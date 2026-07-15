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జగన్నాథుడి మహాప్రసాదం.. ఆ 56 రకాల ‘ఛప్పన్ భోగ్’ వంటకాల పూర్తి జాబితా ఇదే!  

ఏడాదికి ఒకసారి జరిగే పూరి జగన్నాథ యాత్ర 2026 జూలై 16వ తేదీన ప్రారంభం కానుంది. లక్షలాది మంది భక్తులు ఈ జగన్నాథ దర్శనం కోసం ప్రతి ఏటా ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తుంటారు. ప్రధానంగా జగన్నాథ ఆలయం నుండి గుడిచా ఆలయం వరకు ఈ యాత్ర కొనసాగుతుంది. పూరి జగన్నాధుడికి ఇష్టమైన 56 రకాల మహా ప్రసాదాలను ఇక్కడ సమర్పిస్తారు, అందులో ఏమేమి ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 15, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:21 PM IST
జగన్నాథుడి మహాప్రసాదం.. ఆ 56 రకాల ‘ఛప్పన్ భోగ్’ వంటకాల పూర్తి జాబితా ఇదే!  
Image Credit: Jagannath Rath Yatra 2026

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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జగన్నాథుడి మహాప్రసాదం.. ఆ 56 రకాల ‘ఛప్పన్ భోగ్’ వంటకాల పూర్తి జాబితా ఇదే!  
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