 8.54 గంటలకు రాకెట్ నింగిలోకి ఎగరనుంది. కొత్త తరం అమెరికా కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం బ్లూబర్డ్-6ను మోసుకెళ్లే ఎల్‌వీఎం3-ఎం6 రాకెట్ ప్రయోగించనుంది. ఇందుకుగాను  24 గంటల కౌంట్‌డౌన్ విజయవంతంగా సాగుతోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 24, 2025, 08:30 AM IST

ఇస్రో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ మరో ప్రయోగానికి రెడీ అవుతోంది. తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీహరి కోటలో ప్రయోగానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు శాస్త్రవేత్తలు. శాస్త్రవేత్తలు అమెరికాకు చెందిన ఉపగ్రహాన్ని నింగిలోకి ప్రయోగించనున్నారు.  ఈ ఉపగ్రహం బరువు సుమారు 6,100 కిలోలు ఉంటుంది. స్పేస్‌పోర్ట్‌లోని రెండో లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి ఎల్‌వీఎం3-ఎం6 వ్యోమనౌకను ప్రయోగించనున్నట్లు ఇస్రో అధికారులు తెలిపారు.

అమెరికాకు చెందిన ఏఎస్టీ స్పేస్ మొబైల్ సంస్థతో కలిసి ఇస్రో వాణిజ్య విభాగం న్యూస్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈ ప్రయోగాన్ని నిర్వహిస్తోంది.శాటిలైట్ ద్వారా నేరుగా మొబైల్ కనెక్టివిటీ కోసం ఉద్దేశించిన ప్రాజెక్టు ఈ బ్లూబర్డ్ బ్లాక్-2 మిషన్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ఉన్నా, ఏ సమయంలోనైనా నేరుగా 4జీ, 5జీ వాయిస్, వీడియో కాల్స్, మెసేజ్‌లు, వీడియో ప్రసారాలు చేసేందుకు వీలుగా ఈ ప్రయోగం చేపట్టారు. 

వాణిజ్య, ప్రభుత్వ అప్లికేషన్లకు సపోర్ట్ చేసేలా దీనిని రూపొందించారు. మన దగ్గర అతి తక్కువ ధరకు ఓ హాలీవుడ్ సినిమా బడ్జెట్ కంటే తక్కువగా అంతరిక్ష ప్రయోగాలు పూర్తి కావడంతో అమెరికా సహా ఇతర పాశ్చాత్య దేశాలు తమ శాటిలైట్ ప్రయోగాలకు భారత దేశాన్ని ఎంచుకుంటున్నాయి. ప్రపంచంలో అమెరికా, రష్యా, చైనా, యూరోపియన్ యూనియన్ తర్వాత సొంత అంతరిక్ష ప్రయోగాలు చేస్తోన్న దేశం భారత్ మాత్రమే. మొత్తంగా శాస్త్రవేత్తలు చేస్తోన్న ఈ ప్రయోగం సఫలం కావాలని కోరుకుందాం.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

ISRO RocketIsro 100 TestGSLV F15 RocketNVS 02 SateliteISRO

