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Jantar Mantar ISI: జంతర్‌ మంతర్‌లో ఉగ్రవాదుల కుట్రభగ్నం..ఐఎస్ఐ ఉగ్ర ముఠాల గుట్టురట్టు..9 మంది అరెస్ట్!

Jantar Mantar ISI Terror Plot: పాకిస్థాన్ నిఘా సంస్థ ఐఎస్ఐ (ISI) మద్దతుతో సరిహద్దు వెంబడి కార్యకలాపాలు సాగిస్తున్న రెండు ఉగ్రవాద ముఠాలను పంజాబ్ పోలీసులు విజయవంతంగా ఛేదించారు. నలుగురు మైనర్లతో పాటు మొత్తం తొమ్మిది మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసి, వారి వద్ద నుంచి ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 05, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:54 PM IST
Jantar Mantar ISI: జంతర్‌ మంతర్‌లో ఉగ్రవాదుల కుట్రభగ్నం..ఐఎస్ఐ ఉగ్ర ముఠాల గుట్టురట్టు..9 మంది అరెస్ట్!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Jantar Mantar ISI: జంతర్‌ మంతర్‌లో ఉగ్రవాదుల కుట్రభగ్నం..ఐఎస్ఐ ఉగ్ర ముఠాల గుట్టురట్టు..9 మంది అరెస్ట్!
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