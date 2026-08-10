/ITBP మెడికల్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. నెలకు రూ. 2 లక్షల వరకు జీతం! అప్లై చేసుకోండిలా!  

ITBP Medical Officer Recruitment 2026: డాక్టర్లకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ITBPలో భారీగా ఉద్యోగాల ప్రక్రియ మొదలైంది. మొత్తం 282 మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టారు.. ఇందులో నెలకు రెండు లక్షల వరకు జీతం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ను సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ ఆఫీసర్ సెలక్షన్ బోర్డు ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నారు. దీని ద్వారా మెడికల్ ఆఫీసర్, స్పెషలిస్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ , సూపర్ స్పెషలిస్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్లను భర్తీ చేస్తారు. దరఖాస్తులు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ అర్ధరాత్రి 11:59 గంటల వరకు స్వీకరించనున్నారు.
ITBP మెడికల్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ ఖాళీల వివరాలు..
ఈ పోస్టులన్నీ గ్రూప్ 'ఏ' పరిధిలోకి వస్తాయి.
సూపర్ స్పెషాలిటీ మెడికల్ ఆఫీసర్: 5 పోస్టులు
స్పెషలిస్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్: 162 పోస్టులు
మెడికల్ ఆఫీసర్: 115 పోస్టులు
ITBP రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ..
ITBP నిర్వహించే ఈ రిక్రూట్మెంట్ కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ (Ministry of Home Affairs) పరిధిలోకి వస్తుంది. ఆగస్టు 10 నుండి అప్లికేషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది, అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ లోపు దరఖాస్తులను పూర్తి చేయాలి. అయితే, ఫారమ్ ఫిల్ చేసే ముందు అధికారిక వెబ్సైట్ https://recruitment.itbpolice.nic.in/ లోని నోటిఫికేషన్ను తప్పనిసరిగా చదవాలి. మీ విద్యార్హత, వయస్సు, ఎంపిక ప్రక్రియ, అప్లికేషన్ ఫీజు, ఇతర నిబంధనలను సరిచూసుకోవాలి.
మెడికల్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ ముఖ్య వివరాలు..
ఈ పరీక్షను ఇండో టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ ఫోర్స్ నిర్వహిస్తోంది. ఇది హోం మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోకి వస్తుంది. గ్రూప్ 'ఏ' పోస్ట్ కేటగిరీ కింద ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ జరుగుతోంది. వివరాల కోసం అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించగలరు.
ఈ పరీక్షకు జనరల్, OBC, EWS అభ్యర్థులు రూ. 400 ఫీజు చెల్లించాలి, అయితే SC, ST అభ్యర్థులకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు. పేమెంట్ అనేది ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే చేయాలి. దీనిని డెబిట్ కార్డు, క్రెడిట్ కార్డు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, IMPS లేదా మొబైల్ వాలెట్ ద్వారా పూర్తి చేయవచ్చు. ఇక వయోపరిమితి విషయానికి వస్తే, మెడికల్ ఆఫీసర్లకు 30 ఏళ్లు, స్పెషలిస్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్లకు 40 ఏళ్లు, స్పెషలిస్ట్ సూపర్ స్పెషలిస్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్లకు 50 ఏళ్ల వరకు ఉండాలి.
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