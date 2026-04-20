Jammu Kashmir: జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌లో భీకర రోడ్డు ప్రమాదం.. ఉధంపూర్‌లో లోయ‌లో ప‌డిన బ‌స్సు.. 12 మంది స్పాట్ డెడ్!

Jammu Kashmir: జ‌మ్మూక‌శ్మీర్‌‌లోని ఉధంపూర్‌ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. ఓ బ‌స్సు లోయ‌లో ప‌డింది. ఈ ఘ‌ట‌న‌లో 12 మంది మృతిచెంద‌గా.. అనేక మంది గాయ‌ప‌డ్డారు. రాంన‌గ‌ర్ స‌మీపంలోని కాగోర్ట్ గ్రామం వ‌ద్ద ఉన్న మూల‌మ‌లుపు ద‌గ్గ‌ర బ‌స్సు ప్ర‌మాదానికి గురైంది. ప్ర‌స్తుతం రెస్క్యూ ఆప‌రేష‌న్ కొన‌సాగుతున్న‌ట్లు అధికారులు చెప్పారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 20, 2026, 12:09 PM IST

Jammu Kashmir Road Accident: జమ్మూకశ్మీర్‌ రాష్ట్రంలోని ఉధంపూర్ జిల్లాలో సోమవారం ఉదయం చోటుచేసుకున్న భీకర రోడ్డు ప్రమాదంలో 12 మంది ప్రయాణికులు మరణించగా.. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. రాంనగర్ నుండి ఉధంపూర్ వైపు వెళ్తున్న ప్రయాణికుల బస్సు ఉదయం 10 గంటల సమయంలో ఒక ప్రమాదకరమైన మలుపు వద్ద అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. ఆ తర్వాత కొండపై నుంచి కింద ఉన్న లోయలోకి దూసుకుపోయింది. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో హాహాకారాలు మిన్నంటాయి. 

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు, పోలీసులు, ఆర్మీ బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని భారీ ఎత్తున సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. గాయపడిన వారిని హుటాహుటిన సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. క్షతగాత్రులలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. దీనివల్ల మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని మెరుగైన వైద్యం కోసం ఎయిర్‌లిఫ్ట్ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

ఈ ఘటనపై కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ స్పందిస్తూ.. జిల్లా యంత్రాంగంతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతున్నానని, బాధితులకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మనోజ్ సిన్హా ఈ ప్రమాదంపై తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ.. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆరోగ్య శాఖను ఆదేశించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి మెహబూబా ముఫ్తీ కూడా ఈ ఘటన పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తూ బాధితుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

