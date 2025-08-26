English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jammu Kashmir Flash Floods: జమ్మూ కశ్మీర్ లో ఆకస్మిక వరదలు.. పేక మేడల్లా కూలిపోయిన భవనాలు..

Jammu Kashmir Flash Floods: జమ్మూ కశ్మీర్ ను వరదలు ముంచెత్తాయి. ఆకస్మిక వరదలతో నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న భవనాలు పేక మేడల్లా కూలిపోతున్న దృష్యాలు హృదయాలను ముంచెత్తాయి.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 26, 2025, 02:34 PM IST

Jammu Kashmir Flash Floods: జమ్ము కశ్మీర్‌ను వరదలు ముంచెత్తాయి. దోడా, జమ్మూ, కథువా, కిష్త్వార్, సాంబా, ఉదంపూర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు తావి నది ఉప్పొంగింది. దీంతో ఆయా ప్రాంతాలను  వరదలు ముంచెత్తాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వరద ప్రభావిత  ప్రాంతాల్లో  అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అటు జమ్ముకశ్మీర్‌ జాతీయ రహదారిపై అనేక చోట్ల కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. రాళ్లు రోడ్లపై జారిపడటంతో NH-44 అంతటా ట్రాఫిక్ జామ్‌ ఏర్పడింది. వాతావరణం మెరుగుపడి రోడ్డు స్పష్టంగా కనిపించే వరకు ప్రజలు  నేషనల్ హైవే NH-44పై ప్రయాణించవద్దని అధికారులు సూచించారు. అత్యవసర పరిస్థితిలో 112కు డయల్ చేయాలని అధికారులు తెలిపారు. 

జమ్మూ కశ్మీర్ మరో 36 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మొత్తంగా వరద ప్రవాహాంతో నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లోని ఇళ్లు పేక మేడల్లో కూలిపోయాయి. మరికొన్ని ఇళ్లు పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయి. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వాళ్లను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. 

మరోవైపు జమ్మూ కశ్మీర్ తో పాటు హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు చోట్ల ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ తో వరదలు ముంచెత్తాయి. ముఖ్యంగా హిమాయల రాష్ట్రాలను  వరదలు వదలడం లేదు. వరదలతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో జన జీవనం తో పాటు పర్యాటక రంగం కుదేలైంది. ముఖ్యంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లోని కులు, మనాలీ, సిమ్లా ప్రాంతాలు వరదలతో అల్లాడుతున్నాయి. అటు ఉత్తరాఖండ్ లోని ఛార్ ధామ్ యాత్రకు తీవ్ర అడ్డంకులు ఏర్పడటంతో తాత్కాలికంగా యాత్ర నిలిపివేసినట్టు తెలిసింది.అటు అరుణాల్ ప్రదేశ్ లో కూడా భారీ వర్షాలకు కొండ చరియలు విరిగిపడ్డయి.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Jammu Kashmir Floodsjammu kashmir rainsjammu kashmir cloud burstfloods in jammu kashmirjammu and kashmir floods

