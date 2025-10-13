Jackpot To Electricity Consumers: దేశంలో ఇంకా విద్యుత్ సౌకర్యం లేని గ్రామాలు ఉన్నాయి. వంద శాతం విద్యుత్ కలిగిన దేశంగా భారత్ నిలవలేదు. దీంతోపాటు అధిక విద్యుత్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వినియోగదారులకు సాంత్వన ఇచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. అధిక బిల్లు కాకుండా ఉచితంగా విద్యుత్ పొందేందుకు అవకాశం ఉంది. దీనికి కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపు రూ.78 వేల రాయితీ అందిస్తోంది. ఆ పథకం పేరు పీఎం సూర్య ఘర్. ఈ పథకం పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఎస్సీ/ ఎస్టీలకు ఉచిత సోలార్ విద్యుత్ ద్వారా దాదాపు రూ.78,000 వరకు రాయితీ లభిస్తుంది. పీఎం సూర్య ఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ యోజనను కేందర ప్రభుత్వం 15వ తేదీ ఫిబ్రవరి, 2024న ప్రారంభించింది. సౌర విద్యుత్ను ప్రోత్సహించాలనే లక్ష్యంతో సూర్య ఘర్ పథకాన్ని తీసుకువచ్చారు. ఈ పథకంతో దేశవ్యాప్తంగా కోటి ఇళ్లకు ఉచిత విద్యుత్ అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే ప్రతి నెలా 300 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ పొందే అవకాశం.
ఎస్సీ/ఎస్టీలకు ప్రత్యేక ప్రయోజనం
- ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగ్జీవన్ జ్యోతి యోజనతో అనుసంధానం చేస్తూ 20 లక్షల ఎస్సీ, ఎస్టీ కుటుంబాలకు రూఫ్టాప్ సోలార్ సిస్టమ్స్ ద్వారా నెలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందించాలని లక్ష్యం.
- మహారాష్ట్రలో స్మార్ట్ పథకంతో ఎస్సీ, ఎస్టీ వినియోగదారులకు కేంద్ర సబ్సిడీకి అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి 30 శాతం అదనపు రాయితీ లభిస్తుంది.
రాయితీ వివరాలు ఇలా..
1-2 kW సామర్థ్యం వరకు: రూ.30,000/ నుంచి రూ.60 వేల వరకు
2-3 kW సామర్థ్యం వరకు రూ.60 వేల నుంచి రూ.78,000 వరకు
3 kW కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం ఉన్న సిస్టమ్లకు గరిష్టంగా రూ.78 వేల రాయితీ వర్తిస్తుంది.
అర్హులు ఎవరంటే..?
భారతీయ పౌరులు మాత్రమే అర్హులు
సోలార్ ప్యానెల్స్ అమర్చడానికి అనువైన పైకప్పు ఉన్న ఇల్లు ఉండాలి
తప్పనిసరిగా పని చేసే విద్యుత్ కనెక్షన్ ఉండాలి
గతంలో మరే ఇతర సోలార్ ప్యానెల్ రాయితీస పథకం నుంచి లబ్ధి పొంది ఉండరాదు
దరఖాస్తు విధానం
నేషనల్ పోర్టల్ https://pmsuryaghar.gov.in/లో ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవాలి.
డిస్కమ్ నుంచి అనుమతి (ఫీజబిలిటీ అప్రూవల్) వచ్చిన తర్వాత వెండర్ ద్వారా సోలార్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయించాలి.
ప్లాంట్ ఇన్స్టాలేషన్ పూర్తయిన తర్వాత సబ్సిడీ మొత్తం నేరుగా దరఖాస్తుదారుడి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది
అవసరమైన పత్రాలు
విద్యుత్ బిల్లు
ఆధార్ కార్డు
పాన్ కార్డు
ఆస్తి యాజమాన్య రుజువు
బ్యాంక్ పాస్బుక్ లేదా ఖాతా వివరాలు
దరఖాస్తుదారుని ఫొటో
రూఫ్టాప్ ఫొటో
