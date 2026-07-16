/ఇస్రోలో కలకలం.. 100 మంది శాస్త్రవేత్తల రాజీనామా..?

ISRO Scientists Resignation: భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ISRO)లో సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇస్రోలో ఇటీవల నెలల్లో దాదాపు 100 మంది శాస్త్రవేత్తలుతమ పదవులకు రాజీనామాలు సమర్పించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. రాజీనామాలు చేసిన వారిలో గగన్యాన్ వంటి కీలక మిషన్లపై పనిచేస్తున్నట్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. శాస్త్రవేత్తల భారీ రాజీనామాల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ (DoS) అలర్ట్ అయ్యాయి. శాస్త్రవేత్తలు ఇలా అర్ధాంతరంగా తప్పుకోవడం వల్ల ప్రాజెక్టులపై పడే ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం కీలక చర్యలకు తీసుకుంటోంది. ఇకపై ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ, రాజీనామాలకు సంబంధించిన నిబంధనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత కఠినతరం చేసింది.
గగన్యాన్, ఇతర కీలక మిషన్లతో సంబంధం ఉన్న గ్రూప్ 'ఎ' శాస్త్రీయ, సాంకేతిక సిబ్బంది నుంచి రాజీనామాలు లేదా స్వచ్ఛంద పదవీ విరమణ అభ్యర్థనలను స్వీకరించవద్దని కేంద్రం ఇస్రో కేంద్రాలను ఆదేశించింది. చాలా కాలంగా ఇస్రోలో అనుభవం ఉన్న కీలక శాస్త్రవేత్తలు ప్రైవేట్ అంతరిక్ష సంస్థల్లోకి లేదా విదేశీ అవకాశాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ఇస్రో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న గగన్యాన్, చంద్రయాన్ తదుపరి మిషన్లు, ఇతర రాకెట్ ప్రయోగాలపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఈ మేధో వలసలను అడ్డుకునేందుకే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ నిబంధనలను సవరించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నారు.
దాదాపు 100 మంది శాస్త్రవేత్తలు తమ రాజీనామాలను సమర్పించిన అనంతరం కేంద్రం నిబంధనలు కఠినతరం చేసింది. అంతరిక్ష శాఖ అధికారికంగా రాజీనామాల సంఖ్యను వెల్లడించకపోయినా.. ఇటీవలి నెలల్లో 100 నుంచి 120 మంది శాస్త్రవేత్తలు రాజీనామా చేసి ఉండవచ్చని ఇస్రో వర్గాలు చెబుతున్నాయని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నివేదించింది. నివేదిక ప్రకారం.. కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో ఉన్న UR రావు శాటిలైట్ సెంటర్ (URSC) నుంచి దాదాపు 80 మంది శాస్త్రవేత్తలు వైదొలగగా.. కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఉన్న విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ (VSSC) నుంచి సుమారు 20 మంది రాజీనామా చేసినట్లు తెలిసింది. 100 రాజీనామాలను ధృవీకరించినా.. ఈ సంఖ్య సుమారు 120 వరకు ఉండవచ్చని వారు పేర్కొన్నట్లు TOI వెల్లడించింది. ఇస్రో వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థ నుంచి ఒకేసారి ఇంతమంది శాస్త్రవేత్తలు రాజీనామాలు చేయడానికి గల కారణాలను అధికార వర్గాల నుంచి స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.