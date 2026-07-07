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జమ్మూ కశ్మీర్‌‌లో క్లౌడ్ బరస్ట్.. కొట్టుకుపోతున్న కొండలు, వాహనాలు..

Jammu Kashmir Cloud Burst: కుండపోత వర్షాలు ఆకస్మిక వరదలతో జమ్మూ కశ్మీర్ కొట్టుకుపోతుంది. ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు పల చోట్ల కొండ చరియలు విరిగిపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కిష్టావర్ జిల్లాలో నిర్మాణంలో ఉన్న 540మగావాట్ల జలవిద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ సైట్ కు వెళ్లే రహదారిపై భారీగా బురద పేరుకుపోయింది. ఫలితంగా వాహనాలు మిల్లులు యంత్రాలు అందులో చిక్కుకుపోయాయి. మరికొన్ని రాళ్ల కింద కూరుకుపోయాయి. మొత్తంగా జమ్మూ కశ్మీర్‌లో  వరదల వల్ల భయనక పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:50 AM IST
జమ్మూ కశ్మీర్‌‌లో క్లౌడ్ బరస్ట్.. కొట్టుకుపోతున్న కొండలు, వాహనాలు..
Image Credit: Jammu Kashmir Floods (ZEE Media Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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జమ్మూ కశ్మీర్‌‌లో క్లౌడ్ బరస్ట్.. కొట్టుకుపోతున్న కొండలు, వాహనాలు..
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