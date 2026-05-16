JEE Advanced Exams 2026 Important Guidelines: JEE అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు తమతో పాటు కొన్ని వస్తువులు పొరపాటున కూడా పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకు వెళ్లకూడదు. లేకపోతే వారిని పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. 2026 మే 17వ తేదీన JEE అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష రెండు సెషన్లలో నిర్వహించనున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా 221 సిటీలో సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి ఈ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ JEE అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షలకు సంబంధించిన హాల్ టికెట్ కూడా విడుదల చేశారు. విద్యార్థులు అడ్మిట్ కార్డులతో పాటు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఒక గుర్తింపు కార్డును కూడా పరీక్ష కేంద్రానికి తీసుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక జూన్ 1వ తేదీన ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన ఫలితాలు విడుదలవుతాయి. అడ్వాన్స్డ్లో వచ్చిన ర్యాంకు ఆధారంగా దేశంలోని 23 ఐఐటీలలో బీటెక్ సీట్లు భర్తీ చేస్తారు.
JEE అడ్వాన్స్డ్ 2026 మే 17వ తేదీ ఆదివారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పరీక్షను ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూర్కీ(IITR) ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి. ఇది కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష. ప్రతి సంవత్సరం విద్యార్థులు నిబంధనలు సరిగా చదవకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు పడుతూ వస్తున్నారు. అయితే తమతో పాటు JEE ఎగ్జామ్ రోజు తీసుకు వెళ్లాల్సిన వస్తువుల గురించి గైడ్లైన్స్ విడుదల చేశారు. పరీక్ష నిబంధనలకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్సైట్ jeeadv.ac.in లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని క్షుణ్ణంగా చదవాలి.
JEE అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష నిబంధనలు ఇవే..
1. ముందుగా JEE అడ్వాన్స్డ్ 2026 సంబంధించిన అడ్మిట్ కార్డు కాపీని అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. దాని ఫిజికల్ కాపీని రెండు తీసుకొని పెట్టుకోవడం మంచిది. అడ్మిట్ కార్డులో మీ వివరాలు అంటే పేరు, క్రమసంఖ్య, పుట్టిన తేదీ, ఫోటో, సిగ్నేచర్, ఎగ్జామ్ సెంటర్ వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి.
2. ఎగ్జామ్ రోజు మీరు ఎలా లాగిన్ అవ్వాలో అడ్మిట్ కార్డు పై పొందుపరుస్తారు. పేపర్ 1, పేపర్ 2 ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఒక పేపర్ మిస్ అయినా మీకు ర్యాంకు రాదు.
3. పరీక్ష రాయడానికి వచ్చిన అభ్యర్థులు ముందుగా బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ కూడా పరీక్ష కేంద్రంలో నిర్వహిస్తారు.
4. ఒకవేళ మీరు పిడబ్ల్యుడి అభ్యర్థి అయితే స్కైబ్ వాడిన, డయాబెటిక్ అభ్యర్థి కూడా ప్రత్యేక పర్మిషన్స్ అవసరం ఉంటుంది. దానికి సంబంధించిన ఆమోదం పొందిన లెటర్ ను ఎగ్జామ్ సెంటర్ కి తీసుకు రావాల్సి ఉంటుంది.
JEE అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష రూల్స్..
JEE అడ్వాన్స్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులకు కఠిన నిబంధనలు ఉండనున్నాయి. వాటిని అడ్మిట్ కార్డు పై పొందుపరిచారు. పరీక్షకు గంట ముందే ఉండేలా చూసుకోవాలి. లేకపోతే గేట్ మూసి వేస్తారు.
లోపటికి వచ్చిన వెంటనే నోటీసు బోర్డుపై మీ క్రమ సంఖ్య, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఎక్కడ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. మీకు కేటాయించిన సీటు ల్యాబ్ లో మాత్రమే పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు.
ఎగ్జామ్ పూర్తయిన వెంటనే బయటకు వెళ్ళకూడదు. పరీక్ష సమయం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాతే పర్మిషన్ ఇస్తారు. డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలో కూడా ఇన్విజిలేటర్ కి సహకరించాల్సి ఉంటుంది. పరీక్ష రాసే సమయంలో ఇతర అభ్యర్థులతో మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించకూడదు. మీ ఫోను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి బయట పెట్టేయాలి. JEE అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష ఒకటే రోజు రెండు పేపర్లు నిర్వహిస్తారు. పేపర్ వన్ ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, ఇక పేపర్ టూ మధ్యాహ్నం రెండున్నర గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదున్నర గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు.
మీతో పాటు తీసుకు వెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవే..
JEE అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు తమతో పాటు JEE అడ్వాన్స్డ్ 2026 అడ్మిట్ కార్డు ఫిజికల్ ప్రింట్ అవుట్ కచ్చితంగా తీసుకువెళ్లాలి. దీంతో పాటు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం అంటే ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, పాస్పోర్ట్, ఓటర్ ఐడి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, స్కూల్ లేదా కాలేజీ ఐడి ఏదో ఒకటి తీసుకువెళ్లాలి. ఇక రెండు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా కచ్చితంగా ఉండాలి.
పరీక్షా కేంద్రంలోకి నిషేధించే వస్తువులు ఇవే..
JEE అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు తమతో పాటు పరీక్ష కేంద్రం లోపలికి మొబైల్ ఫోన్స్, కమ్యూనికేషన్ డివైస్, స్మార్ట్ వాచ్, టాబ్లెట్, కెమెరా, బ్లూటూత్, ఇయర్ ఫోన్స్, పేజర్స్, హ్యాండ్ బ్యాగ్స్, వ్యాలెట్, బ్యాగ్స్, కాలిక్యులేటర్, పెన్ డ్రైవ్, ఫుడ్ ఐటెమ్స్ ఏవి తీసుకు వెళ్ళకూడదు. తమతో పాటు కేవలం హాల్ టికెట్, ఒరిజినల్ ఐడి ప్రూఫ్, పెన్, పెన్సిల్స్, ట్రాన్సపరెంట్ వాటర్ బాటిల్, రెండు ఫొటోస్, పిడబ్ల్యుడి లేదా డయాబెటిక్ అభ్యర్థులకు పరిమిటెడ్ లెటర్ తీసుకువెళ్లాలి.
