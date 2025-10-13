English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • PM Surya Ghar: విద్యుత్‌ బిల్లుతో బాధపడేవారికి జాక్‌పాట్‌.. ఈ పథకంతో రూ.78 వేలు

PM Surya Ghar: విద్యుత్‌ బిల్లుతో బాధపడేవారికి జాక్‌పాట్‌.. ఈ పథకంతో రూ.78 వేలు

Jackpot To Electricity Consumers Get Rs 78000 Subsidy With PM Surya Ghar: విద్యుత్‌ అధిక బిల్లుతో బాధపడేవారికి గుడ్‌న్యూస్‌. అధిక బిల్లు కష్టాలు ఇకపై ఉండవు. ఒక్క పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకుంటే జీవితాంతం ఉచిత విద్యుత్‌ పొందవచ్చు. చాలా తక్కువ ఖర్చుతో విద్యుత్‌ లభిస్తుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 13, 2025, 04:12 PM IST

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
PM Surya Ghar: విద్యుత్‌ బిల్లుతో బాధపడేవారికి జాక్‌పాట్‌.. ఈ పథకంతో రూ.78 వేలు

Jackpot To Electricity Consumers: దేశంలో ఇంకా విద్యుత్‌ సౌకర్యం లేని గ్రామాలు ఉన్నాయి. వంద శాతం విద్యుత్‌ కలిగిన దేశంగా భారత్‌ నిలవలేదు. దీంతోపాటు అధిక విద్యుత్‌ సమస్యతో బాధపడుతున్న వినియోగదారులకు సాంత్వన ఇచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. అధిక బిల్లు కాకుండా ఉచితంగా విద్యుత్‌ పొందేందుకు అవకాశం ఉంది. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపు రూ.78 వేల రాయితీ అందిస్తోంది. ఆ పథకం పేరు పీఎం సూర్య ఘర్‌. ఈ పథకం పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Jubilee Hills: బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా..? జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నేటి నుంచే నామినేషన్లు

ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు ఉచిత సోలార్ విద్యుత్ ద్వారా దాదాపు రూ.78,000 వరకు రాయితీ లభిస్తుంది. పీఎం సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజనను కేందర ప్రభుత్వం 15వ తేదీ ఫిబ్రవరి, 2024న ప్రారంభించింది. సౌర విద్యుత్‌ను ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో సూర్య ఘర్‌ పథకాన్ని తీసుకువచ్చారు. ఈ పథకంతో దేశవ్యాప్తంగా కోటి ఇళ్లకు ఉచిత విద్యుత్ అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ప్రతి నెలా 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ పొందే అవకాశం.

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లకు 13 రోజుల సెలవులు.. నేటి నుంచి ఎప్పటివరకంటే..?

ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ప్రత్యేక ప్రయోజనం
- ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జగ్జీవన్ జ్యోతి యోజనతో అనుసంధానం చేస్తూ 20 లక్షల ఎస్సీ, ఎస్టీ కుటుంబాలకు రూఫ్‌టాప్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ద్వారా నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించాలని లక్ష్యం.
- మహారాష్ట్రలో స్మార్ట్‌ పథకంతో ఎస్సీ, ఎస్టీ వినియోగదారులకు కేంద్ర సబ్సిడీకి అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 30 శాతం అదనపు రాయితీ లభిస్తుంది.

రాయితీ వివరాలు ఇలా..
1-2 kW సామర్థ్యం వరకు: రూ.30,000/ నుంచి రూ.60 వేల వరకు
2-3 kW సామర్థ్యం వరకు రూ.60 వేల నుంచి రూ.78,000 వరకు
3 kW కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న సిస్టమ్‌లకు గరిష్టంగా రూ.78 వేల రాయితీ వర్తిస్తుంది.

అర్హులు ఎవరంటే..?
భారతీయ పౌరులు మాత్రమే అర్హులు
సోలార్ ప్యానెల్స్ అమర్చడానికి అనువైన పైకప్పు ఉన్న ఇల్లు ఉండాలి
తప్పనిసరిగా పని చేసే విద్యుత్ కనెక్షన్‌ ఉండాలి
గతంలో మరే ఇతర సోలార్ ప్యానెల్ రాయితీస పథకం నుంచి లబ్ధి పొంది ఉండరాదు

Also Read: Harish Rao: జోర్డాన్‌లో గల్ఫ్‌ కార్మికులకు హరీశ్‌ రావు భరోసా.. 'మేమున్నాం' అంటూ ఫోన్ కాల్

దరఖాస్తు విధానం
నేషనల్ పోర్టల్ https://pmsuryaghar.gov.in/లో ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసుకోవాలి.
డిస్కమ్ నుంచి అనుమతి (ఫీజబిలిటీ అప్రూవల్‌) వచ్చిన తర్వాత వెండర్‌ ద్వారా సోలార్ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేయించాలి.
ప్లాంట్ ఇన్‌స్టాలేషన్ పూర్తయిన తర్వాత సబ్సిడీ మొత్తం నేరుగా దరఖాస్తుదారుడి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది

Also Read: Jubilee Hills: రేవంత్ రెడ్డికి భారీ షాక్.. జూబ్లీహిల్స్‌లో కుప్పలు కుప్పలుగా నామినేషన్లు

అవసరమైన పత్రాలు
విద్యుత్ బిల్లు
ఆధార్ కార్డు
పాన్ కార్డు
ఆస్తి యాజమాన్య రుజువు
బ్యాంక్ పాస్‌బుక్ లేదా ఖాతా వివరాలు
దరఖాస్తుదారుని ఫొటో
రూఫ్‌టాప్ ఫొటో

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

PM Surya Gharfree powersolar powerPM Surya Ghar ApplyElectricity bill

Trending News