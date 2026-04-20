JEE Mains 2026 Results: జేఈఈ రిజల్ట్స్ విడుదల.. ఫలితాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

JEE Mains 2026 Results: జేఈఈ సెషన్-2 పరీక్షల ఫలితాలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) ప్రకటించింది. విద్యార్థులు nta.jeemain.nic.in, jeemain.nta.nic.in, examitionservices.nic.in వెబ్‌సైట్స్‌లో రిజల్ట్స్‌ను చెక్ చేసుకోవచ్చు.

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 20, 2026, 08:31 PM IST

JEE Mains 2026 Results: జేఈఈ రిజల్ట్స్ విడుదల.. ఫలితాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

JEE Mains 2026 Results: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ (JEE) 2026 ఫలితాలు వచ్చేశాయి. విద్యార్థులు ఫలితాలను అధికారిక వెబ్‌సైట్స్ nta.jeemain.nic.in, jeemain.nta.nic.in, examitionservices.nic.in చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఏప్రిల్ 2వ తేదీ నుంచి 8వ తేదీ వరకు నిర్వహించిన సెషన్-2 పరీక్షలకు దేశవ్యాప్తంగా 11 లక్షలకు పైగా అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. విద్యార్థులు తమ అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీని ఉపయోగించి తమ స్కోర్‌కార్డులను చూసుకోవచ్చు. NIT, IIT లలో ప్రవేశాలకు జేఈఈ ఎగ్జామ్స్ రెండు దశల్లో నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. జవాబు కీకి సంబంధించి విద్యార్థులు లేవనెత్తిన అభ్యంతరాలను సమీక్షించిన NTA.. ఫైనల్ ఆన్సర్ కీని సిద్ధం చేసింది. ఈ కీ ఆధారంగా రిజల్ట్స్‌ను విడుదల చేసింది. 

ఫలితాలను ఇలా తెలుసుకోండి.. 

==> ముందుగా jeemain.nta.nic.in వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లండి. 

==> JEE మెయిన్ 2026 సెషన్ 2 ఫలితం/స్కోర్‌కార్డ్ లింక్‌పై క్లిక్ చేయండి.

==> అప్లికేషన్ నంబర్, పాస్‌వర్డ్ లేదా పుట్టిన తేదీని ఎంటర్ చేయండి.

==> సెక్యూరిటీ క్యాప్చాను పూరించి.. సబ్మిట్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి.

==> రిజల్ట్స్ స్క్రీన్‌పై ప్రత్యక్షం అవుతాయి. స్కోర్‌కార్డ్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని.. భవిష్యత్ అవసరాల కోసం ప్రింటవుట్ తీసుకోండి.

Jee Main ఫలితాల్లో దేశవ్యాప్తంగా 26 మంది విద్యార్థులకు 100 పర్సంటైల్ స్కోరు వచ్చింది. వీరిలో 10 మంది తెలుగు విద్యార్థులు ఉండడం విశేషం. సెషన్‌ 1, సెషన్‌ 2 పరీక్షల్లో విద్యార్థులకు వచ్చిన బెస్ట్ స్కోరును తీసుకుని.. దేశవ్యాప్తంగా ర్యాంకులు కేటాయించారు. టాప్‌లో నిలిచిన 2.50 లక్షల మంది జేఈఈ అడ్వాన్స్‌డ్ పరీక్షలు రాసేందుకు అనుమతి ఇస్తారు. కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్‌కు కటాఫ్ 93.4123549, జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులకు 82.4164528, ఓబీసీ (NCL) 80.9232583, ఎస్సీ 63.9172792, ఎస్టీ 52.0174712, PwBD విద్యార్థులకు 0.0023186 మార్కులు కటాఫ్‌గా నిర్ణయించారు. 
 
 

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

