/Prashant Kishore: 30 ఏళ్ల కంచు కోట 30 రోజుల్లో కూలిపోయింది.!. ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Jan Suraaj party chief Prashant Kishor on bypoll results: దేశ రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల జరిగిన బీహార్లోని బాంకీపూర్ ఉపఎన్నికలో జనసురాజ్ పార్టీ అధినేత ప్రశాంత్ కిషోర్ సంచలన విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు.గత 30 ఏళ్లుగా బీజేపీకి కంచుకోటగా ఉన్న ఈ నియోజక వర్గంను 30 రోజుల్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ కొల్లగొట్టారు. ఈ నియోజకవర్గంలో పీకే , బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ పై 18,964 ఓట్ల మెజార్టీతో ఘన విజయం సాధించారు. తొలి రౌండ్ నుంచి ఈ ఉపఎన్నికల్లో ప్రశాంత్ కిషోర్ స్పష్టమైన ఆధిక్యంను కనబర్చారు.
“Won't make grand promises.
By becoming MLA I can't transform Bankipur to Bangalore overnight; but will give my best.”
- Jan Suraaj candidate Prashant Kishor pic.twitter.com/2BFtBvAQjy
— News Arena India (@NewsArenaIndia) August 3, 2026
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో ఈ స్థానం నుంచి గెలుపొందిన నితీన్ నబీన్ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ గా ఎన్నికయ్యారు. 2006 నుంచి ఈ సీట్లో గెలుస్తు వస్తున్నారు. దీంతో ఆయన రాజ్యసభకు సైతం ఎంపిక అవ్వడంతో ఎమ్మెలయే పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ క్రమంలో బాంకీపూర్ నియోజక వర్గంలో జులై 30న ఉప ఎన్నిక నిర్వహించగా ఈ రోజు ఫలితాలు వెలువడ్డాయి.
ఫలితాలపై ప్రశాంత్ కిషోర్ ఏమన్నారంటే..?..
బీహర్ ప్రజలు మార్పును కోరుకుంటున్నారని ఈ ఫలితాలతో స్పష్టంగా తెలుస్తోందన్నారు. తనకు ఓటు వేసి గెలిపించిన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. బాంకీపూర్ లో ప్రజలు 30 ఏళ్ల బీజేపీ కంచుకోటను 30రోజుల్లో పెకిలించి వేశారన్నారు. బీహర్ కు సీఎంగా ఎవర్నిఎంపిక చేసిన రాష్ట్రం డెవలప్ మెంట్ , ఉపాధి కల్పన, ప్రజలకు మంచి చేసే పథకాలు తీసుకొని రావాలన్నారు.
నేర చరిత్ర ఉన్నవారికి కాకుండా.. నిజాయితిగా పనిచేసే వారికి అవకాశం ఇవ్వాలన్నారు. బీహర్ లో విద్యావ్యవస్థ ఇంకా మెరుగు పడాలన్నారు. బీహర్ యువత రూ. 10 నుంచి 15 వేల కోసం గుజరాత్, ముంబై, ఢిల్లీ, ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. బీహర్ పునర్నార్మణంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకంగా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని ప్రశాంత్ కిషోర్ డిమాండ్ చేశారు.
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