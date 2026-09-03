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తెలుగురాష్ట్రాల్లో జన్మాష్టమిరోజు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయా? దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ బంద్‌ అంటే?

రేపు కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా కృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ప్రకటించారు. అదేవిధంగా బ్యాంకులు కూడా బంద్ ఉంటాయా? సెప్టెంబర్ నాలుగో తేదీన ఎక్కడెక్కడ సెలవులు ఉంటాయో ముందుగానే తెలుసుకోండి. లేకపోతే ఖాతాదారులు ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 03, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 10:04 AM IST
తెలుగురాష్ట్రాల్లో జన్మాష్టమిరోజు బ్యాంకులు పనిచేస్తాయా? దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడెక్కడ బంద్‌ అంటే?
Image Credit: Janmashtami Bank Holiday 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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