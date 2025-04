JEE Mains: జేఈఈ మెయిన్స్‌ ఫలితాలు విడుదల.. ఈ లింక్‌ ద్వారా ఫలితాలు తెలుసుకోండి..

JEE Mains Results 2025: జేఈఈ సెషన్ 2 ఫలితాలు విడుదల చేశారు. రిజల్ట్స్ కోసం విద్యార్థులు అప్లికేషన్ నెంబర్, పాస్వర్డ్ ఉపయోగించి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అధికారిక వెబ్‌సైట్లో ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఈ పరీక్షల్లో 24 మంది విద్యార్థులు 100% పాస్ అయ్యారు. అందులో తెలుగు వారు నలుగురు ఉన్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఫైనల్ కీ విడుదల చేసిన ఎన్టీఏ అధికారులు తాజాగా విద్యార్థుల పర్సంటైల్‌ స్కోరు ఫలితాలను విడుదల చేశారు.

నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) జేఈఈ మెయిన్స్ సెషన్2 ఫలితాలను శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఆలస్యంగా విడుదల చేసింది. jeemain.nta.nic.in ఈ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా నేరుగా విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను తెలుసుకోవచ్చు. అప్లికేషన్ నంబర్, పుట్టిన తేదీ ఎంటర్ చేసి స్కోర్ కార్డులు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వెబ్‌సైట్లో ఫలితాల కీ కూడా అప్‌లోడ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో 100 పర్సంటైల్‌ సాధించిన 24 మంది టాపర్లలో 22 మంది అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణకు చెందిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.

జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ కు అర్హత సాధించడానికి 93.10% పర్సంటైల్‌ అవసరం. అందులో ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 79.43 కట్ ఆఫ్ మార్కులు, ఎస్సీలకు 61.15 కట్ ఆఫ్ ,ఎస్టీలకు 47.90 ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు 80.38 గా నిర్ణయించారు.

The Final Answer Keys of JEE (Main) 2025 Session-II will be available for download on the JEE(Main) website by 2 PM today, i.e. on 18th April, 2025.

The result of JEE(Main) 2025 will be declared latest by 19.4.2025.

This is for information to all candidates.

— National Testing Agency (@NTA_Exams) April 18, 2025