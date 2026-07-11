/Jaipur Murder Case: ఉద్యోగం కోసం తల్లిని చంపిన ఘటనలో మరో ట్విస్ట్ .!. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?..

Jaipur Ayushi sharma case: ఇటీవల దేశంలో అనేక షాకింగ్ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ముఖ్యంగా మానవ సంబంధాలన్ని పూర్తిగా అభాసుపాలైందని చెప్పుుకొవచ్చు. కేవలం డబ్బుల కోసం కన్నవాళ్లను కట్టుకున్న వాళ్లను చంపకుండా అనేక దారుణాలకు పాల్పడు తున్నారు. ఇటీవల రాజస్థాన్ లోని జైపూర్ లో కన్న తల్లిని నీరజ్ శర్మ సర్కారు కొలువు కోసం సుపారీ ఇచ్చి దారుణంగా చంపించింది. ఈ ఘటనలో మరో విస్తు పోయే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఆయుషి శర్మ.. ఏడాది క్రితం తన తండ్రిని కూడా పక్కా ప్రణాళికతో హత్య చేసిందని నీరజ్ శర్మ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు.
ఏడాది క్రితం (2025 ఏప్రిల్లో) మరణించిన ఆయుషి తండ్రి విజయ్ శర్మది సహజ మరణం కాదని అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. గతంలో మెరుగైన వైద్యం పేరుతో.. ఆయుషి తన కజిన్ బలరామ్ తో కలిసి మూడు నెలల పాటు రహస్య ప్రదేశంలో బంధించిందని, చివరకు పరిస్థితి విషమించిన తర్వాత ఆస్పత్రిలో చేర్పిచ్చిందని గుర్తు చేశాడు.
ఒకసారి గొడవ జరిగినప్పుడు... నాన్నకు అమర్చిన ఫీడింగ్ ట్యూబ్ తీసేసి ఎలా చంపానో.. నిన్ను కూడా అలానే చంపేస్తా.. అని ఆయుషి తన తల్లిని బెదిరించిందని తన సోదరి తనతో చెప్పి బాధపడిందని రాకేష్ శర్మ చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ భయంతో తన సోదరి తరచుగా భయపడేదని మేనమామ రాకేష్ శర్మ చెప్పాడు. దీంతో పోలీసులు ఈ కోణంలో కూడా విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.
రాజస్తాన్ లోని ప్రతాప్ నగర్లో లోయర్ డివిజన్ క్లర్క్ (ఎల్డీసీ)గా పనిచేస్తున్న నీరజ్ శర్మను ఈ నెల 3న ఒక స్కార్పియో వాహనంతో ఢీకొట్టి చంపించింది ఆయుశి. ఆ తర్వాత, రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి అడ్డంగా బుక్కైంది. ఆస్తి గొడవలు, ఇతర కారణాలతో ఆమె 23 ఏళ్ల కూతురు ఆయుషి శర్మే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు తేల్చి అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం దేశంలో సంచలనంగా మారింది.
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