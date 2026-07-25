Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /ప్లాన్‌తో పోలీసులపై దాడులు.. జంతర్ మంతర్ ఉద్రిక్తత వెనుక 2,500 మంది క్రిమినల్స్?

ప్లాన్‌తో పోలీసులపై దాడులు.. జంతర్ మంతర్ ఉద్రిక్తత వెనుక 2,500 మంది క్రిమినల్స్?

Jantar Mantar Violence: దేశ రాజధానిలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిర్వహించిన CJP ఆందోళనల్లో తీవ్ర కలకలం రేగింది. నిరసనకారుల ముసుగులో అక్కడికి వచ్చిన దాదాపు 2,500 మందికి పైగా పాత నేరస్థులు శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా ప్రవర్తించారని ఢిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:39 AM IST
ప్లాన్‌తో పోలీసులపై దాడులు.. జంతర్ మంతర్ ఉద్రిక్తత వెనుక 2,500 మంది క్రిమినల్స్?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్లాన్‌తో పోలీసులపై దాడులు.. జంతర్ మంతర్ ఉద్రిక్తత వెనుక 2,500 మంది క్రిమినల్స్?
Jantar Mantar14 min ago
2
Jio Unlimited 5G Plans Under 40028 min ago
3
Central KYC 2.053 min ago
4
gold rate today july 251 hr ago
5
AIIMS NORCET 11 Recruitment 20261 hr ago