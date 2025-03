Husband Suicide: భార్య వేధింపులతో మరో భర్త ఆత్మహత్య.. 'భర్తల చట్టం రావాలి' అని విజ్ఞప్తి

Husband Suicide With Wife Harassment: భార్యల వేధింపులతో అల్లాడుతున్న భర్తలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే భార్య వేధింపులు తాళలేక బెంగళూరులో ఓ ఐటీ ఉద్యోగి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన విషయం తెలిసిందే. ఆ ఘటన జరిగి కొన్ని వారాలు కూడా గడవలేదు మరో భార్య బాధితుడు ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఆత్మహత్యకు పాల్పడే ముందు భార్యపై సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు. ఈ సందర్భంగా భర్తల కోసం ప్రత్యేక న్యాయ వ్యవస్థ, చట్టాలు రావాలని భార్య బాధితుడు కోరుకున్నాడు. అతడు ఆత్మహత్యకు ముందు మాట్లాడిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రాకు చెందిన మానవ్‌ శర్మ (35) ప్రముఖ ఐటీ కంపెనీలో రిక్రూట్‌మెంట్‌ మేనేజర్‌గా పని చేస్తుండేవాడు. అతడు గతేడాది 2024లో వివాహమైంది. ఉద్యోగ రీత్యా మానవ్‌ శర్మ భార్యతో కలిసి ముంబైలో కాపురం పెట్టాడు. కొన్నాళ్లు బాగానే ఉన్న వీరి కాపురం తర్వాత విభేదాలు మొదలయ్యాయి. భార్యతో తగువులు మొదలయ్యాయి. నిత్యం గొడవలు జరుగుతుండమే కాకుండా తనపై వేధింపులకు పాల్పడుతోందని.. చిత్రహింసలు పడుతున్నట్లు మానవ్‌ శర్మ వాపోయాడు.

ఫిబ్రవరి 24వ తేదీన అతడు ఇంట్లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడగా ఆలస్యంగా ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆత్మహత్యకు పాల్పడేముందు మానవ్‌ శర్మ తన భార్యపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా ఆడ జాతిని ఉద్దేశించి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. భర్తల కోసం.. పురుషుల కోసం ప్రత్యేక న్యాయ వ్యవస్థ, చట్టాలు రావాలని ఆ వీడియోలో మానవ్‌ కోరాడు. చనిపోతుండడంతో తన తల్లిదండ్రులకు క్షమాపణలు కోరాడు. తన భార్యకు వేరొకరితో సంబంధం ఉందని ఆరోపణలు చేశాడు.

'సమాజంలో పురుషుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక చట్టాలు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. పురుషులు కూడా చాలా ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తారు. ఎవరో ఒకరు మగవారి గురించి కూడా మాట్లాడాలి' అని మానవ్‌ శర్మ వీడియోలో కోరాడు. అతడి ఆత్మహత్యపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ సంఘటనలో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అరెస్ట్‌లు జరగలేదు. కాగా భార్య వాదనను కూడా పోలీసులు వింటున్నారు. తన భర్త చేసిన ఆరోపణలను భార్య ఖండించింది.

Another man forced to take his own life by his wife. Agra, UP.

- Manav Sharma

- Worked as a manager at TCS

- Got married in January 2024

- Took his wife to live with him in Mumbai for work

- His wife threatened to file false cases

- She wanted to live with her… pic.twitter.com/4atXqVp7KO

