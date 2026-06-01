/Jamili Elections: రెండు విడతల్లో జమిలి ఎన్నికలు..ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఎప్పుడు రానున్నాయి?

Jamili Elections News: జమిలి ఎన్నికలు నిర్వహణపై కేంద్ర ప్రభుత్వం తుది కసరత్తు చేస్తోంది. 'ఒకే దేశం.. ఒకే ఎన్నిక' నేపథ్యంతో న్యాయపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ రోడ్మ్యాప్ను సిద్ధం చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా ఒకేసారి కాకుండా.. రెండు దశల్లో జమిలి ఎన్నికలను అమలు చేయాలని కేంద్రం యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు 2026 వర్షాకాల పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో బిల్లును ఆమోదించేందుకు కేంద్రం ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ (JPC) కూడా దీనిపై కీలక సిఫారసులు చేయనుంది.
రెండు దశల నమూనా..
దేశం మొత్తాన్ని ఒకేసారి ఎన్నికల పరిధిలోకి తెచ్చేందుకు బదులుగా, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల పదవీకాలాన్ని సర్దుబాటు చేస్తూ 2029, 2034లో రెండు దశల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మొదటి దశ (2029)లో దాదాపు 20 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలను 2029 లోక్సభ ఎన్నికలతో కలిపి నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత రెండవ దశలో భాగంగా 2034 ఏడాదిలో మిగిలిన రాష్ట్రాలను ఈ దశలోకి తీసుకువచ్చి పూర్తిస్థాయిలో జమిలిని అమలు చేస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ఎప్పుడు?
జమిలి ఎన్నికల విధానం అమల్లోకి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయాల్లో కీలక మార్పులు జరగనున్నాయి. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జమిలి ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవు. ఎందుకంటే లోక్సభ ఎన్నికలతో పాటు ప్రతి సారి ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి, ఏపీ ఎన్నికల షెడ్యూల్లో మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ గడువు 2028తో గడువు ముగుస్తుంది. జమిలి ఎన్నికల్లో తెలంగాణతో పాటు మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల వంటి అసెంబ్లీల గడువు 2029కి పెంచే వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది.
ఇతర రాష్ట్రాల గడువు సర్దుబాటు..
2028లో ఛత్తీస్గఢ్, త్రిపుర, మేఘాలయ, నాగాలాండ్, మిజోరం అసెంబ్లీల పదవీకాలాన్ని పొడిగిస్తారు. 2030-31లో గడువు ముగిసే బీహార్, ఢిల్లీ, తమిళనాడు, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీల గడువును ఒకటి నుంచి రెండేళ్లు తగ్గించాల్సి వస్తుంది.
ఇప్పటికే రాజకీయ పార్టీలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపిన జేపీసీ.. 2026 వానకాల సమావేశాల చివరి వారంలో తన నివేదికను సమర్పించనుంది. ఇంతటి భారీ రాజ్యాంగ సంస్కరణకు విస్తృత రాజకీయ ఏకాభిప్రాయం అవసరం. అందువల్ల వర్షాకాల సమావేశాల్లో బిల్లును ప్రవేశపెట్టి.. ఆ తర్వాత ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసైనా దీనిని ఆమోదించుకోవాలని కేంద్ర బీజేపీ నాయకత్వం పట్టుదలగా ఉంది.
