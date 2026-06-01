JEE Advanced 2026 Result:జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 ఫలితాలను ఐఐటీ రూర్కీ అధికారికంగా విడుదల చేసింది. దేశంలోని ప్రతిష్టాత్మక ఐఐటీల్లో ప్రవేశం కోసం నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో పాల్గొన్న లక్షలాది మంది విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చూసుకోవచ్చు. అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://cdata.jeeadv.ac.in/result2026/
ద్వారా స్కోర్కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ ఏడాది జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షలో ఢిల్లీ జోన్కు చెందిన శుభమ్ కుమార్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ (AIR)-1 సాధించి టాపర్గా నిలిచాడు. మహిళా అభ్యర్థుల్లో ఆరోహి దేశ్పాండే AIR-77తో అత్యుత్తమ ర్యాంక్ సాధించింది. ఫలితాలతో పాటు కట్ఆఫ్ మార్కులు, టాప్ ర్యాంకర్ల జాబితాను కూడా ఐఐటీ రూర్కీ ప్రకటించింది.
ఈ సంవత్సరం మొత్తం 1,87,389 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు నమోదు చేసుకోగా, అందులో 1,79,694 మంది పరీక్ష రాశారు. వీరిలో సుమారు 56 వేల మంది అభ్యర్థులు అర్హత సాధించారు. ఫైనల్ ఆన్సర్ కీ ఆధారంగా మార్కులను లెక్కించి ఫలితాలను ప్రకటించారు.
అభ్యర్థుల స్కోర్కార్డులో ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్లో పొందిన మార్కులు, పేపర్-1 మరియు పేపర్-2 మొత్తం మార్కులు, అర్హత స్థితి, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ వంటి వివరాలు ఉంటాయి. కట్ఆఫ్ మార్కులకు మించి స్కోర్ చేసిన వారికి మాత్రమే ర్యాంక్ కేటాయించారు.
ఫలితాలను చెక్ చేయాలనుకునే విద్యార్థులు ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి. అక్కడ ఫలితాల లింక్పై క్లిక్ చేసి, తమ రోల్ నంబర్, జనన తేదీ, నమోదిత మొబైల్ నంబర్ను నమోదు చేయాలి. అనంతరం స్కోర్కార్డు స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవడం మంచిది. కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్ (CRL) కింద అర్హత సాధించాలంటే కనీసం ప్రతి సబ్జెక్టులో 8 మార్కులు, మొత్తం 84 మార్కులు అవసరమని అధికారులు వెల్లడించారు. ఇతర కేటగిరీలకు వేర్వేరు కట్ఆఫ్లు నిర్ణయించారు.
ఇక జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో అర్హత సాధించిన విద్యార్థులు ఐఐటీల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే JoSAA కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియలో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. జూన్ 2 నుంచి కౌన్సెలింగ్ నమోదు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. అందువల్ల విద్యార్థులు తమ స్కోర్కార్డును జాగ్రత్తగా భద్రపరచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
