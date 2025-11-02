ISRO LVM3 M5 Rocket Launch: భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ (ఇస్రో) మరో చారిత్రాత్మక ప్రయోగానికి సన్నద్ధమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీహరికోట సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ (షార్) నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 5.26 గంటలకు ఎల్వీఎం3-ఎం5 రాకెట్ను అంతరిక్షంలోకి పంపేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ రాకెట్ ద్వారా 4,410 కిలోల బరువున్న సీఎంఎస్–03 (CMS-03) ఉపగ్రహాన్ని జియో ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ఈ ఉపగ్రహం దేశానికి ముఖ్యమైన కమ్యూనికేషన్ సేవలను మరింత మెరుగుపరచనుంది. సముద్ర వాతావరణం, రక్షణ అవసరాలు, మరియు విపత్తు సమాచార వ్యవస్థలకు ఇది కీలకంగా ఉపయోగపడనుంది.
ఇస్రో అధికారులు శనివారం సాయంత్రం నుంచే కౌంట్డౌన్ ప్రారంభించారు. రాకెట్లో హైడ్రోజన్, హీలియం వంటి ఇంధన పదార్థాలను నింపే పనులు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. ఇస్రో ఛైర్మన్ ఎస్. నారాయణన్ మరియు షార్ డైరెక్టర్ వి.ఎస్. పద్మకుమార్ స్వయంగా ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించారు.
ప్రముఖ సంప్రదాయం ప్రకారం, శాస్త్రవేత్తలు తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. నారాయణన్ మాట్లాడుతూ, “అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి అయ్యాయి. ఈ ప్రయోగం భారత అంతరిక్ష రంగానికి మరో మైలురాయిగా నిలుస్తుంది” అని తెలిపారు.
ఎల్వీఎం–3 రాకెట్ పొడవు 43.5 మీటర్లు, బరువు 642 టన్నులు. ఇది ఇస్రోలో అత్యంత శక్తివంతమైన రాకెట్లలో ఒకటి. ప్రయోగం మొదలైన వెంటనే రెండు ఎస్–200 బూస్టర్లు మండుతాయి. తర్వాత ఎల్–110 దశ మరియు చివరగా క్రయోజెనిక్ దశలో రాకెట్ అంతరిక్ష కక్ష్యలోకి ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెడుతుంది. మొత్తం ప్రక్రియకు సుమారు 16 నిమిషాల సమయం పడుతుంది.
సీఎంఎస్–03 ఉపగ్రహం టెలికమ్యూనికేషన్, ప్రసార సేవలు, మరియు నావిగేషన్ వ్యవస్థల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే, చంద్రయాన్, ఆదిత్య ఎల్1 తర్వాత భారత అంతరిక్ష సాంకేతికతకు మరో గర్వకారణంగా నిలుస్తుంది.
భారత అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తల కృషికి ఇది మరో గొప్ప మైలురాయిగా నిలుస్తుందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు.
