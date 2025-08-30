English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jammu Kashmir Cloudburst: జమ్మూ కశ్మీర్ లో మళ్లీ క్లౌడ్ బరస్ట్.. కొండచరియలు విరిగిపడి 10 మంది మృతి..

Jammu Kashmir Cloudburst: జమ్మూకశ్మీర్‌ను భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా ఇప్పటివరకూ 10 మంది మృత్య వాత పడ్డారు. మరోవైపు వాతావరణ శాఖ కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఈ రోజు రేపు  పూంఛ్, కిశ్త్‌వాడ్‌, జమ్మూ, రాంబన్‌, ఉధంపుర్‌లలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 

Jammu Kashmir Cloudburst: భారీ వర్షాల పట్ల  ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, కొండచరియలు విరిగిపడే ప్రమాదని హెచ్చరించింది. కొండ ప్రాంతాల్లో  ఉన్న ప్రజలు మరింత అప్రమత్తంగా వుండాలని , ఆ ప్రాంతాల నుంచి దూరంగా వెళ్లాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. జమ్మూకశ్మీర్‌లో గత వారం రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో అక్కడి నదులు ఉప్పొంగి పొర్లుతున్నాయి. వరదల ధాటికి జమ్మూ- శ్రీనగర్‌ జాతీయ రహదారితో సహా పలు ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన మార్గాలు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో ప్రజల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఆకస్మిక వరదల కారణంగా ఉధంపుర్‌ జిల్లాలోని జఖేనీ, చెనాని మధ్య కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీంతో ఇక్కడ రెండు వేలకుపైగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

రియాసి జిల్లాలోని బద్దర్ గ్రామంలో కొండ చరియలు విరిగిపడి నివాస భవనంపై పడ్డాయి. దీనితో ఆ భవనం నేలమట్టం అయ్యింది. అందులో చిక్కుకున్న ఏడుగురు మరణించారు. మృతదేహాలను వెలికి తీసేందుకు సహాయక బృందాలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి. భారీ వరదల వల్ల ఈ ప్రాంతంలోని పలు ఇళ్లు కూడా కొట్టుకుపోయాయి. పలు నిర్మాణాలు దెబ్బతిన్నాయి. వరదల ధాటికి పలువురు గల్లంతు అయ్యారు. వారి ఆచూకీ కనుగొనేందుకు స్థానిక అధికారులను బృందాలుగా పంపుతున్నామని  అధికారులు తెలిపారు.

రియాసి జిల్లా, మహోర్​లోని మారుమూల గ్రామమైన బద్దర్​లో భారీ వర్షాల కారణంగా కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. దీనితో ఒకే కుటుంబంలోని ఏడుగురు మరణించారు. మరోవైపు రాంబాన్‌ జిల్లాలో క్లౌడ్‌ బరస్ట్‌ వల్ల ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోగా, నలుగురు గల్లంతైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇటీవల మచైల్ మాతా దర్శనానికి వెళ్తున్న యాత్రికులపై క్లౌడ్ బరస్ట్​ విరుచుకుపడింది. ఈ ప్రమాదంలో అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, పలువురు గల్లంతు అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ విషాదం నేపథ్యంలో స్థానిక అధికారులు యాత్రను నిలిపివేశారు.

