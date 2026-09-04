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Video: ఇస్రో మరో అద్భుత విజయం.. EOS-05 ఉపగ్రహం ప్రయోగం సక్సెస్, శత్రుదేశాలకు ఇక దడదడే!

భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ఇస్రో మరో అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది. శ్రీహరికోట నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజామునే GSLV F17 వాహనం ద్వారా EOS-05 ఉపగ్రహాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైనట్లు ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ వి. నారాయణ ప్రకటించారు. ఈ అంశానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 04, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:42 AM IST
Video: ఇస్రో మరో అద్భుత విజయం.. EOS-05 ఉపగ్రహం ప్రయోగం సక్సెస్, శత్రుదేశాలకు ఇక దడదడే!
Image Credit: ISRO successfully launches EOS-05: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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