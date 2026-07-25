Jantar Mantar Violence: CJP ఆందోళనలపై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో ఢిల్లీ పోలీసులు అత్యంత కీలకమైన విషయాలను వెల్లడించారు. దేశ రాజధానిలోని నిరసన ప్రాంగణం జంతర్ మంతర్ వద్ద జూలై 21 నుంచి 23 మధ్య జరిగిన ప్రదర్శనల్లో నేర చరిత్ర కలిగిన వందలాది మంది వ్యక్తులు పాల్గొన్నట్లు పోలీసులు అధికారికంగా ధృవీకరించారు.
ఢిల్లీ పోలీస్ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ (FRS) ద్వారా నిర్వహించిన చెకింగ్లో భాగంగా ఏకంగా 2,500 మందికి పైగా పాత నేరస్థులు, క్రిమినల్ రికార్డులు ఉన్న వ్యక్తులు నిరసనల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు. శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న సాధారణ పౌరుల ముసుగులో ఈ దుండగులు ప్రవేశించినట్లు దర్యాప్తు సంస్థలు వెల్లడించాయి.
భద్రతా దళాలపై పథకం ప్రకారం దాడులు..
పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఆందోళనకారుల గుంపులో కలిసిపోయిన దుండగులు ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారమే.. భద్రతా సిబ్బందిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. తీవ్రమైన ఉద్రిక్తతలను సృష్టించేందుకు వీరు కత్తులతో పాటు కొడవళ్లు, ఇతర పదునైన ఆయుధాలతో విధుల్లో ఉన్న పోలీసులపై దాడులకు పాల్పడ్డారని ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. ఈ అనూహ్య దాడితో తీవ్ర ఆందోళనకర వాతావరణం నెలకొంది.
సాధారణ ప్రజలు, నిరసనకారుల వెనుక దాక్కుని నేరస్థులు చట్టాన్ని తమ చేతుల్లోకి తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించారని.. భద్రతా దళాలపై పదునైన ఆయుధాలతో దాడులు చేయడం చాలా బాధకరమని ఢిల్లీ పోలీస్ అధికారులు తెలిపారు...
రంగంలోకి FRS..
జూలై 20న జంతర్ మంతర్ ప్రాంతంలో చెలరేగిన తీవ్ర హింసాకాండను గమనించిన పోలీసులు తక్షణమే అప్రమత్తమయ్యారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా నియంత్రించేందుకు.. నిరసన ప్రదేశానికి వచ్చే వారిపై నిఘా పెట్టేందుకు అత్యాధునిక ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ను (FRS) అక్కడ హుటాహుటిన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా కెమెరాల్లో రికార్డైన దృశ్యాలను పాత నేరస్థుల డేటాబేస్తో పోల్చి.. చూడగా ఈ ఊహించని నిజాలు బయటపడ్డట్లు తెలుస్తోంది..
15 కేసులు నమోదు..
ఈ నిరసనలు, తదనుగుణంగా జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలకు సంబంధించి ఢిల్లీ పోలీసులు ఇప్పటివరకు 15 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. FRS సాంకేతికత ద్వారా గుర్తించిన 2,500 మంది నేరస్థుల వివరాలతో పాటు వీడియో ఫుటేజ్ల ఆధారంగా వారిని అరెస్ట్ చేసేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు. రాజధానిలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే.. ఎంతటి వారినైనా ఉపేక్షించేది లేదని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
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