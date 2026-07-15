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పూరీ దివ్యక్షేత్రంలో రథోత్సవానికి సన్నాహాలు..అన్నా చెల్లెళ్లు ఒకే చోట కొలువుదీరిన క్షేత్రం..

Jagannath Puri Rath Yatra 2026: భక్తి విశ్వాసాలతో భగవంతుడిని ఆరాధించే సమయం… పూరీ దివ్య క్షేత్రంలో ఆధ్యాత్మిక వైభవం ఆవిష్కృతమైంది. భక్తుల విశ్వాసానికి ప్రతీకగా నిలిచిన రథోత్సవ సంబరానికి సన్నాహాలు పూర్తయ్యాయి.రథోత్సవం.. ఒక ఉత్సవం మాత్రమే కాదు. భక్తుల హృదయక్షేత్రాలలో తాత్త్వికబీజాలు విత్తే ఒక యజ్ఞం. భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, మానసిక ప్రశాంతతను ప్రసాదించే యజ్ఞానికి సమయం ఆసన్నమైంది. గర్భగుడిలో కొలువుదీరిన దేవుళ్లు… రథోత్సవంలో సర్వజనావళికి దర్శనభాగ్యం కల్పిస్తారు. అంతేకాదు అన్నాచెల్లెల్లు ఒకే చోట కొలువైన దివ్యక్షేత్రం. ఎందుకు పూరీ రథయాత్రకు అంత ప్రాముఖ్యత .. ? అసలు రహస్యం ఏమిటనే విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 15, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:52 AM IST
పూరీ దివ్యక్షేత్రంలో రథోత్సవానికి సన్నాహాలు..అన్నా చెల్లెళ్లు ఒకే చోట కొలువుదీరిన క్షేత్రం..
Image Credit: Puri Ratha Yatra (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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పూరీ దివ్యక్షేత్రంలో రథోత్సవానికి సన్నాహాలు..అన్నా చెల్లెళ్లు ఒకే చోట కొలువుదీరిన క్షేత్రం..
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