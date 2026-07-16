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ఇస్రోలో కలకలం.. 100 మంది శాస్త్రవేత్తల రాజీనామా..?

ISRO Scientists Resignation: ఇస్రోలో దాదాపు వందమంది శాస్త్రవేత్తలు రాజీనామాలు చేయడం సంచలనం రేకెత్తిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే రంగంలోకి దిగిన కేంద్రం.. కేంద్రం నిబంధనలు కఠినతరం చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 16, 2026, 08:00 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:00 PM IST
ఇస్రోలో కలకలం.. 100 మంది శాస్త్రవేత్తల రాజీనామా..?
Image Credit: ISRO Scientists Resignation (Souce: Gemini AI)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఇస్రోలో కలకలం.. 100 మంది శాస్త్రవేత్తల రాజీనామా..?
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