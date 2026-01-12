English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PSLV - C62: నింగిలోకి PSLV - C62.. 2026లో ఇస్రో ప్రయోగాల వెల్లువ..

ISRO Anvesha PSLV - C62 Launch: ఇవాళ PSLV-C62 ను విజయవంతంగా ప్రయోగించేందుకు సిద్ధమైంది ఇస్రో. ఇది 2026 సంవత్సరంలో ఇస్రో చేపట్టిన తొలి ఆర్బిటల్ లాంచ్ కాగా, PSLV రాకెట్‌కు ఇది 64వ ప్రయోగం కావడం విశేషం. ఈ ప్రయోగం ఇవాళ ఉదయం 10 గంటల 17 నిమిషాలకు  ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీహరికోట సతీశ్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్‌లోని ఫస్ట్ లాంచ్ ప్యాడ్ నుంచి జరగనుంది. దీనికి సంబంధించిన కౌంట్‌డౌన్ ఇప్పటికే ప్రారంభం అయింది. 

Jan 12, 2026, 10:05 AM IST

PSLV - C62 Launch Details:తిరుపతిలోని శ్రీహరికోట అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రం మరో ప్రయోగానికి సిద్ధమైంది.  ఈ ప్రయోగానికి 22 గంటల ముందు.. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 12.17 గంటలకు ఇస్రో చైర్మన్‌ డాక్టర్‌ వి.నారాయణన్‌ కౌంట్‌డౌన్‌ ప్రక్రియను లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా ఆదివారం సాయంత్రం నాలుగో దశలో 2.5 టన్నుల ద్రవ ఇంధనాన్ని నింపారు. రాత్రి 12 గంటల తరువాత  రెండోదశలో 41.8 టన్నుల ద్రవ ఇంధనాన్ని నింపే ప్రక్రియ చేపట్టారు. ఆ తరువాత రాకెట్‌లోని ఎలక్ట్రికల్, ఎల్రక్టానిక్స్‌ వ్యవస్థలను అప్రమత్తం చేసే ప్రక్రియను చేపట్టేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

ఈ ప్రయోగం ద్వారా 14వందల 85 కిలోల బరువు కలిగిన EOS-N1 ఉపగ్రహాన్ని, మరో 15 చిన్న ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ చిన్న ఉపగ్రహాల్లో మనదేశంలోని మూడు స్టార్టప్‌ కంపెనీలకు చెందిన ఏడు, విదేశాలకు చెందిన ఎనిమిది ఉన్నాయి. వీటిని న్యూస్పేస్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ పర్యవేక్షణలో వాణిజ్యపరంగా ప్రయోగిస్తున్నారు. రాకెట్‌ ప్రయోగించిన తరువాత 5గంట 54 నిమిషాలకు స్పెయిన్‌ దేశానికి చెందిన చిన్న ఉపగ్రహం మినహా మిగిలిన ఉపగ్రహాలను భూమికి 600 కిలోమీటర్ల ఎత్తులోని సన్‌ సింక్రనస్‌ ఆర్బిట్‌లోకి ప్రవేశపెడతారు.

ఈ దఫా రాకెట్‌లోని నాలుగోదశ PS–4తో కొత్త ప్రయోగం చేస్తున్నారు. ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టిన తరువాత రాకెట్‌లోని నాలుగోదశను క్రమేణ కిందకు దించుతూ రెండుసార్లు రీస్టార్ట్‌ చేస్తారు. ఆ తరువాత స్పెయిన్‌లోని స్పానిష్‌ స్టార్టప్‌ సంస్థకు చెందిన కెస్ట్రెల్‌ టెక్నాలజీ తో కిడ్‌ అనే పేలోడ్‌ను అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెడతారు. అనంతరం అది భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించి దక్షిణ ఫసిఫిక్‌ మహాసముద్రంలో పడిపోయే విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించారు.  

సతీష్‌ ధవన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ షార్‌కి పటిష్ట బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. షార్‌కి వెళ్లే మార్గంలోని అటకానితిప్ప వద్ద భద్రతాదళాలు తనిఖీ చేస్తున్నాయి. ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్‌ సందర్భంగా వస్తున్న పర్యాటకుల ముసుగులో ఎవరైనా వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో తనిఖీలను ముమ్మరం చేశారు. షార్‌ ప్రధాన గేటు వద్ద కూలంకషంగా పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రయోగం అయ్యే వరకు బంగాళాఖాతంలో, పులికాట్‌ సరస్సులో ఎవరూ చేపల వేటకు వెళ్లరాదని షార్‌ అధికారవర్గాలు ప్రకటించాయి. సముద్రం వైపు కోస్ట్‌గార్డ్స్‌ గస్తీ చేపట్టారు. షార్, అటవీప్రాంతంలో షార్‌లో భద్రతా దళాలు కూంబింగ్‌ నిర్వహించాయి.  

పీఎస్‌ఎల్‌వీ సీ–62 ద్వారా ప్రయోగించనున్న EOS-N1 ఉపగ్రహాన్ని భారత రక్షణ పరిశోధన, అభివృద్ధి సంస్థ అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీతో రూపొందించింది. దీన్ని ప్రధానంగా దేశ రక్షణ కోసం ఉపయోగించనున్నారు. గూఢచారి ఉపగ్రహాల కుటుంబంలో ఇది అత్యంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగి ఉన్న ఉపగ్రహం. 

