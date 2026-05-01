Bargi Dam cruise boat tragedy: బర్గి డ్యామ్‌లో ఘోర ప్రమాదం.. 30 మందితో వెళ్తున్న క్రూయిజ్ బోల్తా.. ఏడుగురి మృతదేహాల వెలికితీత!

Jabalpur Bargi Dam cruise boat tragedy claims 7 lives: బర్గి డ్యామ్‌లో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. 30 మందితో వెళుతున్న పర్యాటకుల క్రూయిజ్‌ బోల్తా పడింది. దీంతో పలువురు మృతి చెందగా.. ఏడుగురు మృతిచెందగా పలువురు గల్లంతయ్యారు. వెంటనే సమాచారం అందుకున్న సహాయక చర్యలు రిస్క్యూ టీమ్‌ సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 1, 2026, 09:02 AM IST

Trending Photos

Jabalpur Bargi Dam cruise boat tragedy claims 7 lives: విహారయాత్ర కాస్తా విషాదంగా మారింది.. జబల్పూర్ లోని బర్గీ డ్యామ్‌లో ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పర్యాటకులతో వెళుతున్న క్రూయిజ్‌ ఒక్కసారిగా బోల్తా పడింది. ప్రమాద సమయంలో 30 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. నర్మదా నది లోతైన ప్రాంతంలో ప్రయాణిస్తూ ఉండగా.. ఈ ఆకస్మిక ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది బలమైన గాలులు వీయడం, ఎత్తైన అలల కారణంగా క్రూయిజ్ సమతుల్యత కోల్పోయి నీట మునిగిపోయింది. ఇక ఈ ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతదేహాలను వెలికి తీశారు. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. 

 ప్రమాదాన్ని తెలుసుకున్న వెంటనే స్థానిక పడవ నడిపేవారు, అధికారులు కూడా సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఇప్పటి వరకు 15 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీశారు. వెంటనే ఉన్నత అధికారులు జిల్లా పరిపాలన అధికారులు కూడా సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని ఆపరేషన్స్ కొనసాగిస్తున్నారు. స్థానికుల ప్రకారం ప్రవాహ ఉధృతి, లోతు ఎక్కువగా ఉండటంతో పడవ మునిగిపోయింది. 

 ఇప్పటికే ఎస్డిఆర్ఎఫ్ బృందాలు ముమ్మర సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. జిల్లా కలెక్టర్, సూపర్డెంట్ పోలీసులు కూడా నేరుగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇక రాష్ట్ర పర్యట శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర సింగ్ లోది కూడా తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాద స్థలానికి చేరుకొని ఆరా తీశారు. ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ కూడా బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఆరా తీశారు. ఇక మృతుల కుటుంబాలకు నాలుగు లక్షల చొప్పున పరిహారం కూడా ప్రకటించారు. 

 30 మంది గా పైగా ప్రయాణిస్తున్న ఈ క్రూయిజ్ అలల కారణంగా బోల్తా పడడంతో అందరూ మునిగిపోయారు. ఏడుగురు మృతదేహాలను వెలికి తీశారు. పలువురుని కాపాడారు. అకస్మాత్తుగా ఏం జరిగిందో తేరుకునేసరికి సమయం పట్టింది. ఇప్పటికే నీటి అడుగున గాలింపు చర్యలు కూడా ముమ్మరం చేశారు. పెద్ద టార్చ్ లైట్ లు, అత్యాధునిక పరికరాల సహాయంతో వారిని వెతుకుతున్నారు. 

ఈ బర్గి డ్యామ్‌ మధ్యప్రదేశ్‌లో ఉన్న అత్యంత పర్యటక ప్రదేశం. చాలా మంది ఇక్కడికి వేసవి సమయంలో పర్యాటకానికి వస్తూ ఉంటారు. ఆకస్మికంగా జరిగిన ఈ విపత్తు వల్ల స్థానికంగా తీవ్ర భయాందోళనలను కూడా నెలకొన్నాయి. ఇక ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన ఒక బాధితుడు తన భార్య, కొడుకు కనిపించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆకస్మిక బలమైన అలలు రావడంతో ఒక్కసారిగా క్రూయిజ్ ఢీ కొట్టింది. దీంతో సమతుల్యతను కోల్పోయి పడిపోయారు. అయితే బోటు స్టాఫ్ తమకు లైఫ్ జాకెట్స్ కూడా ఇవ్వలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Bargi Dam boat accidentJabalpur cruise tragedyBargi Dam news todaytourist boat capsizes in JabalpurNarmada river boat accident

