JEE Main 2026: జేఈఈ మెయిన్స్‌ 2026 సెషన్–1 ప్రొవిజనల్ ఆన్సర్ కీ విడుదల..! ఈ లింక్‌తో వెంటనే చెక్ చేసుకోండి..

JEE Main 2026 Session 1 Provisional Answer Key: జేఈఈ మెయిన్‌ 2026 సెషన్‌ 1 ప్రొవిజనల్‌ ఆన్సర్‌ కీ నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (NTA) విడుదల చేసింది. 2026 ఫిబ్రవరి 4వ తేదీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో వీటి ఫలితాలను పొందుపరిచారు. ఈ పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ jeemain.nta.nic.in లో వెంటనే చెక్‌ చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 4, 2026, 03:21 PM IST

JEE Main 2026 Session 1 Provisional Answer Key: నేషనల్‌ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ (NTA) జేఈఈ మెయిన్‌ 2026 సెషన్‌ 1 ప్రొవిజనల్‌ ఆన్సర్‌ కీ విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ అయిన jeemain.nta.nic.in  లో తమ ఫలితాలను వెంటనే చెక్‌ చేసుకోవచ్చు. ఈ పరీక్షను జనవరి సెషన్‌లో ఆన్‌లైన్‌ నిర్వహించారు. మీ స్కోర్‌ను లెక్కించుకోవచ్చు. ఇక ఎన్‌టీఏ ఈ ఆన్సర్‌ కీ తో పాటు అభ్యర్థుల అభ్యంతరాలకు సంబంధించిన విండో కూడా ఓపెన్‌ చేసింది. నిర్ధిష్ట సమయంలో అభ్యర్థులు ఛాలెంజ్‌ చేసే అవకాశం కల్పించింది. ఇక అభ్యర్థులు JEE Main 2026 Session 1 Provisional Answer Key Objection Window లింక్‌ ఓపెన్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీ అభ్యంతరాలను లేవనెత్తే అవకాశం కల్పించారు. ఈ ప్రొవిజనల్‌ ఆన్సర్‌ కీ (BE/BTech) సంబంధించినది. మీ అభ్యంతరాలను ఆన్‌లైన్‌లోనే ఛాలెంజ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి రూ.200 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఎలాంటి ఆఫ్‌లైన్‌ అభ్యంతరాలు స్వీకరించరు. ఇక ఎన్‌టీఏ క్షుణ్నంగా రివ్యూ చేసిన తర్వాతే అభ్యంతరాలను స్వీకరిస్తుంది. ఆ తర్వాత తుది ఫలితాలను కూడా ప్రకటిస్తుంది. ఇవి జేఈఈ మెయిన్‌ 2026 సెషన్‌ 1 ఫలితాల విడుదలకు సహాయపడతాయి.

జేఈఈ మెయిన్‌ 2026 సెషన్‌ 1 ఆన్సర్‌ కీ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే విధానం..
ప్రొవిషనల్‌ ఆన్సర్‌ కీ 2026 డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ jeeman.nta.nic.in ఓపెన్‌ చేయాలి. 
ఆ తర్వాత ఛాలెంజ్‌ ఆన్సర్‌ కీ ఆప్షన్‌ ఎంచుకోవాలి.
అప్లికేషన్‌ నెంబర్‌ ఆధారంగా లాగిన్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. క్యాప్చా కోడ్‌ సబ్మిట్‌ చేయాలి
అప్పుడు స్క్రీన్‌పై ప్రొవిజనల్‌ ఆన్సర్‌ కీ రెస్పాన్స్‌ కీ కనిపిస్తుంది. దీన్ని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

జేఈఈ మెయిన్‌ 2026 ఆబ్జెక్షన్స్‌..
అభ్యర్థులు ఏదైన జవాబుపై అభ్యంతరాలు లేవనెత్తాల్సి ఉంటే ఈ చిన్న పనిచేయండి..
అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ jeeman.nta.nic.in లాగిన్‌ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆతర్వాత ఛాలెంజ్‌ ఆన్సర్‌ కీ క్లిక్‌ చేయాలి. మీరు లెవనెత్తిన క్వశ్చన్‌ ఐడీ ఎంపిక చేసుకోండి.
అందుబాటులో ఉన్న ఛాయిస్‌ నుంచి కరెక్ట్‌ ఆప్షన్‌ ఎంపిక చేయండి. తర్వాత దీనికి సంబంధించిన పత్రాలు కూడా అప్‌లోడ్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. కేవలం పీడీఎఫ్‌ రూపంలోనే చేయాలి.

చివరగా సేవ్‌ యూవర్‌ క్లెయిమ్‌ ఎంపిక చేయండి. రూ.200 ఫీజు ఒక ఛాలెంజ్‌కు ఆన్‌లైన్‌ మోడ్‌లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మీ ఆభ్యంతరాలను సబ్మిట్‌ చేశాక రిఫరెన్స్‌ నెంబర్‌ వస్తుంది.

ఈ అభ్యంతరాల ఫీజలు రీఫండ్‌ అవ్వదు అని అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకాదు 2026 ఫిబ్రవరి 6 రాత్రి 11:50 లోపు మీ అభ్యంతరాలను సబ్మిట్‌ చేయాలి. అయితే, అభ్యంతరాలు యాక్సెప్ట్‌ చేశారా? లేదా అని ఒక్కో వ్యక్తికి తెలియజేయరు. సబ్జెక్ట్‌ నిపుణులు రివ్యూ చేసిన తర్వాత వ్యాలిడ ఛాలెంజ్‌లకు సంబంధించిన ఫైనల్‌ ఆన్సర్‌ కీ ఫలితాలు మాత్రమే వెల్లడిస్తారు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఎన్‌టీఏ హెల్ప్‌లైన్‌ నెంబర్‌ 011-40759000 లేదా jeemain@nta.ac.in కాంటాక్ట్‌ అవ్వచ్చు. 

