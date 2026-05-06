English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • JEE Mains 2026: జేఈఈ మెయిన్ పేపర్ 2 ఫలితాలు విడుదల.. బీఆర్క్, బీప్లానింగ్ స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

JEE Mains 2026: జేఈఈ మెయిన్ పేపర్ 2 ఫలితాలు విడుదల.. బీఆర్క్, బీప్లానింగ్ స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

JEE Main Paper 2 Results 2026: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 పేపర్ 2 సంబంధించిన బీఆర్క్‌, బీప్లానింగ్‌ అభ్యర్థుల ఫలితాలను విడుదల చేసింది. అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఇవి అందుబాటులో ఉన్నాయి. విద్యార్థులు వెంటనే https://jeemain.nta.nic.in/  వెబ్‌సైట్‌ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా పలు సెంటర్లలో ఈ జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : May 6, 2026, 08:31 AM IST

Trending Photos

Air Coolers: ఎండలు మండిపోతున్నాయి! రూ.6,000 లోపు మీ గదికి సరిపోయే ఎయిర్ కూలర్ కొనేయండిలా..!
9
Best air coolers under 6000
Air Coolers: ఎండలు మండిపోతున్నాయి! రూ.6,000 లోపు మీ గదికి సరిపోయే ఎయిర్ కూలర్ కొనేయండిలా..!
Gold Rate Today: పసిడి ప్రేమికులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన పసిడి.. రూ. 1.5లక్షల మార్క్ దిగువకు.. నేడు మే5వ తేదీ ధరలివే..!!
5
Gold prices
Gold Rate Today: పసిడి ప్రేమికులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన పసిడి.. రూ. 1.5లక్షల మార్క్ దిగువకు.. నేడు మే5వ తేదీ ధరలివే..!!
Safe Investment: సూపర్ హిట్ స్కీమ్స్.. అదిరిపోయే రిటర్న్స్! కేంద్ర ప్రభుత్వ టాప్ 5 పథకాలు, 7.5 శాతం మించిన వడ్డీ!
5
best government schemes for investment 2026
Safe Investment: సూపర్ హిట్ స్కీమ్స్.. అదిరిపోయే రిటర్న్స్! కేంద్ర ప్రభుత్వ టాప్ 5 పథకాలు, 7.5 శాతం మించిన వడ్డీ!
Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తులు విలువ.. ఇల్లు, కార్లు, సంపాదన పూర్తి వివరాలు!
6
Trisha Net Worth 2026
Trisha Net Worth: త్రిష ఆస్తులు విలువ.. ఇల్లు, కార్లు, సంపాదన పూర్తి వివరాలు!
JEE Mains 2026: జేఈఈ మెయిన్ పేపర్ 2 ఫలితాలు విడుదల.. బీఆర్క్, బీప్లానింగ్ స్కోర్‌కార్డ్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

JEE Main Paper 2 Results 2026: జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 పేపర్ 2 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అధికారికంగా ఫలితాలను విడుదల చేసింది. పేపర్ 2 బీఆర్క్‌, బీ ప్లానింగ్ సంబంధించిన ఫలితాలు ఆన్‌లైన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులు వెంటనే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పేపర్ 2 జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు ఆర్కిటెక్చర్, ప్లానింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు గాను నిర్వహించారు. ఇందులో పాసైనవారికి వివిధ కాలేజీ లేదా యూనివర్సిటీలో సీటు పొందుతారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

 జేఈఈ మెయిన్ 2026 పేపర్ 2 ఫలితాలు డౌన్‌లోడ్‌ విధానం..
 అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైటు జేఈఈ మెయిన్స్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ పేపర్ 2 ఫలితాల లింక్ క్లిక్ చేయండి. మీ అప్లికేషన్ నంబరు, పుట్టిన తేదీ తదితర వివరాలు నమోదు చేయాలి. స్క్రీన్ పైన మీ ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. వెంటనే స్కోర్ కార్డు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.

 ఈ స్కోర్ కార్డులో అభ్యర్థి పేరు, క్రమ సంఖ్య, అప్లికేషన్ నంబర్, ప్రతి సెక్షన్ లో పొందిన మార్కులు, క్వాలిఫైయింగ్ స్టేటస్ తదితర వివరాలు పొందుపరుస్తారు. స్కోర్ కార్డులు మొత్తం వివరాలు సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ముందుగానే చెక్ చేసుకోండి. 

జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు రెండు సెషన్‌లలో నిర్వహించారు. అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://jeemain.nta.nic.in/ దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థులకు తెలుగు ఆంగ్లంతో పాటు 13 భాషల్లో బీఈ, బీటెక్‌, బీఆర్క్‌, బీప్లానింగ్‌ ప్రవేశాలకు గాను ఈ ఎంట్రన్స్ పరీక్ష జరిగింది. కంప్యూటర్ ఆధారంగా ఈ పరీక్ష నిర్వహించారు. మొత్తంగా ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్ 300 మార్కులతో పేపర్ 1 ఉంది. అందులో సరైన సమాధానానికి ప్లస్ నాలుగు, తప్పు సమాధానికి మైనస్ 1 నెగటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంది. ఇంటర్మీడియట్ ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారు ఈ జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు రాయడానికి అర్హులు. ఈ ఏడాది జేఈఈ మెయిన్స్‌ పరీక్ష ఏప్రిల్ 2026 లో జరిగింది.

Also Read:  రూ.30,000 స్టైపెండ్‌తో సూపర్ ఛాన్స్.. DRDOలో పెయిడ్ ఇంటర్న్‌షిప్, అర్హతలు ఇవే!

Also Read:  ఉచితంగా ఆన్‌లైన్ క్లాసులు.. స్వయం ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఇంటర్‌ విద్యార్థుల కోసం సరికొత్త కోర్సులు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

...Read More

JEE Main Paper 2 Results 2026JEE Main 2026 B.Arch Result LinkHow to Download JEE Main Paper 2 ScorecardJEE Mains B.Planning Result 2026

Trending News