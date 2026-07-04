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Siya Goyal: సియా గోయల్ మిడిల్ ఫింగర్ వివాదం.!. అసలు నిజం బైటపెట్టిన తండ్రి.. ఏమన్నాడంటే..?

Ketan murder case: తన కూతురు సియాగోయల్ పై సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై సియా గోయల్ తండ్రి ప్రవీణ్ గోయల్ స్పందించాడు. దీనిపై అసలు నిజాన్ని బైటపెట్టాడు. ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:02 PM IST
Siya Goyal: సియా గోయల్ మిడిల్ ఫింగర్ వివాదం.!. అసలు నిజం బైటపెట్టిన తండ్రి.. ఏమన్నాడంటే..?
Image Credit: Punemurdercase(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Siya Goyal: సియా గోయల్ మిడిల్ ఫింగర్ వివాదం.. అసలు నిజం బైటపెట్టిన తండ్రి.. ఏమన్నాడంటే..?
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