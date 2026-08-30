/శాస్త్రవేత్తల ఉద్యోగాలకు భారీ నోటిఫికేషన్.. జీతం, అర్హత, ఫీజు వివరాలు ఇవే!

ISRO Recruitment 2026: ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ (ISRO), సైంటిస్ట్, ఇంజినీర్ పోస్టుల భర్తీ కోసం దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది. ప్రధానంగా ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగాలలో మొత్తం 175 ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ నియామకాలు సెంట్రల్ ఫిజికల్ రీసెర్చ్ లేబొరేటరీ (CPRL) పరిధిలో చేపట్టనున్నారు. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఆగస్టు 27 నుండి సెప్టెంబర్ 16 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు కనీసం రూ. 56,000 జీతం లభిస్తుంది.
ఇస్రో రిక్రూట్మెంట్ 2026 అర్హతలు..
ఈ రిక్రూట్మెంట్కు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు సైంటిస్ట్/ఇంజినీర్ పోస్టులకు కావాల్సిన సరైన విద్యార్హత కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థులు బీఈ లేదా బీటెక్ లేదా దానికి సమానమైన డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో కనీసం 65 శాతం మార్కులు పొంది ఉండాలి. మెకానికల్ విభాగంలో బీఈ/బీటెక్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో కనీసం 65 శాతం మార్కులు లేదా 6.84 CGPA ఉండాలి. కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగంలో కూడా బీఈ/బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో కనీసం 65 శాతం మార్కులు తప్పనిసరి. గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వారు మాత్రమే ఈ పోస్టులకు అర్హులు.
అభ్యర్థుల వయస్సు 2026 సెప్టెంబర్ 16 నాటికి 28 ఏళ్ల లోపు ఉండాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఎక్స్-సర్వీస్మెన్, దివ్యాంగులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. కేవలం భారతీయ పౌరులు మాత్రమే ఈ నోటిఫికేషన్కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. మొత్తం ఖాళీలను పరిశీలిస్తే, ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో 99, మెకానికల్ విభాగంలో 52, కంప్యూటర్ సైన్స్లో 21 ఖాళీలు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సంఖ్య భవిష్యత్తులో మారే అవకాశం ఉంది.
ఇస్రో దరఖాస్తు రుసుము..
దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు రూ. 250 దరఖాస్తు రుసుముగా, రూ. 750 ప్రాసెసింగ్ ఫీజుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫీజును 'భారత్ కోష్' (Bharat Kosh) పేమెంట్ గేట్వే ద్వారా ఆన్లైన్లో మాత్రమే చెల్లించాలి. ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, యూపీఐ లేదా డొమెస్టిక్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లింపులు చేయవచ్చు; చెక్కు, డీడీల ద్వారా చెల్లించడం కుదరదు. దీనికి సంబంధించిన అదనపు ఛార్జీలను అభ్యర్థులే భరించాలి. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ 2026 సెప్టెంబర్ 16. మీరు తప్పనిసరిగా రాత పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది.
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