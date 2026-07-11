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Jaipur Murder Case: ఉద్యోగం కోసం తల్లిని చంపిన ఘటనలో మరో ట్విస్ట్ .!. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?..

Rajasthan Ayushi case: నీరజ్ శర్మ హత్య కేసులో వెన్నులో వణుకు పుట్టించే ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆయుషి శర్మ తండ్రిని కూడా హత్య చేసిందని విషయం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:46 PM IST
Jaipur Murder Case: ఉద్యోగం కోసం తల్లిని చంపిన ఘటనలో మరో ట్విస్ట్ .!. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?..
Image Credit: jaipurayushicase(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jaipur Murder Case: ఉద్యోగం కోసం తల్లిని చంపిన ఘటనలో మరో ట్విస్ట్.. పోలీసులు ఏమన్నారంటే..?..
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