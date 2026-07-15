/పూరీ దివ్యక్షేత్రంలో రథోత్సవానికి సన్నాహాలు..అన్నా చెల్లెళ్లు ఒకే చోట కొలువుదీరిన క్షేత్రం..

Ratha Yatra 2026: వస్తున్నాయ్.. వస్తున్నాయ్ జగన్నాథ రథ చక్రాలొస్తున్నాయని కమ్యూనిస్టులు సైతం ఆ పూరీ జగన్నాథుడికి స్మరించుకునే దివ్యక్షేత్రం పూరీ. ఆ దివ్య రథాన్ని దర్శించినా.. స్పృశించినా భక్తులకు సర్వశుభాలు ప్రాప్తిస్తాయని ప్రగాఢ విశ్వాసం. పూరీలో కొలువుదీరిన జగన్నాథుని దివ్యక్షేత్రంతోపాటు దేశంలోని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి దివ్యమందిరాల్లో రథోత్సవ సందడి నెలకొంది. 9 రోజులు18 ఏనుగులు, 38 మంది మల్లయోధులు, 101 వాహనాలు..149వ రథయాత్ర..మొత్తంగా చూసుకుంటే 400 యేళ్లకు పైగా చరిత్ర.
దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పుణ్యక్షేత్రాల్లో పూరీ ప్రత్యేకతను సంతరించుకున్న దివ్యప్రదేశం. మన దేశంలో శంకరా చార్య స్థాపించి నాలుగు పీఠాల్లో తూర్పు వైపున గోవర్ధన పీఠం కొలువైన క్షేత్రం. అసలు మన దేశంలో నాలుగు ధామాల్లో ఇది ఒకటి. మొదటిది ఉత్తరానా బద్రీనాథ్.. ఆ తర్వాత పశ్చిమాన ద్వారక.. తూర్పున పూరీ క్షేత్రం.. దక్షిణాన రామేశ్వరం.. ఈ నాలుగు కలిపి ఛార్ధామ్గా అభివర్ణిస్తుంటారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఒకే చోట అన్నా చెల్లెళ్లు కొలువుదీరి నిత్యం దివ్యపూజలు అందుకుంటున్నారు. బలభద్రుడు తెల్లగా, సుభద్ర పసుపురంగులో , జగన్నాథుడు నల్లని రూపంలో భక్తులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తారు. అందుకే ఈ జగన్నాథుడికి నీలమాధవుడనీ పేరు. జగన్నాథుడు శ్రీకృష్ణుడి స్వరూపం. సోదరుడు బలభద్రుడు, సోదరి సుభద్రలతో ఆయన ఒకే పీఠంపై పూజలు అందుకునే విశిష్ట క్షేత్రం పూరి. బ్రహ్మ, పద్మ, స్కంధ పురాణాల్లో జగన్నాథ యాత్ర ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది. ఇంద్ర ద్యుమ్నుడనే రాజు గొప్ప యజ్ఞం నిర్వహించాడనీ దాంతో సాక్షాత్తూ నారాయణుడే కొయ్యి రూపంలో సముద్రజలాల్లో తేలి వచ్చాడని పురాణ కథనం. బ్రహ్మదేవుడి ఆజ్ఞతో విశ్వకర్మ ఆ కర్రను ముగ్గురు మూర్తులుగా ఆవిష్కరించారని ప్రాచుర్యంలో ఉంది.
పూరి దివ్యక్షేత్రంలో రథోత్సవానికి సన్నాహాలు..
శరీర ధర్మశాస్త్రంలో ఆంతర్యాన్ని గుర్తించమని జగన్నాథ రథయాత్ర చాటుతోంది. రథోత్సవంలో ప్రత్యేక అంతరార్థం ఇమిడి ఉంది. మనిషి శరీర తత్వం రథోత్సవంతో పోల్చుకుండే... శరీరం రథంగా భావిస్తే, జీవుడు సారథి, ఆత్మ రథికుడు. మూడంచెల రథం పరమ గమ్యానికి సంకేతం. సత్వ, రజ, తమో గుణాల వల్ల ప్రాకృత శరీరంలో బందీ అయిన జీవుడు సాక్షాత్తు శీర్షాసనుడైన ఆ భగవంతుడు. ఆసత్తు నుంచి సత్తుకు, చీకటి నుంచి వెలుతురుకు, మృత్యువు నుంచి అమృతత్వానికి... దారి చూపించమని ప్రతి మనిషి తన మనోరథాన్ని ఆ జగన్నాథుడికి నివేదించడం ముఖ్యమైన అంశం.
