JEE Main Paper 2 Results 2026: జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 పేపర్ 2 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అధికారికంగా ఫలితాలను విడుదల చేసింది. పేపర్ 2 బీఆర్క్, బీ ప్లానింగ్ సంబంధించిన ఫలితాలు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులు వెంటనే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పేపర్ 2 జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు ఆర్కిటెక్చర్, ప్లానింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు గాను నిర్వహించారు. ఇందులో పాసైనవారికి వివిధ కాలేజీ లేదా యూనివర్సిటీలో సీటు పొందుతారు.
జేఈఈ మెయిన్ 2026 పేపర్ 2 ఫలితాలు డౌన్లోడ్ విధానం..
అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైటు జేఈఈ మెయిన్స్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ పేపర్ 2 ఫలితాల లింక్ క్లిక్ చేయండి. మీ అప్లికేషన్ నంబరు, పుట్టిన తేదీ తదితర వివరాలు నమోదు చేయాలి. స్క్రీన్ పైన మీ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. వెంటనే స్కోర్ కార్డు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
ఈ స్కోర్ కార్డులో అభ్యర్థి పేరు, క్రమ సంఖ్య, అప్లికేషన్ నంబర్, ప్రతి సెక్షన్ లో పొందిన మార్కులు, క్వాలిఫైయింగ్ స్టేటస్ తదితర వివరాలు పొందుపరుస్తారు. స్కోర్ కార్డులు మొత్తం వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ముందుగానే చెక్ చేసుకోండి.
జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు రెండు సెషన్లలో నిర్వహించారు. అధికారిక వెబ్సైట్ https://jeemain.nta.nic.in/ దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు తెలుగు ఆంగ్లంతో పాటు 13 భాషల్లో బీఈ, బీటెక్, బీఆర్క్, బీప్లానింగ్ ప్రవేశాలకు గాను ఈ ఎంట్రన్స్ పరీక్ష జరిగింది. కంప్యూటర్ ఆధారంగా ఈ పరీక్ష నిర్వహించారు. మొత్తంగా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ 300 మార్కులతో పేపర్ 1 ఉంది. అందులో సరైన సమాధానానికి ప్లస్ నాలుగు, తప్పు సమాధానికి మైనస్ 1 నెగటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది. ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారు ఈ జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు రాయడానికి అర్హులు. ఈ ఏడాది జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్ష ఏప్రిల్ 2026 లో జరిగింది.
