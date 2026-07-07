Jammu Kashmir Floods: జమ్మూకశ్మీర్లో ప్రకృతి ప్రకోపించింది. కిష్టావర్ జిల్లాలో క్లౌడ్ బరస్ట్ అయింది. మేఘ విస్పోటనంతో రెండు రోజుల నుంచి భయంకరంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అకస్మాత్తుగా వరదలు రావడంతో జన జీవనం అస్తవస్త్యం అయింది. కొండచరియలు విరిగిపడి నిర్మాణంలో ఉన్న 540 మెగావాట్ల క్వార్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ కొట్టుకుపోయింది. ప్రాజెక్ట్ సైట్ పూర్తిగా బురద, శిథిలాలతో నిండిపోయింది.
భారీ వరదలతో కిష్టావర్- దోడా జాతీయ రహదారి క్లోజ్..
ప్రాజెక్ట్ సైట్ వద్ద పార్క్ చేసి ఉన్న అనేక వాహనాలు మట్టి, రాళ్ల కింద చిక్కుకుపోయాయి. ప్రకృతి విపత్తు కారణంగా కిష్టావర్- దోడా జాతీయ రహదారిని క్లోజ్ చేశారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా అధికారులు వార్షిక మచైల్ మాతా యాత్ర, మింధాల్ మాతా యాత్రలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. స్థానిక అధికారులు ముమ్మరంగా సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
రెస్క్యూ సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. అయితే వరదల మూలంగాి భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. మరవైపు ఆకస్మిక వరదల కారణంగా బురద బండరాళ్లు ప్రాజెక్ట్ ప్రాంతంలోకి కొట్టుకు వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. దీనివల్ల ట్రక్కులు ఇతర నిర్మాణ పరికరాలతో సహా అనేక వాహనాలు బురదలో కూరుకుపోయాయని అధికారులు తెలిపారు. బురద మేట వేయడంతో నిర్మాణ సామగ్రి కూడా దెబ్బతిందన్నారు. అనేక వాహనాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిని శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయాయని వాటిని వెలికి తీయడానికి ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు.
కుండపోత వర్షాలతో ముంచెత్తిన అకస్మిక వరదలు.
ఇక ఎన్డీఆర్ఎఫ్ తో పాటు ఆర్మీ సిబ్బంది రెస్య్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించి ఎంతో మంది కాపాడారు. ఎప్రజల సౌకర్యార్థం కంట్రోల్ రూమ్ హెల్ప్
డెస్క్లను ఏర్పాటు చేశమని అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. అయితే హైవే పై భారీగా బురద పేరుకుపోవడంతో వాహనాల రాకపోకులకు అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు తెలిపారు.ఇదిలా ఉండగా రియాసీ జిల్లాలోని ఎత్తై ప్రాంతాల్లో కూడా ఆకస్మిక వరదలు వచ్చినట్టు అధికారులు తెలిపారు. జమ్మూ కాశ్మీర్లో వరుద పరిస్థితిని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, లెఫ్ట్నెంట్ గవర్నర్, ప్రధాని మోడీ, హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రత్యేకంగా అక్కడ అందుతున్న సహాయంపై ఆరా తీస్తున్నాయి.
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