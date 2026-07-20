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ఇస్రో చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం.. నింగిలోకి తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్.. తెర వెనక కథ ఇదే..!

ISRO: అంతరిక్షంలో అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. 46 ఏళ్ల తర్వాత ఇస్రో  చరిత్ర  పునరావృతమైంది. భారతదేశంలో తొలిసారిగా ప్రైవేటుగా అభివృద్ధి చేసిన ఆర్బిట్ క్లాస్ రాకెట్ విక్రమ్ శ్రీహరికోట షార్ కేంద్రం నుంచి దూసుకెళ్లింది. మిషన్ ఆగమన్ గా పిలిచే విక్రమ్-1 టవర్‌ను సురక్షితంగా దాటడం, పైకి వెళ్లే క్రమంలో గరిష్ట డేటాను సేకరించడమే మొదటి పరీక్షా ప్రయోగం ప్రాథమిక లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:10 AM IST
ఇస్రో చరిత్రలో సరికొత్త అధ్యాయం.. నింగిలోకి తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్.. తెర వెనక కథ ఇదే..!
Image Credit: Isro New Milestone (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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