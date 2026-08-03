Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Prashant Kishore: 30 ఏళ్ల కంచు కోట 30 రోజుల్లో కూలిపోయింది.!. ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Prashant Kishore: 30 ఏళ్ల కంచు కోట 30 రోజుల్లో కూలిపోయింది.!. ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Bankipur by elections polls: బంకీపూర్ నుంచి జనసురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోన్ భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా బీజేపీ కంచుకోటగా ఉన్న ఈ నియోజక వర్గంలో ప్రశాంత్ కిషోర్ పాగా వేయడం దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 03, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:23 PM IST
Prashant Kishore: 30 ఏళ్ల కంచు కోట 30 రోజుల్లో కూలిపోయింది.!. ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Image Credit: pmmodi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Prashant Kishore: 30 ఏళ్ల కంచు కోట 30 రోజుల్లో కూలిపోయింది.. ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
2
3
4
5