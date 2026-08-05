Jantar Mantar ISI Terror Plot: సరిహద్దు రాష్ట్రమైన పంజాబ్లో ఉగ్రవాద మూలాలను పెకలించివేసే క్రమంలో రాష్ట్ర పోలీసులు భారీ విజయం సాధించారు. పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్ఐ (ISI) మద్దతుతో కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న రెండు ప్రమాదకర సరిహద్దు ఉగ్రవాద ముఠాలను పంజాబ్ పోలీసులు విజయవంతంగా భగ్నం చేశారు. ఈ ఆపరేషన్లో నలుగురు మైనర్లతో సహా మొత్తం తొమ్మిది మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేయగా, వారి నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆపరేషన్ విశేషాలు, స్వాధీనం చేసుకున్నవి..
అమృత్సర్ కమిషనరేట్ పోలీసులు సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్లో నిందితుల నుంచి 3 అక్రమ పిస్టళ్లు, 4 పెట్రోల్ బాటిల్ బాంబులు, 9 సజీవ తూటాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీజీపీ) గౌరవ్ యాదవ్ తెలిపారు.
ఉగ్రవాదుల ముఠాలో వంశ్ కుమార్, అన్మోల్ సింగ్, హర్మన్ సింగ్ అలియాస్ హమ్ము, సుఖ్దేవ్ సింగ్, సుఖ్మన్ సింగ్తో పాటు మరో నలుగురు మైనర్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
జంతర్ మంతర్ దాడికి కుట్ర, పాకిస్థాన్ లింక్..
ప్రాథమిక విచారణలో నిందితులు సంచలన విషయాలు వెల్లడించారు. విదేశాల్లో ఉన్న ఐఎస్ఐ హ్యాండ్లర్లు స్థానిక యువతకు డబ్బు ఆశ చూపి ఉగ్ర కార్యకలాపాల వైపు మళ్లిస్తున్నట్లు తేలింది. ఇటీవలి విద్యార్థి నిరసనల సమయంలో ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద విధ్వంసం సృష్టించే బాధ్యతను ప్రధాన నిందితుడు సుఖ్మన్కు పాకిస్థాన్ హ్యాండ్లర్లు అప్పగించారు.
సుఖ్మన్ తన సహచరులతో కలిసి ఢిల్లీకి వెళ్లినప్పటికీ, అక్కడ ఉన్న భారీ భద్రత కారణంగా వారి కుట్ర విఫలమై తిరిగి పంజాబ్కు చేరుకున్నారు. ఈ ఉగ్ర నెట్వర్క్ వెనుక పాకిస్థానీ గ్యాంగ్స్టర్ కమాండ్, ఉగ్రవాది షాజాద్ భట్టి ఉన్నట్లు ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు గుర్తించాయి. నిందితులు వాట్సాప్ చాట్ల ద్వారా విదేశీ హ్యాండ్లర్లతో టచ్లో ఉన్నారు.
రైల్వే ట్రాక్లపై రెక్కీ, సీసీటీవీల గుట్టు రట్టు..
ఉగ్రవాదుల గ్యాంగ్ రెండవ ముఠాకు సంబంధించిన విచారణలో రైల్వే ట్రాక్ల భద్రతకు సంబంధించిన కీలక అంశాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. గత నెలలో రైల్వే ట్రాక్ల సమీపంలో అనుమానాస్పద రీతిలో అమర్చిన సీసీటీవీ కెమెరాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరపగా, ఆ కెమెరాల లైవ్ ఫుటేజీని విదేశీ హ్యాండ్లర్లకు చేరవేస్తున్నట్లు తేలింది. అంతేకాకుండా, పంజాబ్లోని పోలీస్ స్టేషన్లు, కీలక భవనాలు, పోలీస్ సిబ్బంది కదలికలపై రెక్కీ నిర్వహించే బాధ్యతను కూడా ఈ ముఠాకు అప్పగించినట్లు విచారణలో స్పష్టమైంది. అమృత్సర్ సెంట్రల్ జైలు కేంద్రంగా సాగిన ఆర్థిక లావాదేవీల కోణంలోనూ పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు.
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