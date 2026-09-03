/తెలుగురాష్ట్రాల్లో జన్మాష్టమిరోజు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయా? దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ బంద్‌ అంటే?

Janmashtami Bank Holiday 2026: ఆర్బీ జారీ చేసే సెలవులతోపాటు స్థానిక పండుగల ఆధారంగా కూడా బ్యాంకుల సెలవులు ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ 4, 2026న కృష్ణాష్టమి రావడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా పలు బ్యాంకులు సెలవులో ఉన్నాయి. ఈ రోజు పాఠశాలలు, కళాశాలలతో పాటు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా మూసివేసి ఉంటాయి. కాబట్టి మీ ప్రాంతంలో బ్యాంకులు పని చేస్తున్నాయా లేదా అనేది ముందుగానే తెలుసుకోవడం మంచిది. సాధారణంగా బ్యాంకులకి ప్రతి రెండో, నాలుగో శనివారాలతో పాటు ఆదివారాలు దేశవ్యాప్తంగా సెలవు ఉంటుంది. అలాగే స్థానిక పండుగలను బట్టి మీ ఏరియాలో బ్యాంకుల పనితీరును ముందే చూసుకోవాలి.
ఖాతాదారులు ముందుగా తెలుసుకోకపోతే నగదు విత్డ్రా లేదా డిపాజిట్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. అంతేకాకుండా చెక్కు క్లియరెన్స్ కూడా ఆలస్యం అవుతుంది. ఈ సమయంలో కేవలం ఏటీఎం సేవలు, ఆన్లైన్ నెట్ బ్యాంకింగ్ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ద్వారా కూడా లావాదేవీలు చేయవచ్చు. అయితే రేపు దేశవ్యాప్తంగా ఏయే ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ, శుక్రవారం నాడు అహ్మదాబాద్, భువనేశ్వర్, చెన్నై, హైదరాబాద్, జమ్మూ కాశ్మీర్, లక్నో, పాట్నా, రాయ్పూర్, సేలం, తిరువనంతపురం వంటి ప్రాంతాలలో బ్యాంకులు పనిచేయవు. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా సెలవులు ఉండవచ్చు. ఖాతాదారులు ముందే సమాచారం తెలుసుకుని బ్యాంకుకు వెళ్లాలి, లేకపోతే లావాదేవీల విషయంలో ఇబ్బందులు పడతారు. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ ఆదివారం కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా అన్ని బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అలాగే సెప్టెంబర్ 11వ తేదీ శుక్రవారం నాడు జైపూర్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల కారణంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఆ మరుసటి రోజు అంటే సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ రెండో శనివారం కావడంతో బ్యాంకులు సెలవులో ఉంటాయి. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంక్ బ్రాంచీలకు వర్తిస్తుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ ఆదివారం కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
సెప్టెంబర్ 14వ తేదీ సోమవారం వినాయక చవితి సందర్భంగా బ్యాంకులు సెలవులో ఉంటాయి. ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు బెంగళూరు, భువనేశ్వర్, చెన్నై, ముంబై, నాగపూర్, పనాజీ వంటి ప్రాంతాలలో వినాయక చవితి వేడుకలు జరగనున్నందున ఆయా ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు మూసివేసి ఉంటాయి.సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ మంగళవారం నాడు అహ్మదాబాద్, భువనేశ్వర్ లో గణేష్ చతుర్థి వేడుకల కారణంగా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. ఇక సెప్టెంబర్ 21వ తేదీన గౌహతి, తిరువనంతపురంలో శ్రీమంత శంకర దేవ మహోత్సవం నేపథ్యంలో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి.
సెప్టెంబర్ 22వ తేదీన రాంచీలో కర్మ పూజ సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది. ఆ మరుసటి రోజు సెప్టెంబర్ 23 బుధవారం జమ్ములో మహారాజా హరి సింగ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పాఠశాలలు, కళాశాలలతో పాటు బ్యాంకులు కూడా బంద్ ఉంటాయి. సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ శుక్రవారం గ్యాంగ్ ట్యాంక్ లో ఇంద్ర జాతర పండుగ సందర్భంగా ఆ ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు పనిచేయవు. సెప్టెంబర్ 26వ తేదీ శనివారం (నాల్గవ శనివారం), 27వ తేదీ ఆదివారం వరుసగా బ్యాంకులు సెలవులో ఉంటాయి. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బ్యాంకులకు వర్తిస్తుంది.
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