జూలై 16, 2026న ప్రారంభమై, జూలై 24న ముగిసే యాత్ర..
ఒడిశాలోని పూరీ దివ్యక్షేత్రంలో రథోత్సవం ఏర్పాట్లు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. తొమ్మిదిరోజుల పాటు సాగే రథయాత్రలో భక్తజనులు అసంఖ్యాకంగా హాజరు కాబోతున్నారు. ఆషాఢ మాస శుక్ల పక్ష విదియ రోజున రథయాత్ర ఆరంభమవుతుంది. అంటే జూలై 16న ప్రారంభమై.. .జూలై 24న రథయాత్ర ముగుస్తుంది. శ్రీ జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్ర తమ మేనత్త గుండిచా ఆలయానికి తొమ్మిది రోజుల పాటు రథాలపై విహరిస్తూ వెళతారు. గరుడ ధ్వజం ఉన్న రథంలో జగన్నాథుడు, తాళధ్వజ రథంలో బలరాముడు, పద్మధ్వజ రథంలో సుభద్ర... మూలవిరాట్టులు కదిలివచ్చి మూడు రథాలను అధిరోహించి లోకసంచార సంకేతంగా బయలుదేరుతారు. జగన్నాథుడు కొలువు తీరిన రథం అన్నిటికన్నా ఎత్తుగా రూపుదిద్దుకుంది. మిగతా రెండూ ఒకదానికొకటి మరి కాస్త చిన్నగా ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. ఆ రథాలకు అలంకరించే రంగురంగుల వస్త్రాలూ, రథాల పీఠాలూ, స్తంభాలూ, కొయ్య గుర్రాలూ... అన్నీ వేటికవే ప్రత్యేకం.
ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, మానసిక ప్రశాంతనిచ్చే యజ్ఞం..
జగన్నాథ రథయాత్ర విశేషాల సమాహారం. అందులో ప్రతిదానికీ ఓ వైశిష్ట్యం వుంది. రథయాతల్రో జగన్నాథుని రథాన్ని 'నందిఘోష్' గా వ్యవహరిస్తారు. ఎరుపు, పసుపు రంగులతో చేయబడిన దివ్య వస్త్రాలతో అలంకరించబడిన ఈ రథం 45 అడుగుల ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది. దీనికి పదహారు చక్రాలుంటాయి. బలభద్రుడి రథాన్ని 'తాళధ్వజ్' పేరుతో పిలుస్తారు. ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగులతో ఉన్న దివ్య వస్త్రాలతో దీన్ని అలంకరిస్తారు. దీని ఎత్తు 44 అడుగులు. తాళ ధ్వజ్ కు 14 చక్రాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా సుభద్రాదేవి రథాన్ని 'దర్ప దళన' అంటారు. దీని ఎత్తు 43 అడుగులు. ఈ రథానికి 12 చక్రాలుంటాయి. ఎవపు, నలుపు రంగులతో ఉంటాయి. జగన్నాథుడు ఎన్ని ఆటంకాలనైనా దాటుకుని తన భక్తజనాన్ని కలుసుకోడానికి పెద్ద పెద్ద చక్రాలను రథానికి పూన్చుకుని అంగరంగ వైభవంగా వస్తాడు. అందుకే వాటికి 'జగన్నాథ రథచక్రాల్' అన్న పేరొచ్చింది.
సోదరుడు బలభద్రుడు, సోదరి సుభద్రల దివ్యయాత్ర..
