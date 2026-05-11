Govt Employees DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం భారీ కానుక ప్రకటించింది. పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా కరువు భత్యం (డియర్నెస్ అలవెన్స్) ప్రభుత్వం పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 1.50 శాతం డీఏ పెంచుతూ కర్ణాటక ప్రభుత్వం ప్రకటన విడుదల చేసింది. తాజా పెంపుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏలో 15.75 శాతం పెరుగుదల రానుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై ఉద్యోగ వర్గాల నుంచి సానుకూల స్పందన లభిస్తోంది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన డీఏ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కర్ణాటక ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కరువు భత్యం (డీఏ)ను 1.50 శాతం పెంచుతూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. 2024 సవరించిన పే స్కేళ్లలో జీతం పొందుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు.. 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా కరువు భత్యం (డీఏ) ధరలను పెంచాలని కర్ణాటక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ డీఏ పెంపును మూల వేతనంలో ప్రస్తుతం ఉన్న 14.25 శాతం నుంచి 15.75 శాతానికి సవరించారు. ఏప్రిల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తన ఉద్యోగులకు కరువు భత్యాన్ని 2 శాతం పెంచాలని ఆదేశించగా.. ఇప్పుడు కర్ణాటక ప్రభుత్వం తన ఉద్యోగులకు 1.50 శాతం డీఏ పెంచడం గమనార్హం. పెంచిన డీఏ 2026 జనవరి 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి వస్తుందని ప్రభుత్వం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
ప్రాథమిక వేతనం అంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అతడు నిర్వర్తించే పదవికి వర్తించే వేతన స్కేలులో పొందుతున్న వేతనం. కర్ణాటక సివిల్ సర్వీసెస్ (సవరించిన వేతన) నియమావళి- 2024 ప్రకారం ఉద్యోగికి మంజూరు చేసిన వ్యక్తిగత వేతనం (ఏదైనా ఉంటే), వేతన స్కేలు గరిష్ట స్థాయికి మించి సిబ్బందికి మంజూరు చేసిన ఏవైనా అదనపు వేతన పెంపులకు అదనంగా కరువు భత్యం చెల్లించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
రాష్ట్ర సంఘటిత నిధి నుంచి పింఛన్, కుటుంబ పింఛన్ పొందుతున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పింఛన్దారులు/ కుటుంబ పింఛన్దారులు, సహాయక విద్యా సంస్థల పింఛన్దారులు/ కుటుంబ పింఛన్దారులకు కూడా ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. వారికి అందించే డియర్నెస్ రిలీఫ్ను ప్రభుత్వం పెంచింది. ప్రస్తుత ప్రాథమిక పింఛన్/ కుటుంబ పింఛన్లో 14.25 శాతం నుంచి 15.75 శాతానికి పెంచడానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.
పెంచిన డీఏ, డీఆర్ ప్రభుత్వ, జిల్లా పంచాయతీల పూర్తికాల ఉద్యోగులకు, తాత్కాలిక పే స్కేళ్లలోని పూర్తికాల వర్క్చార్జ్ ఉద్యోగులకు, ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం పొందుతున్న విద్యాసంస్థలు, విశ్వవిద్యాలయాలలోని తాత్కాలిక పే స్కేళ్ల పూర్తికాల ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.