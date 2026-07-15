/జగన్నాథుడి మహాప్రసాదం.. ఆ 56 రకాల ‘ఛప్పన్ భోగ్’ వంటకాల పూర్తి జాబితా ఇదే!  

Jagannath Rath Yatra 2026: ఒడిశాలో పూరి జగన్నాథ రథయాత్రకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రల కోసం రథాలను ఈరోజు ప్రధాన ఆలయానికి తీసుకువస్తారు. అక్కడ వారి విగ్రహాలకు ఉండే మాలలను రథాలకు అలంకరిస్తారు. స్వామి వారి ఆజ్ఞతో జూలై 16 నుండి యాత్ర ప్రారంభం కానుంది. ఏడు రోజుల పాటు సుభద్ర, బలభద్ర సమేతంగా జగన్నాథుడు గుండిచా ఆలయంలో కొలువుదీరుతారు. ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి 56 రకాల ప్రత్యేక ప్రసాదాలను సమర్పిస్తారు.. దీనినే 'ఛప్పన్ భోగ' అని పిలుస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులు ఈ రథయాత్రలో పాల్గొనడానికి తరలివస్తారు. భక్తిశ్రద్ధలతో కూడిన ఈ ఊరేగింపులో రథాలు అత్యంత వైభవంగా కనిపిస్తాయి.
సాధారణంగా అన్ని హిందూ దేవాలయాల్లో ప్రసాదాలు సమర్పిస్తారు.. కానీ పూరి జగన్నాథ ఆలయంలో దీనిని 'మహా ప్రసాదం' అని పిలుస్తారు. దీనికి ఎంతో ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. పూరిలో కులలకు అతీతంగా ప్రజలు స్వామి వారి ఆశీస్సుల కోసం తపన పడుతుంటారు. ఈ మహా ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం అంటే సాక్షాత్తు జగన్నాథుని దర్శనం చేసుకున్నట్లే అని భక్తుల నమ్మకం. లక్ష్మీదేవే స్వయంగా ఈ ఆహార తయారీని పర్యవేక్షిస్తూ, అత్యంత పవిత్రతతో వండించడాన్ని చూసుకుంటుందని నమ్ముతారు.. అందుకే ఈ ప్రసాదం అంత మధురంగా ఉంటుంది.
మొత్తం 56 మహా ప్రసాదాలను 6 విడతలుగా ఈ క్రింది సమయాల్లో సమర్పిస్తారు:
గోపాల వల్లభ భోగ: ఉదయం 8:30 గంటలకు
సకల ధూప: ఉదయం 10 గంటలకు
భోగ మండప భోగ: ఉదయం 11 గంటలకు
మధ్యాహ్న ధూప: మధ్యాహ్నం 12:30 నుండి 1:00 గంటల వరకు
సంధ్యా ధూప: రాత్రి 7 నుండి 8 గంటల వరకు
బడా శృంగార భోగ: రాత్రి 11 గంటలకు.
ఈ 56 ప్రసాదాలలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి:
సాదా అన్నం: నీళ్లలో ఉడికించిన అన్నం.
దహీ పాకాల: పెరుగుతో కలిపిన అన్నం (ఫెర్మెంటేషన్ చేసినది).
చక్కెర అన్నం: నెయ్యి, చక్కెర వేసి చేసిన తీపి అన్నం (పరమాన్నం).
తాళి కిచిడి: బియ్యం, పప్పులు, నెయ్యితో చేసిన తీపి కిచిడి.
అడ పాకాల: అన్నం నీటిలో అల్లం వేసి చేసే వంటకం.
ఘీ అన్నం: నెయ్యితో కలిపిన అన్నం.
మిథా పాకాల: చక్కెర వేసి చేసిన అన్నం.
ఒడియా పాకాల: నెయ్యి, ఉప్పు, నిమ్మరసంతో కలిపిన అన్నం.
ఖేకుడి: సాంప్రదాయ పద్ధతిలో బియ్యం, పప్పులతో చేసే వంటకం.
స్వీట్లు..
కాజా, గాజా, జీరా లడ్డు, మగజా లడ్డు, మదపులి, ఖురుమ, జగన్నాథ బల్లవ్, మరిచి లడ్డు, కంఫ్రై చేసిన ఆహారాలు: టి, మండా, అమలు, పూరీ, లుచ్చి, దహీ బరా, బరా, అరిసె, త్రిపురీ, రోసాపైక్. సూర్పిట్ట, చెడాయి లడ్డా, ఝిల్లి వంటివి.
పాల ఉత్పత్తులు: ఖీర్, పపుడీ, కోవా, రసబలి మొదలైనవి.
పప్పు, కూరగాయలు:
బిరిదాలి, చనా దాలి, మిదా దాలి, మూంగ్ వంటి పప్పులు, వివిధ రకాల కూరగాయల వంటకాలు.
పూరి జగన్నాథ వంటశాల ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వంటగదిగా చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ ప్రతిరోజూ లక్ష మంది భక్తుల కోసం భోజనం తయారు చేస్తారు. ఇక్కడ మహా ప్రసాదాన్ని మట్టి కుండలలో, కట్టెల పొయ్యిల మీద వండుతారు. సుమారు 600 మంది వంటగాళ్లు, 240 సాంప్రదాయ పొయ్యిలను ఉపయోగిస్తూ అత్యంత పవిత్రంగా నైవేద్యాలను సిద్ధం చేస్తారు. భక్తులకు ఈ మహా ప్రసాదం కేవలం విందు మాత్రమే కాదు, అది ఒక నమ్మకం మరియు స్వామి వారి ఆశీర్వాదం. అందుకే ప్రతి ఏటా జగన్నాథ రథయాత్రకు లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తారు.
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