జగన్నాథుడి రథోత్సవానికి హిందూ సంస్కృతిలో విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంది. జగన్నాథ రథయాత్ర జూలై 16, 2026న ప్రారంభమై, జూలై 24న బహుదా యాత్రతో ముగుస్తుంది. ఇది కేవలం ఉత్సవం మాత్రమే కాదు. భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, మానసిక ప్రశాంతతను ఇచ్చే గొప్ప యజ్ఞంగా భాసిల్లుతోంది. పూరీని పాలించినరాజు జగన్నాథుడి పట్ల అపారమైన భక్తివిశ్వాసాలతో రథోత్సవానికి ముందు బంగారు చీరుపుతో ఊడ్చారనేందుకు సంకేతంగా చెరాపరా ఉత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు. పూరీలోని జగన్నాధుడి ప్రధాన ఆలయం నుండి సుమారు 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గుండిచా ఆలయం యాత్ర సాగుతుంది. పది రోజులు అక్కడ పూజలందుకుని, విశ్రాంతి తీసుకుని ఏకాదశి నాటికి ప్రధానాలయానికి తిరిగి వస్తారు. తిరుగు ప్రయాణాన్ని బాహుదా యాత్రగా చెబుతారు. ఈ రథయాత్రలు ఒడిశా ప్రజల జీవితాల్లో విడదీయరాని ఘట్టాలు నిలిచిపోయాయి. మట్టి కుండల్లో వంటచేసి, స్వామివారికి 56 రకాల నైవేద్యాలు సమర్పించడం పూరి ఆలయంలో ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఇలాంటి సంస్కృతి ప్రపంచంలో ఎక్కడాలేదని ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు.
అన్నా చెల్లెళ్లు ఒకే చోట కొలువుదీరిన క్షేత్రం..
దివ్యరథాలను తాకితే చాలు పులకించిపోయే భక్తులు… స్వామివారిని కళ్లారా చూసి తరించేందుకు వేలాదిగా తరలివస్తారు. శక్తిమేర కానుకలను భక్తితో సమర్పిస్తారు. రథాన్ని శక్తిమేర లాగి జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటారు. రథంపై కొలువై ఉన్న భగవంతుని ఒక్కసారి దర్శించుకుంటే చాలు, ఇక జన్మజన్మల పాపాలు తొలగిపోయి మోక్షం లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. గర్భగుడిలో దేవుడిని దర్శించుకోడానికి కొంతమందే ప్రయత్నిస్తారు. అదే రథోత్సవంలో స్వామివారు పురవీధుల్లోకి వస్తారు. పేద, ధనిక తేడా లేకుండా అందరూ స్వామివారిని సమానంగా దర్శించుకుంటారు.
జగన్నాథుడు శ్రీకృష్ణుడి స్వరూపం..
ఆధునిక సాంకేతికత అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, సుమారు 200 మందికి పైగా కళాకారులు కేవలం చేతి బెత్తాలు, సాంప్రదాయ కొలతలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తూ సుమారు 865 భారీ కలప దుంగలతో ఈ మూడు రథాలను రూపొందించారు. రథాల ప్రధాన నిర్మాణ పనులతో పాటు తుంబా రౌండింగ్, తాడు అల్లడం వంటి కీలక దశలు పూర్తయ్యాయి. ప్రస్తుతం దేవతామూర్తుల ఆసనాలు, రంగుల ప్యానెళ్లు, అలంకరణ పనులు శరవేగంగా తదిమెరుగులు దిద్దుకున్నాయి. రథోత్సవంలో జగన్నాథుడే భక్తుల సమక్షంలోకి వస్తారు. హిందూ సంప్రదాయంలో ఏ దేవాలయ ముఖద్వారమైనా భక్తులను స్వాగతిస్తోంది. కానీ, పూరీలో జగన్నాథుడు తన గర్భగుడిని దాటి, కులమతాల భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ పతిత పావనుడిగా దర్శనమిస్తారు. స్వామి వారి రథాన్ని మందగమనంతో కదిలిపోతుంటే... భక్తుల భజనలు, శంఖ నాదాలు, మృదంగ వాయిద్యాల ఆ ప్రాంతమంతా భక్తిభావంతో పులకించిపోతుంది.
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