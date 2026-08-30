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శాస్త్రవేత్తల ఉద్యోగాలకు భారీ నోటిఫికేషన్.. జీతం, అర్హత, ఫీజు వివరాలు ఇవే!

ISRO Recruitment 2026: ఇస్రో కొత్త నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్ విభాగాలకు చెందిన వారు ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు. ఈ ఖాళీ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన అర్హతలు, పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 30, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:03 PM IST
శాస్త్రవేత్తల ఉద్యోగాలకు భారీ నోటిఫికేషన్.. జీతం, అర్హత, ఫీజు వివరాలు ఇవే!
Image Credit: ISRO Recruitment 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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శాస్త్రవేత్తల ఉద్యోగాలకు భారీ నోటిఫికేషన్.. జీతం, అర్హత, ఫీజు వివరాలు ఇవే!
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