Mahakumbh 2025: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) మహాకుంభ్ టెంట్ సిటీకి సంబంధించిన ఉపగ్రహ చిత్రాలను విడుదల చేసింది. చిత్రాలు మహాకుంభ వైభవాన్ని కళ్లకు కడుతున్నాయి. ఇక సంగమంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేందుకు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి కోట్లాది మంది తరలివస్తున్నారు. మహాకుంభ్, ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒక ప్రధాన మతపరమైన కార్యక్రమం, జనవరి 13న ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 26 (45 రోజులు) వరకు కొనసాగుతుంది. ఇప్పటివరకు ఎనిమిది కోట్ల మందికి పైగా యాత్రికులు సంగమంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు.

EOS-04 (RISat-1A) 'C' బ్యాండ్ మైక్రోవేవ్ శాటిలైట్ నుండి తీసిన చిత్రాలు ప్రయాగ్‌రాజ్ సంగమం-గంగా నది జూమ్ చేసిన భాగాన్ని చూపుతున్నాయని ఇస్రో విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటన తెలిపింది. మూడు వేర్వేరు తేదీల్లో తీసిన చిత్రాలు ఈ చారిత్రాత్మక స్థల నిర్మాణాన్ని చూపుతున్నాయి. నేషనల్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సెంటర్ (NSRC) వెబ్‌సైట్‌లో కూడా త్రివేణి సంగమం చిత్రాలు షేర్ చేయబడ్డాయి. ఇది 12 ఎకరాల స్థలంలో విస్తరించి ఉన్న ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని పరిమాణ పగోడా పార్క్, తాత్కాలిక పాంటూన్ వంతెన నిర్మాణాన్ని కూడా చూపుతుంది.

రాజస్నానం ముఖ్యం:

మహా కుంభం చివరి షాహి స్నాన్ మహా శివ రాత్రి నాడు చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం మహాశివరాత్రి ఫిబ్రవరి 26న వచ్చింది. ఆ రోజు నుంచే కుంభమేళా ముగియనుంది. మహాశివరాత్రి పండుగ ప్రతి సంవత్సరం ఫాల్గుణ మాసంలోని కృష్ణ పక్ష చతుర్దశి నాడు జరుపుకుంటారు. ఈ పండుగ పరమశివుడు, పార్వతి తల్లి కలయికకు ప్రతీక.

మహా శివరాత్రి స్నాన్-దాన్ ముహూర్తం 2025:

PHOTO | ISRO (@isro) satellite captures Maha Kumbh 2025 site at #Sangam, Prayagraj. The images provide unique insights on details of the Tent City (layout of structures and roads) along with its network of pontoon bridges and supporting infrastructure, set up for the Maha Kumbh… pic.twitter.com/YqsY24cctR

— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2025