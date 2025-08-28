Jammu Kashmir Floods: భారీ వర్షాలతో జమ్మూకశ్మీర్‌ అతలాకుతలం.. 24 గంటల్లో 63 సెం.మీ వర్షపాతం..

Jammu Kashmir Flash Floods: జమ్మూ కాశ్మీర్ పై వరుణుడు పగపట్టాడు. దీంతో జమ్మూ కాశ్మీర్ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలు ఇళ్లు ధ్వంసం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా కథువా, సంబా, దోడా, జమ్ము, రాంబాన్, కిష్టార్ జిల్లాలతోసహా జమ్ము ప్రాంతంలో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ ముందుగానే హెచ్చరించింది. భారీ వర్షాల కారణంగా జమ్ము డివిజన్ వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ కార్యాలయాలకు ప్రభుత్వం సెలవులు ప్రకటించింది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా జమ్ము-శ్రీనగర్ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు.
ఎగువన కురుస్తున్న బియాస్ నది ఉప్పొంగడంతో వరద ప్రవాహానికి అనేక నివాస ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. దుకాణాలు, ఇళ్లు కొట్టుకుపోగా భవనాలు కుప్ప కూలాయి. జాతీయ రహదారులు కోతకు గురై వాహనాల రాకపోకలు స్తంభించిపోయాయి. మనాలీ-లేహ్ హైవేపై వరద ప్రవాహానికి పూర్తి లోడుతో ఉన్న ఓ హెవీ డ్యూటీ ట్రక్కు కొట్టుకుపోయింది. లేహ్-మనాలీ హైవేపై ఎటువంటి వాహనాలను అనుమతించడం లేదు. కులూ, మనాలీ మధ్య హైవే కొట్టుకుపోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. బియాస్ ఉప్పొంగుతూ ఉండటంతో పంజాబ్లోని హోషియార్పూర్లో 30 గ్రామాలు వరద నీటిలో చిక్కుకున్నాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో 27 నుంచి 30 వరకు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
#WATCH | Jammu and Kashmir: The flood fury in Jammu has damaged many houses and shops due to heavy rains and overflow of the Tawi river. Locals claim 35 houses and 6 Shops in the Belicharana area of Jammu have been damaged. pic.twitter.com/yFQ45FiACF
— ANI (@ANI) August 28, 2025
జమ్మూకశ్మీర్లో కుండపోత వర్షాలతో వచ్చిన ఆకస్మిక వరదలు భారీ నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. తావి, రావి, చీనాబ్, ఉఝ్ నదులు ఉప్పొంగి వంతెనలు, రహదారులను ధ్వంసం చేశాయి. పలు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు ఇంకా జలదిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. వరద తగ్గిన ప్రాంతాల్లో విద్యుత్, నీటి సరఫరాను పునరుద్ధరించేందుకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు సాగుతున్నాయి. గత 24 గంటల్లో జమ్మూలో అత్యధికంగా 38 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. వర్షాలు, వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడ్డ ఘటనల్లో మృతుల సంఖ్య 36కి చేరింది. వైష్ణోదేవి ఆలయం వద్ద కొండచరియలు విరిగిపడిన ఘటనలోనే 32 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
జమ్మూకశ్మీర్లో రెండు రోజులు కురిసిన కుండపోత వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించింది. ఆకస్మిక వరదలధాటికి వంతెనలు, రహదారులు, భవనాలు, ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి 10వేల మందికిపైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. జమ్మూ-శ్రీనగర్ జాతీయ రహదారిని వరుసగా రెండో రోజు మూసివేశారు.
జమ్మూ-కట్రా స్టేషన్ల మధ్య నడిచే 58 రైళ్లను రద్దు చేసినట్లు ఉత్తర రైల్వే తెలిపింది. 64 రైళ్ల గమ్యస్థానాలను కుదించింది.
వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో జమ్మూకశ్మీర్ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్ అబ్దుల్లా పర్యటించారు. సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సహాయక చర్యల కోసం చినూక్, MI-17 హెలికాఫ్టర్లను జమ్ముకశ్మీర్లోని పలు సైనిక స్థావరాల్లో సిద్ధంగా ఉంచారు. కశ్మీర్ లోయలో అర్ధరాత్రి కురిసిన వర్షానికి అనంత్నాగ్ జిల్లాలో జీలం నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. జీలం నది ఉద్ధృతికి అనంత్నాగ్, శ్రీనగర్లోని పలు చోట్ల నివాస ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. సహాయ బృందాలు వెంటనే రంగంలోకి దిగాయి. గత 24 గంటల్లో జమ్మూలో అత్యధికంగా 38 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అటు జమ్మూలోని ఉదంపూర్ లో 60 సెంటీమీటర్లకు పైగా రికార్డు వర్షపాతం నమోదు అయింది. 1910 నుంచి ఇదే అత్యధికమని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ అసాధారణ వర్షపాతంతో నదులు ఉప్పొంగి నగరాన్ని ముంచెత్తాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి.
ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..
ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.