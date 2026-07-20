/ఇస్రో చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం.. నింగిలోకి తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్.. తెర వెనక కథ ఇదే..!

ISRO Launches First Private Arbitor: భారతదేశం తన మొట్టమొదటి ప్రయోగాత్మక శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్-3 ని విజయవంతంగా ప్రయోగించిన 46 ఏళ్ల తర్వాత, చరిత్ర మళ్లీ పునరావృతమైంది. దేశంలోనే ప్రైవేటుగా అభివృద్ధి చేసిన మొట్టమొదటి ఆర్బిటల్-క్లాస్ రాకెట్ అయిన 'విక్రమ్-1' శ్రీహరి కోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. 1980 జూలై 18న, అదే ప్రదేశం నుండి SLV-3 విజయవంతంగా ప్రయోగించబడి రోహిణి ఉపగ్రహంను కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టడంతో, అంతరిక్ష ప్రయాణ సామర్థ్యం కలిగిన దేశాల ప్రత్యేక సమూహంలో భారత్ ఆరవ సభ్యదేశంగా అవతరించింది.
శ్రీహరికోట నుంచి విక్రమ్ ప్రయోగం విజయవంతం..
విక్రమ్-1 టెస్ట్ ఫ్లైట్-1లోని పేలోడ్లలో ఒకటి నిజంగా ప్రత్యేకమైనది — అదే వందే మాతరం అనే పదాలతో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చేతితో రాసిన పోస్ట్కార్డ్. ఇది మా బృందం, పెట్టుబడిదారులు, విధాన రూపకర్తలు, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న శ్రేయోభిలాషుల చేతిరాత సందేశాలతో పాటు అంతరిక్షంలోకి ప్రయాణించింది. మిషన్ ఆగమన్ అనేక చేతుల ద్వారా మోయబడి, లక్షలాది మంది పంచుకునే ఒక వేడుకగా నిలిచిందని స్కైరూట్ పేర్కొంది.
ప్రైవేటు అంతరిక్ష ప్రయోగ సంస్థ స్కైరూట్..
ప్రైవేట్ అంతరిక్ష ప్రయోగ సంస్థ స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ అభివృద్ధి చేసిన విక్రమ్-1, ఏడు అంతస్తుల ఎత్తు గల బహుళ-దశల కక్ష్య ప్రయోగ వాహనం. దీనిని పూర్తిగా కార్బన్ మిశ్రమ నిర్మాణంతో నిర్మించారు. 3D-ప్రింటెడ్ ఇంజన్లు, అధిక-థ్రస్ట్ ఘన-ఇంధన రాకెట్ బూస్టర్లతో సహా సంస్థలోనే అభివృద్ధి చేసిన ప్రొపల్షన్ వ్యవస్థల ద్వారా ఇది శక్తిని పొందుతుంది.
350 కిలోల వరకు బరువున్న చిన్న ఉపగ్రహాలను భూమికి దగ్గరగా ఉన్న కక్ష్యలోకి తీసుకువెళ్ళడానికి రూపొందించారు. దీని మొదటి పరీక్షా ప్రయోగం, 60 డిగ్రీల వంపుతో కూడిన 450 కిలోమీటర్ల కక్ష్యను లక్ష్యంగా చేసుకుంది. విక్రమ్-1, గ్రాహా స్పేస్, కాస్మోసర్వ్, డిక్యూబ్డ్ , స్కైరూట్ వారి సొంత స్కోప్ నుండి ఆరు సాంకేతిక ప్రదర్శన పేలోడ్లను, కాస్మోస్ డైమండ్స్ వారి కాస్మిక్ బ్లూమ్ అనే కళాకృతిని, ఒక సూక్ష్మ కళాఖండాన్ని మోసుకెళ్లింది.
ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు ప్రధాని మోడీ అభినందన..
ప్రైవేట్ రంగ అంతరిక్ష కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడానికి, అనుమతించడానికి, పర్యవేక్షించడానికి ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వ సంస్థ ఇండియన్ నేషనల్ స్పేస్ ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్ ప్రయోగానికి అనుమతి ఇవ్వడంతో, ప్రయోగానికి మార్గం సుగమమైందని స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ తెలిపింది.
శ్రీహరికోట సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రంనుంచి జరిగిన ప్రయోగం విజయవంతం కావడంతో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలను భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. విక్రమ్ ను రూపొందించిన స్కైరూట్ ఏరో స్పేస్ సీఈవో చందన పవన్ కుమార్ ను ప్రధాన మంత్రి మోడీ ప్రశంసించారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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