/Video: ఇస్రో మరో అద్భుత విజయం.. EOS-05 ఉపగ్రహం ప్రయోగం సక్సెస్, శత్రుదేశాలకు ఇక దడదడే!

ISRO successfully launches EOS-05: తెల్లవారుజామున చీకటిని చీల్చుకుంటూ ఇస్రో ఈ అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. GSLV F17 ద్వారా EOS-05 ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించి, దానిని ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిటల్లోకి విజయవంతంగా పంపినట్లు ఇస్రో వెల్లడించింది. మూడు దశల ప్రక్రియ అనంతరం ఉపగ్రహం తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోగా, ఇస్రో సిబ్బంది అంతా వేడుకగా జరుపుకున్నారు. ఈ ఉపగ్రహం 36 వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుండి సరిహద్దుల్లో శత్రు దేశాల కదలికలను కూడా గుర్తించగలదు. ఈ విజయం ఇస్రోకు ఎంతో కీలకం. భూభాగాల పర్యవేక్షణకు, విపత్తులను ముందుగానే పసిగట్టే రక్షణ వ్యవస్థలకు ఇది ఎంతో దోహదపడుతుంది. భారత్ సాధించిన గొప్ప విజయమిది.
శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి జరిగిన ఇది 17వ ప్రయోగం. శాస్త్రవేత్తలు దీనిని 'ఆకాశంలో నిఘానేత్రం' అని పిలుస్తున్నారు. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ ఉపగ్రహం. ప్రారంభ దశలో ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కేవలం 1536 కిలోల బరువును మోయాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు 2365 కిలోల బరువున్న అత్యంత భారీ ఉపగ్రహాన్ని కూడా అంతరిక్షంలోకి చేర్చినట్లు ఇస్రో ప్రకటించింది.
ఈ చారిత్రాత్మక ప్రయోగంలో EOS-05 ఉపగ్రహం ఆశించిన ఖచ్చితమైన కక్ష్యలోకి ప్రవేశించడానికి GSLV F17 వాహనం కీలక పాత్ర పోషించిందని ఇస్రో అధిపతి డాక్టర్ వి. నారాయణ తెలిపారు.
మిషన్ డైరెక్టర్ థామస్ కురియన్ కూడా మాట్లాడుతూ.. ఇప్పటివరకు GSLV ద్వారా కక్ష్యలోకి పంపిన అత్యంత బరువైన ఉపగ్రహం ఇదేనని, ఇది మనందరికీ గర్వకారణమని పేర్కొన్నారు. ప్రధానంగా ఈ మిషన్లో భాగంగా, ఈ ఉపగ్రహం 36 వేల కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుండి భారతదేశాన్ని నిరంతరాయంగా వీక్షించేలా రూపొందించారు. ఇది దేశ రక్షణ సామర్థ్యాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా, EOS-05 విశాలమైన ప్రాంతాల చిత్రాలను నిత్యం తీస్తుంది. సరిహద్దులు, సముద్ర ప్రాంతాలు, సున్నితమైన ప్రదేశాలలో జరిగే మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూ మన నిఘా వ్యవస్థకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
EOS-05 భారత సరిహద్దుల్లో అత్యధిక రిజల్యూషన్ కలిగిన చిత్రాలను అందిస్తుంది. వీటిని ప్రధానంగా వరదలు, తుఫానులు, అటవీ అగ్ని ప్రమాదాలు, పర్యావరణ సమస్యలను పర్యవేక్షించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ ఉపగ్రహం ఎందుకు అంత ముఖ్యమైనదంటే, ఇది సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కొత్త రహదారులు నిర్మించడం లేదా భూ వినియోగంలో వచ్చే మార్పులను పాత చిత్రాలతో పోల్చి చూసి, ఆ మార్పులను ఖచ్చితంగా గుర్తిస్తుంది.
Another giant leap for India in Space!
Kudos to Team @isro on the successful launch of GSLV-F17/EOS-05.
EOS-05 is a state-of-the-art Earth Observation satellite and India’s first imaging satellite from Geosynchronous Orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared,… pic.twitter.com/1HHJrWM7ze
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) September 3, 2026
చైనా, పాక్కు చెక్..?
ఈ సమాచారాన్ని ఇతర నిఘా వ్యవస్థలతో కలిపి కూడా ఉపయోగిస్తారు. భారతదేశం చైనా, పాకిస్తాన్లతో విస్తారమైన భూ సరిహద్దులను పంచుకుంటోంది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సైనికులు స్వయంగా వెళ్లలేని కష్టతర పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు, ఈ ఉపగ్రహం అందించే చిత్రాలు, అదనపు సమాచారం మన సైనికులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. సరిహద్దుల్లో జరిగే మార్పులను ఇది గ్రహించడమే కాకుండా, డ్రోన్లు, రాడార్ల ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది.
సముద్ర ప్రాంతంలో కూడా..
EOS-05 మరొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది కేవలం భూ సరిహద్దులనే కాకుండా, సముద్ర ప్రాంతాల్లో కూడా కీలకమైన నిఘా వేస్తుంది. హిందూ మహాసముద్రం, భారత తీర ప్రాంతాల్లో జరిగే ప్రధాన మార్పులను ఇది అంచనా వేస్తుంది. ఇది నేరుగా సైనికుడిలా పనిచేయకపోయినా, మనకు ఎంతో ఉపయోగపడే నిఘా చిత్రాలను అందిస్తుంది. అలాగే వరదలు, తుఫానుల వంటి ప్రకృతి విపత్తులను ముందుగానే పర్యవేక్షించడానికి కూడా ఈ చిత్రాలు ఎంతో కీలకం.
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