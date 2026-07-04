/Siya Goyal: సియా గోయల్ మిడిల్ ఫింగర్ వివాదం.!. అసలు నిజం బైటపెట్టిన తండ్రి.. ఏమన్నాడంటే..?

Siya goyal father on Middle finger gesture row: కేతన్ అగర్వాల్ మర్డర్ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు స్పీడ్ ను పెంచారు. ఇటీవల పూణె కోర్టు సైతం మరోసారి సియాకు పోలీసుల కస్టడీకి అనుమతించింది. జులై 16 వరకు సియా, చేతన్ చౌదరీలకు పూణె కోర్టు రిమాండ్ విధించింది. ఈ క్రమంలో సియా గోయల్ ఇటీవల పోలీసుల విచారణలో భాగంగా పూణేలోని మార్కెట్ యార్డ్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఆమె నివాసానికి తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఆమె నేరం జరిగిన రోజున ఆమె ధరించినట్లు ఆరోపించబడిన దుస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
Praveen Goyal, the father of Siya Goyal, has denied allegations that his daughter made an obscene gesture while in police custody in connection with the Ketan Agarwal murder case.
Rejecting the claims, Praveen Goyal said Siya had sustained an injury to her finger after the door… https://t.co/LB3CzdWqtQ pic.twitter.com/jXI0G0KW2z
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 4, 2026
ఆ తర్వాత బైటకు వచ్చే క్రమంలో సియా తన మధ్య వేలు చూపిస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీనిపై నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. సియాకు ఇంత కూడా పశ్చాత్తాపంలేదు.. మిడిల్ ఫింగర్ చూపిస్తు నీచంగా ప్రవర్తించందని తెగ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా.. సియాగోయల్ తండ్రి ప్రవీణ్ గోయల్ స్పందించాడు.
సియా గోయల్ విచారణకు వచ్చినప్పుడు ఆమె చేతి వేలు కారు డోర్ లో ఇరుక్కుందని చెప్పాడు. ఆమె చేతి వేలికి గాయమైందని చెప్పాడు.వేలికి ప్లాస్టర్ కూడా ఉందని చెప్పాడు. కావాలంటే పోలీసులకు కూడా అడగొచ్చని స్పష్టం చేశాడు. సియా చేతికి గాయమైనట్లు ఒక ఫోటో ను సైతం సియా తండ్రి చూపించాడు.
సియా మధ్య వేలు చూపించిందని ఆరోపణల్లో నిజంలేదని కొట్టిపారేశాడు. ఆమె చేతి వేలు వాచిపోయిందని. గోళ్లు కూడా నీలి రంగులోకి మారిపోయిందని ఆయన అన్నారు. దయచేసి ఫెక్ ప్రచారాలు చేయోద్దని ప్రవీణ్ గోయల్ అసలు విషయం బైటపెట్టాడు.
మరోవైపు పూణే మర్డర్ కేసులో సియా తన స్నేహితురాలితో పెళ్లిపై చేసిన చాట్ బైటకు వచ్చింది. ఈ కేసులో చేతన్ చౌదరీ క్లాస్ మెట్ ను సైతం పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఈ కేసులో రోజులు గడుస్తున్న కొలది ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్టులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.