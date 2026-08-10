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ITBP మెడికల్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. నెలకు రూ. 2 లక్షల వరకు జీతం! అప్లై చేసుకోండిలా!  

ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ ఫోర్స్ (ITBP) మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణను ప్రారంభించింది. మొత్తం 282 మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల కోసం ఆగస్టు 10 నుండి సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు నోటిఫికేషన్‌ను క్షుణ్ణంగా చదివి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టులకు సంబంధించిన అర్హతలు, ఇతర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 10, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 02:13 PM IST
ITBP మెడికల్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. నెలకు రూ. 2 లక్షల వరకు జీతం! అప్లై చేసుకోండిలా!  
Image Credit: ITBP Medical Officer Recruitment 2026: File

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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