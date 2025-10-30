English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Govt Employees Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో జాక్‌పాట్‌.. 4 శాతం డీఏ పెంపు

Govt Employees Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో జాక్‌పాట్‌.. 4 శాతం డీఏ పెంపు

Jackpot To Govt Employees 33 Percent Dearness Allowance Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త. పండుగ సీజన్‌ దాటిన తర్వాత ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 30, 2025, 07:26 PM IST

Govt Employees Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో జాక్‌పాట్‌.. 4 శాతం డీఏ పెంపు

Govt Employees Jackpot: వరుస పండుగ సీజన్‌ అయిపోయిన తర్వాత ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఇప్పటికే బోనస్‌, కేంద్ర ప్రభుత్వ డీఏ పెంపు తదితర ప్రకటనల తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త అందింది. డీఏను పెంచుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతోపాటు పింఛన్‌దారులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుంది. ఇంతకీ ఏ ప్రభుత్వం, ఎవరికి డీఏ ప్రకటించిందో తెలుసుకుందాం.

Also Read: Schools Holiday: రేపు తెలంగాణలో అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

కేరళ రాష్ట్ర తమ విద్యుత్‌ ఉద్యోగులకు ప్రత్యేకంగా డీఏ ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని అక్కడి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి కె. కృష్ణన్ కుట్టి ఫేస్‌బుక్‌ వేదికగా నిర్ణయం ప్రకటించారు. కేఎస్‌ఈబీ ఉద్యోగుల కోసం కాల్-అవుట్ ప్రకటన జారీ చేశారు. విద్యుత్‌ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కరువు భత్యం, డీఆర్‌ను పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2023 సంవత్సరానికి కరువు భత్యం బకాయిలలో ఏడు శాతం చెల్లించడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. ఏడు శాతం కరువు భత్యాన్ని జనవరి 2023కి 4 శాతం, జూలై 2023కి 3 శాతం డీఏ చెల్లిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మొత్తాన్ని రెండు విడతలుగా ఉద్యోగులు, పింఛనదారులు అందుకుంటారు. ఈ విషయాన్ని మంత్రి కృష్ణన్‌ ఫేస్‌బుక్‌లో వెల్లడించారు.

Also Read: Gold Investment: గోల్డ్ ధరలు ఢమాల్‌.. ఈ సమయంలో బంగారం అమ్మాలా? కొత్త బంగారం కొనాలా?

'కేఎస్‌ఈబీ సంఘాలు లేవనెత్తిన చట్టబద్ధమైన డిమాండ్‌ను ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఈ విషయంపై సానుకూలంగా స్పందించడం నాకు సంతోషంగా ఉంది' అని విద్యుత్ మంత్రి ఫేస్‌బుక్ పోస్ట్‌లో తెలిపారు. ఆర్థిక మంత్రి ఆమోదంతో ఈ ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వివరించారు.

  • కరవు భత్యం ప్రస్తుత 26 శాతం నుంచి 30 శాతానికి పెంచిన డీఏ 1 జనవరి 2023 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది.
  • 30 శాతం నుంచి 33 శాతానికి పెంచిన డీఏ, డీఆర్ 1 జూలై 2023 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది.

Also Read: School Holiday: బిగ్‌ బ్రేకింగ్‌.. ఏపీలో 31 వరకు అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు బంద్‌!

విద్యుత్‌ సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడడంతో బకాయిల చెల్లింపుకు సంబంధించి కేఎస్‌ఈబీఎల్‌ మరికొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల సంక్షేమాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి కృష్ణన్‌ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర విద్యుత్ రంగాన్ని బలోపేతం చేస్తున్న కేఎస్‌ఈబీఎల్‌ కుటుంబాలకు మంత్రి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Also Read: Aadhaar New Rules: నవంబర్ 1 నుంచి ఆధార్ కార్డుల్లో కీలక మార్పులు.. పూర్తి వివరాలు ఇవే!

