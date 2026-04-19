JEE Main Results 2026: రేపే JEE Main సెషన్-2 రిజల్ట్స్! స్కోర్ కార్డ్, డైరెక్ట్ లింక్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి..!

JEE Main Session 2 Results 2026 Out: జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలు 11 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక సెషన్ 2 బీఈ/ బీటెక్ పేపర్ 1 ఫలితాలు ఆలిండియా ర్యాంక్ తో పాటు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ రేపు విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఫలితాలు వెల్లడించిన తర్వాత స్కోర్ కార్డును అధికారిక వెబ్సైటు Jeemain.nta.nic.in లో అప్లికేషన్ నెంబర్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సెషన్ 1 లో 13 లక్షల మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరు అయ్యారు. ఇందులో 12 మంది విద్యార్థులకు 100 శాతం లభించింది
జేఈఈ మెయిన్ సెషన్ 2 స్కోర్ కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
అధికారిక వెబ్సైట్ Jeemain.nta.nic.in ఓపెన్ చేసి అందులో జేఈఈ మెయిన్ సెషన్ 2 బీఈ/బీటెక్ పేపర్ 1 ఫలితాలు 2026 ఎంపిక చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ అప్లికేషన్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ నమోదు చేసి స్కోర్ కార్డును మీ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది. వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకొని సేవ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
జేఈఈ మెయిన్ పరీక్షలో అర్హత పొందిన అభ్యర్థులు జేఈఈ అడ్వాన్స్ పరీక్షలకు అర్హత సాధిస్తారు. ఇది ఐఐటీ లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో సీటు పొందడానికి మార్గమని చెప్పొచ్చు. జేఈఈ అడ్వాన్సుడ్ లో మంచి ప్రతిభ చూపించిన అభ్యర్థులకు ఐఐటి, ఎన్ఐటి, IIT ఇనిస్టిట్యూట్లో కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 ఎగ్జామినేషన్ మే 17, 2026 నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. సెషన్ 2 పరీక్ష ఏప్రిల్ 2, 8వ తేదీన కంప్యూటర్ ఆధారితంగా దేశవ్యాప్తంగా 304 సిటీల్లో నిర్వహించారు.
జేఈఈ మెయిన్స్ 2026 స్కోర్ కార్డులో విద్యార్థికి సంబంధించిన పేరు, క్రమ సంఖ్య, తల్లిదండ్రుల వివరాలు, రాష్ట్రం, అర్హత, సబ్జెక్టువారీగా పర్సంటేజ్, మొత్తం మార్కులు, ఆల్ ఇండియా ర్యాంకు క్యాటగిరి ర్యాంకు, క్వాలిఫైయింగ్ స్టేటస్ జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ వివరాలు పొందుపరిచి ఉంటాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.